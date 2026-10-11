Komedi dünyasının kendine özgü isimlerinden Şafak Sezer'i yaklaşık 20 yıl aradan sonra yeniden tiyatro sahnesinde görmek, tiyatroseverler için heyecan verici bir buluşmaydı. Bu süre içinde 'Kolpaçino', 'Kutsal Damacana' ve 'Ketenpere' serileri başta olmak üzere 20'den fazla filmde rol alan Sezer, bu kez seyircisiyle aynı sahnede, göz göze ve canlı bir etkileşim içinde buluşuyor. Geçtiğimiz hafta Sezer'in başrolünde yer aldığı 'Karanlıkta Kumpas' oyununu izledim. Ali Erkan Ersezer'in yazdığı, Ebru Kara'nın yönettiği yapım, Agatha Christie polisiyelerinden esinlenerek gizem ve komediyi bir araya getiriyor. Şiddetli bir kar fırtınasının dış dünyayla bağlantıyı kestiği lüks bir evde cinayet işleniyor. Yatırım uzmanı Evren'in (Deniz Oral) 60. yaş günü partisi, kısa sürede para, ihanet ve intikam hesaplarının ortaya döküldüğü bir suç mahalline dönüşüyor. "Para insanı değiştirir mi? Ne kadar olduğunda değişir?" gibi insanlığın parayla sınavını vurgulayan sorularla başlayan oyun, yatırım uzmanı Evren'in 60. yaş günü kutlaması için evinde vereceği partiye götürüyor seyirciyi.

Evin hizmetlisi Mürsel (Şafak Sezer) eşi Sıla (Zeynep Kankonde) ile birlikte bir yandan hazırlıkları tamamlamaya çalışırken, diğer yandan yıllardır hizmet ettiği evde patronu Evren'den hak ettiği parayı alamamaktan şikayetçi. Partiye gelenlerden anlıyoruz ki, Evren'den şikayet eden sadece onlar değil. Boşanma aşamasında olduğu Nurdan (Şebnem Özinal) "Allah bana cenazende ağlama numarası yapmayı nasip etsin" diyecek kadar seviyor kocasını mesela. Evren'in ortağı Celil (Özgür Özgülgün) ve sevgilisi Irmak (Bensu Begoviç), Salih (Burak Alkaş) hepsinin bir derdi var Evren'le. İntikam, para ve ihanet kokan bu eğlenceli masada tam mumlar üflenecekken elektrikler aniden kesiliyor ve Evren, sırtına saplanan pasta bıçağıyla yere yığılıyor. Olay yerine ulaşan nev-i şahsına münhasır Komiser Aslan'ın (Ömür Arpacı) başlattığı soruşturma derinleştikçe şüpheliler, gizli kalmış sırlar ve çelişkili ifadeler bir bir dökülüyor.

KATİLİ SEYİRCİ BULUYOR

Oyunda asıl farklı olan ve alkışı hak eden interaktif yapısı ikinci yarıda başlıyor. Bu noktada Sezer direksiyonu eline alıyor ve seyircilere fikirlerini soruyor. Sahne ile salon arasındaki görünmez duvarı tamamen yıkıyor. Şüphelileri sorgulamak, sunulan ipuçlarını tartmak ve hatta finalin gidişatına katkıda bulunmak seyircinin vereceği cevaplarda gizli. Salonda oturan herkes, bir anda oyunun ve soruşturmanın tam merkezindeki birer gizli dedektife dönüşüyor. İlerleyen dakikalarda telefonlardan oylama yapılarak katilin kim olduğunu seyirciler belirliyor. Dolayısıyla finalin her defasında değişebilme ihtimali söz konusu. İşte tam bu noktada Sezer'in sahne enerjisi ve seyirciyle kurduğu sıcak bağ öne çıkıyor. Kendine özgü mimikleri, doğaçlamaya açık oyunculuğu ve komedi zamanlaması, interaktif formatın sunduğu imkânlarla birleşince oyuna ayrı bir canlılık katıyor. Diğer oyuncuların da başarıyla eşlik ettiği 'Karanlıkta Kumpas', gizemli hikâyesi kadar seyirciyi oyunun ortağı hâline getiren yapısıyla da sezonun dikkat çeken işlerinden biri. Kaçırmayın.

HER EVDE SEZAİ KARAKOÇ OKUNACAK

Bazı şairler vardır, yalnızca dizeleriyle değil, dünyaya bakışlarıyla da yaşadıkları çağın ötesine geçer. Sezai Karakoç, Türk edebiyatında bu isimlerin başında geliyor. 'Mona Rosa' ile gönüllere dokunan, 'Diriliş' düşüncesiyle bir medeniyet idealinin izini süren merhum şair, şimdi Esenler'in yeni kültür sanat sezonuna ilham veriyor. Esenler Belediyesi, 2026-2027 Kültür Sanat Sezonu'nu Sezai Karakoç'a atfederek anlamlı bir tercihte bulundu. Sezon açılışında konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Karakoç'un yalnızca bir şair değil, aynı zamanda bir medeniyet işçisi olduğunu söyledi.

"Bu yıl 125 bin hanede Sezai Karakoç okunacak" diyen Başkan Göksu, belediyeciliğin sadece yol ve bina yapmak olmadığını bilen deneyimli bir siyasetçi. Göreve başladığında 250 koltuk olan kültür sanat etkinliklerinin bugün 13 bin koltuğa ulaşmış olması bu konuya verdiği değeri gösteren somut bir örnek. Bir şairin kitaplarını evlere taşımak, onun düşüncelerini gündelik hayatın bir parçası hâline getirmek elbette kıymetli bir hedef. Karakoç'un düşünce dünyası, bir sezonun etkinlik takvimine sığmayacak kadar geniş. Asıl mesele onu yalnızca anmak değil, okumak, anlamak ve yeni kuşaklarla buluşturmak. Esenler, Başkan Göksu önderliğinde, diğer sezonlarda da olduğu gibi bu hedefi de tutturacaktır. Film festivalleri, tiyatro günleri, söyleşiler, çocuklara ve kadınlara yönelik özel etkinliklerle dolu yeni sezon hayırlı olsun.