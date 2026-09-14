Türk sanatının uluslararası alanda görünür olması her zaman gurur verici. Hele bunu kendi kültürel hafızasından beslenerek yapan sanatçılar söz konusuysa... Bu kez iki farklı disiplinden iki değerli isim, Türkiye'yi dünyanın iki önemli sanat merkezinde temsil ediyor. İlki, Türk tekstil sanatının özgün isimlerinden dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu.

Genç sanatçı, yeni sergisi "Arasında" ile New York'ta sanatseverlerle buluştu. Anadolu kilimlerinin geleneksel motiflerimi dijital dokunuşlarla teknolojiye birleştiren sanatçının eserleri Amerikalılardan da büyük ilgi gördü. Neziroğlu, geçmişle bugün, gelenekle gelecek arasında bir köprü kurmaya devam ediyor. Bir diğer sanatçı ise Murat Aytulum.

Ünlü moda tasarımcısı "SELAM" koleksiyonu ile Moskova Fashion Week'e konuk oluyor. 28 Eylül'de gerçekleşecek defilede Aytulum, Doğu'nun estetik mirasını çağdaş moda diliyle buluşturacak. Moskova ve New York... Moda ve tekstil sanatı... Yöntemleri ve temsil ettikleri coğrafya farklı olsa da ikisinin ortak paydası, kendi kültürel köklerinden güç alarak evrensel bir dil kurmak. Bence uluslararası temsilin en güzel hali de bu. Dünyaya kendimizi anlatırken, kim olduğumuzu unutmamak. Aytulum ve Neziroğlu, bunu başarıyla yapan iki kıymetli sanatçımız. Yolları açık, hikâyeleri bol olsun.



CİLTTEKİ İZLER SANATTA HİKÂYEYE DÖNÜŞTÜ

Tekstil ve dokuma demişken, bilimin sanatla buluştuğu güzel bir projeden de söz etmek gerek. Halk arasında egzama olarak bilinen atopik dermatite dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Cildimdeki Hikâye" Lif Sanatı Yarışması, sanatın yalnızca estetik bir alan olmadığını bir kez daha hatırlattı. Gerçek hasta deneyimlerinden yola çıkan genç tasarımcılar, atopik dermatitin ciltte bıraktığı izlerin yanı sıra görünmeyen, duygusal tarafını da kumaşın, lifin ve dokumanın diliyle anlattı.

Ortaya çıkan eserler, bir hastalığı anlatmanın ötesine geçerek beden, kimlik ve farklılık üzerine de düşündürüyor. Yarışmanın birincisi Gülcan Körpınar, "Çatlaklardan Filizlenen" adlı çalışmasıyla ödüle uzandı. Körpınar'ın, "Görünür ve görünmez izleri saklanması gereken kusurlar olarak değil; yaşanmışlığın ve farklılığın bir parçası olarak yeniden yorumladım" sözleri, yarışmanın ruhunu da en iyi biçimde anlatıyor. Zira bazen bir hastalığı anlatmak için tıbbi terimlere değil, bir parça kumaşa, bir ipe ve o ipin taşıdığı hikâyeye ihtiyaç duyuyoruz.



EDİNBURGH'TAN LONDRA'YA

İstanbul'da bağımsız bir tiyatro projesi olarak başlayan '3.2.1. Hold Me On Stage' isimli oyun, Türkiye'den üretilen yeni ve bağımsız tiyatronun uluslararası sahnelerde görünürlüğünü artırma hedefiyle yolculuğunu sürdürüyor.

Stüdyo Kolektif yapımı ve Taner Rumeli süpervizörlüğünde hayata geçirilen oyun, geçtiğimiz ay dünyanın en büyük performans sanatları buluşmalarından Edinburgh Festival Fringe'de dünya prömiyerini yaptı. Selin Bakan'ın yazıp oynadığı solo müzikal tiyatro performansı festival kapsamında altı gösterim gerçekleştirdi. İngilizce sahnelenen 40 dakikalık oyun şimdi Londra'da görücüye çıkacak.

17 Eylül'de Londra'daki Etcetera Theatre'da seyirciyle buluşacak yapımın, aynı zamanda OffWestEnd platformunda listelenmesi de ayrı bir başarı. Bakan'ın kendi oyunculuk seçmelerindeki endişeli ruh halinden yola çıkarak geliştirdiği proje, bir oyuncunun "seçilmeyi bekleme" hâlini sahne üzerinde fiziksel bir dünyaya dönüştürüyor. Görülme, seçilme arzusu ve yetersizlik hissini; çocukluk oyuncaklarıyla dolu bir kıskaç makinesinde sıkışıp kalan Daphne Bell üzerinden anlatan oyunu, şimdiden merak ettim. Yolu açık olsun.



AYNI GÜN VİZYON SAVAŞI

Yeni sanat sezonuyla beraber merakla beklenen filmlerin vizyon tarihi de açıklandı. Yeşilçam'ın unutulmaz karakterleri 'Hasip' ile 'Nasip'i 50 yıl sonra yeni nesil hikâyesiyle yeniden beyazperdeye taşıyan 'Hasip ile Nasip'in Çorum'da gerçekleşen çekimleri tamamlandı. Vahdet Erdoğan yapımcılığında, Özgür Bakar'ın yönetmenliğinde, başrollerini Alper Kul, Toygan Avanoğlu ve Didem Balçın'ın paylaştığı film 16 Ekim'de gösterime girecek.

Aynı gün seyirciyle buluşacak bir diğer iddialı yerli yapımsa 'Dondurmam Gaymak: Gapital' 20 yıl önceki efsane filmin devamı niteliğindeki filmde Cengiz Bozkurt, Atakan Çelik, Okan Çabalar, Zehra Yılmaz ve Mehtap Bayri gibi isimler rol alıyor. Eyüp Boz'un yönettiği filmde 'Kamil' karakterini canlandıran Atakan Çelik, müzikal yeteneğiyle de adından bahsettirecek. Zira, yakışıklı oyuncu sözü ve müziği kendisine ait, 'Devran' isimli özel bir eserle seyirciye sürpriz yapacak. Güçlü kadrolarıyla dikkat çeken iki filmin aynı gün gösterime girmesi şans mı, yoksa şanssızlık mı olacak, bekleyip göreceğiz.



ALANYA CAZ FESTİVALİ 20 YAŞINDA

Türkiye'nin en prestijli kültür-sanat etkinliklerinden biri olan Alanya Uluslararası Caz Festivali, bu yıl 20. yaşını kutluyor. Festival, Selçuklu mirası tarihi Kızılkule Meydanı'nda ve Alanya Kalesi'nin büyüleyici atmosferinde yerli ve yabancı caz sahnelerinin en parlak yıldızlarını müzikseverlerle buluşturacak.

Türk cazının usta ismi Kerem Görsev Trio'nun sahne aldığı "20. Yıl Özel Konseri" ile başlayan festival dünyaca ünlü isimleri de ağırlayacak. The Puppini Sisters 17 Eylül'de, Grammy ödüllü Iván "Melón" Lewis & The Cuban Swing Express 18 Eylül'de sahne alacak. Caz müziğinin küresel kraliçesi Della Miles'ın 19 Eylül'deki konserinin ardından festival, 20 Eylül'de Grammy ödüllü İspanyol sanatçı Buika konseriyle sona erecek.