Tan Sağtürk'ün genel müdürlüğünde büyük atılım gösteren, seyirci ve temsil sayısını rekor seviyelere çıkaran Devlet Opera ve Balesi'nin (DOB) aldığı yola, gördüğü ilgiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da kayıtsız kalmadı.

Ersoy, DOB'un son yıllarda elde ettiği başarıları sosyal medya hesabından duyurarak, yeni projelerini açıkladı. 'Sanata verdiğimiz destekle yeni rekorların peşinde koşuyoruz. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'müz sanatta yeni rekorlara imza atıyor" diyen Ersoy, geçtiğimiz sezon 44 yeni eser sahneleyen DOB'un bin 9 temsille ulaştığı 613 bin 276 kişilik rekor seyirci sayısından övgüyle bahsetti.

Ersoy, Kültür Yolu Festivali kapsamında 15 şehirde 94 temsilde 135 bin, çocuklara yönelik 246 etkinlikte 75 bin seyirciye ulaşan DOB'un yeni projelerini şu şekilde duyurdu: ''Ahmet Adnan Saygun'un eseri olan Gilgameş operası ilk kez sahnelenerek 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.

Klasik bale repertuarının önemli eserlerinden biri olan Kuğu Gölü, dünyaca ünlü dansçılar Iana Salenko ve Daniil Simkin'in katılımıyla sanatseverlerle buluşacak. Türkiye ve Özbekistan arasındaki kültürel iş birliği kapsamında, Özbekistan Ali Şir Nevai Adına Bolşoy Opera ve Bale Tiyatrosu, Aspendos'ta özel bir gösteri sunacak. Yetenek taramalarıyla da geleceğin yıldızlarını keşfedeceğiz. Sanatın her dalında daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz." Anlaşılan o ki DOB, yeni eserlerle yeni rekorlar kırmaya bu sezon da devam edecek...



CAZIN BÜYÜLÜ SESİ GELİYOR

Grammy ve Tony ödüllü caz efsanesi Dee Dee Bridgewater, büyüleyici sesi ve sahne enerjisiyle önce İstanbul'da sonra da Ankara'da izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kırk yılı aşan kariyeri boyunca caz müziğinin en saygın isimlerinden biri haline gelen ve klasiklere kattığı özgün dokunuşlarla zamansız yorumlarıyla tanınan Bridgewater, 6 Nisan'da İstanbul AKM'de 7 Nisan'da CSO Ada Ankara'da sahne alacak. Sanatçıya sahnede Miki Hayama (Piyano), Rosa Brunello (Bass) ve Shirazette Tinnin (Davul) eşlik edecek. Kendi diskografisinden en sevilen parçaları, caz klasiklerine getirdiği benzersiz yorumları ve etkileyici sahne enerjisiyle müzikseverlere unutulmaz bir gece sunacak.



ADANA VE BURSA'DA TİYATRO FESTİVALİ HEYECANI

Yarın Dünya Tiyatro Günü. Bu özel gün 1961 yılından beri tiyatronun insan hayatındaki yerini yeniden hatırlatıyor. Genel olarak kaotik ortamlardan geçtiğimiz dönemde tiyatro yine umut olmaya, iyileştirmeye devam edecek. Bu vesileyle tiyatroya gönül veren herkesin gününü kutluyorum. Buradan hareketle iki festival duyurusu yapayım.

Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali bu yıl 1–27 Nisan tarihleri arasında 24. kez düzenleniyor. Festival; Hollanda, Fransa, Gürcistan, Almanya, Polonya, İspanya, Brezilya, Kazakistan gibi dünyanın farklı coğrafyalarından gelen tiyatro topluluklarının, 9 özel tiyatronun, bir şehir tiyatrosunun ve Devlet Tiyatroları'nın 28 oyununa ev sahipliği yapacak. Bir festival haberi de Bursa'dan. 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, 7-16 Nisan tarihleri arasında 12 farklı sahnede, 35 oyun ve 78 temsille sanatseverleri ağırlayacak.



ÇOCUKLAR İÇİN SAHNEDE

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bağlama sanatçısı Ümit Yılmaz, bu kez çocuklar yararına sahne alıyor. Geçtiğimiz yıl otizmli çocuklarla bir araya gelip onlar yararına konser yapan sanatçı bu kez Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ya da kısaca UCİM yararına özel bir konser vermeye hazırlanıyor. Ümit Yılmaz Ensemble önderliğinde 21 Nisan'da Kozyatağı'ndaki kültür merkezinde gerçekleşecek bu anlamlı etkinlik müziğin birleştirici gücüyle sanatseverleri ve duyarlı yürekleri çocuklar için bir araya getirecek.