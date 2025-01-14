2009 yılında Brezilya'daki konserden dönerken uçağının Atlas Okyanusu'na düşmesi sonucunda hayatını kaybetmişti ünlü arp sanatçısı Ceren Necipoğlu... Ailesi, hem kızlarını anmak hem de genç sanatçılar yetiştirmek amacıyla onun adına bir festival düzenlemeye karar verdi. Ceren Necipoğlu Arp Festivali adlı festival bu yıl ikinci kez düzenleniyor.







Ceren'in ablası festival direktörü İmre Tüylü'yle festival hakkında konuştuk. "Paylaşarak öğrenme' Ceren'in adeta yaşam felsefesi olmuştur. Bunu bir taraftan kendi bildiğini, öğrendiğini, deneyimlediğini sevgiyle öğrencilerine ve meslektaşlarına aktarmak, diğer taraftan da çok sevdiği enstrümanını, eserleri, şehrini, ülkesini başkalarıyla paylaşmak olarak düşünebiliriz" diyen Tüylü şöyle devam etti:

"Ceren müzisyen ve besteci dostlarıyla da düşüncelerini içtenlikle paylaşırdı; bu yüzdendir ki, ithaf edilen eserlerin gitgide azaldığı şu dönemde, birbirinden değerli sanatçılar tarafından, bu alçakgönüllü müzisyene onlarca eser ithaf edilmiştir. Bizim amacımız da bu felsefeyi sürdürebilmek: Farklı disiplinlerden ve farklı ülkelerden dünyaca ünlü isimleri memleketimize getirerek genç sanatçılarımızın bu isimlerle bir araya gelmelerine, onlardan yeni şeyler öğrenmelerine, onlarla çalışmalarına olanak vermek. Ceren, bu tür girişimlerin genç müzisyenlerin yetişmesindeki etkisine büyük önem verirdi."







Tüylü'nün genç müzisyenlere verilen desteğin altını çizmesi önemli çünkü ilk festivale katılan gençlerden 5'i Avrupa, üç tanesi ise ABD'nin en iyi müzik okullarında eğitimlerine devam etmeye hak kazanmış, iki genç sanatçı da ülkemizin en büyük orkestralarına kabul edilmiş. "Tüm bunlar bizim geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor" diyen Tüylü, festival içeriğinden de şöyle bahsetti: "5 konser 6 çalıştay 2 söyleşinin yer aldığı festival bu akşam aynı zamanda İstanbul İngiltere Başkonsolosluğu'nda jüri başkanı, BBC Senfoni Orkestrası'nın 28 yıllık emekli baş arpisti Sioned Williams'ın konsolosluk özel davetlilerine vereceği açılış konseriyle başlayacak. 18 Ocak Cumartesi akşamı Pera Müzesi'nde Ceren Necipoğlu Doğum Günü Özel Konseri düzenlenecek. Bu duygu yüklü gecede, Ceren'in yakın dostu ünlü arp sanatçımız Şirin Pancaroğlu ve Frankfurt Radyo Senfoni Orkestrası baş arpisti Anne-Sophie Bertrand özenle seçilmiş bir repertuvar sunacaklar. 2. Ceren Necipoğlu Arp Festivali 19 Ocak'ta AKM Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek ödül töreni ve kapanış konseriyle sona erecek."

***

CSO BU KEZ ÇOCUKLAR İÇİN ÇALDI

Cumhurbaşkanlığınca bu yılın aile yılı ilan edilmesiyle birlikte aile temalı etkinlikler düzenlenmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) da bu kapsamda geçtiğimiz gün güzel bir konsere imza attı. 'Çocuk ve Aile Konseri'nin ilki, CSO Daimi Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetiminde yapıldı. CSO'nun Tarihi Salonu'nda gerçekleştirilen Eğitim Konserleri kapsamındaki konserde küçük dinleyiciler aileleriyle geldi.

"Çocukları kazanmak istiyoruz, onları müziğe teşvik etmek, enstrümanların renkli dünyasını, senfoninin, orkestranın harika dünyasını anlatmak istiyoruz" diyen Deliorman, konserde CSO sanatçıları ile yaylı enstrümanlardan keman, viyola, viyolonsel, çello, kontro basa ilişkin bilgi verdi ve bunların seslerini dinlettirdi.

***

TARTIŞMA YARATAN TABLO

Dünyaca ünlü Alman yazar Marius von Mayenburg'un, daha önce Schaubühne Berlin ve Londra Young Vic Theatre gibi prestijli sahnelerde büyük ilgi gören oyunu 'Gece Diyarı' Türkiye'de sahnelenmeye başladı.

Prömiyeri 28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında gerçekleştirilen, yapımcılığını Salih Bademci'nin üstlendiği, Siyah-Beyaz ve Renkli Tiyatro ekibi tarafından sahnelenmeye başlayan Gece Diyarı'nın oyuncu kadrosunda Çağrı Şensoy, Güneş Sayın, Hüseyin Sevimli, İmer Özgün Bademci ve Yağmur Kaşifoğlu yer alıyor. Babalarından kalan evde Hitler imzalı bir resim bulan kardeşlerin geçmişleri ve gelecekleri üzerine kendilerini sorgulamalarını konu alan oyun, Michael Önder rejisiyle 19 Ocak'ta Zincirlikuyu'daki performans sanatları merkezinde seyirciyle buluşacak.