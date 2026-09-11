İstanbul Tiyatro Festivali 30 yaşında... Bir festival için yalnızca bir sayı değil bu; İstanbul'un kültür-sanat hafızasına düşülmüş kocaman bir not. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 22 Ekim-3 Aralık tarihleri arasında, Mehmet Birkiye küratörlüğünde düzenlenecek festivalde Türkiye'den ve yurtdışından 17 tiyatro, performans ve dans yapımı izleyiciyle buluşacak.

22 Ekim'de Strasbourg Ulusal Tiyatrosu'nun Lacrima oyunuyla başlayacak festivalin programı önceki gün düzenlenen toplantıyla açıklandı. Işıl Kasapoğlu'ndan devraldığı küratörlük bayrağını bu yıl son kez taşıyan Birkiye, festivalde yer alan iki oyunun rejisini üstleniyor. Murat Gülsoy'un yazdığı "Ve Ateş Bizi Tüketiyor", isimli oyun kayıp birini arama hikâyesini benlik ve geçmişle hesaplaşmaya dönüştürüyor. Birkiye'nin festivalin kapanışında seyirciyle buluşacak bir diğer oyunu Oscar Wilde klasiği "Dorian Gray'in Portresi" ise Salih Bademci, Engin Hepileri ve Yiğit Sertdemir'den güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

Festivalin Onur Ödülü ise usta sanatçı Tilbe Saran'a verildi. Yoğun alkışlar eşliğinde ödülünü İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın elinden alan Saran, festivalin 37 yıllık geçmişinde 14 oyunla yer aldığını belirtti.1989'dan bu yana festivalde izlediği oyunları, rol aldığı yapımları, hocalarını, dostlarını ve artık aramızda olmayan tiyatro insanlarını hatırlayan Saran, sözü Havel'den referansla tarif ettiği "umut"a getirdi. İyimserlikten farklı; sonucu ne olursa olsun bir şeyin anlamlı olduğuna duyulan inançtan söz etti. Tiyatronun her daim umut olduğunun altını çizen Saran, yaptığı konuşmayla bir kez daha hayranlık kazandı. Öte yandan 17 farklı mekanda oyunları seyirciyle buluşturacak olan festivalin biletleri satışa çıktı.



Zerzevan Kalesi'nde Diyarbakır türküleri

Diyarbakır'ın binlerce yıllık tarihi mekânlarından Zerzevan Kalesi, bu kez türküler ve senfonik müziğin buluşmasına ev sahipliği yapacak. "Zerzevan Kalesi Senfonik – Diyarbakır Türküleri" konseri, 19 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde, şef Eray İnal yönetiminde düzenlenecek konserde Diyarbakır yöresinin sevilen türküleri senfonik düzenlemelerle yeniden yorumlanacak.

Konserde Pınar Ayhan, Bedri Ayseli, Emin Taşın, Senem Akdemir, Kadir İpek, Rojin ve Emre Sinanmış sahne alacak. Anadolu'nun kadim ezgilerinin, Zerzevan Kalesi'nin etkileyici atmosferiyle buluşacağı konser, Diyarbakır'ın kültürel mirasına müzik aracılığıyla farklı bir pencereden bakmayı amaçlıyor. Yüzyılların izlerini taşıyan tarihi kalenin taş duvarları arasında yankılanacak türküler, geleneksel müzik ile senfonik orkestranın birlikteliğini de izleyiciye farklı bir deneyim olarak sunacak.



Kalyon Kültür Sıfır Atık Vakfı Başkanı'nı ağırladı

2020 yılından bu yana düzenlediği 17 sergi, yaklaşık 100 bin ziyaretçi ve 400'e yakın atölyede ağırladığı 8 bini aşkın katılımcıyla kültür sanat alanındaki çalışmalarını sürdüren Kalyon Kültür "Güneşin Kıyısı" isimli son sergisiyle sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Anadolu'nun uzak coğrafyalarındaki yaşamın sürekliliğinden ilham alan beş sanatçı Güliz Baydemir, Mustafa Albayrak, Mümin Candaş, Necati Seydi Ferahoğlu ve Nurdan Karasu Gökçe'nin toplam 21 eserini sanatseverlerle buluşturan sergi önceki gün Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı ağırladı.

Kalyon Vakfı başkanı Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde yapılan sergi ziyareti sonrası vakıf şu açıklamayı yaptı: "Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve beraberindeki heyeti Kalyon Kültür'de ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Kalyon Vakfı Başkanımız Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen program kapsamında, değerli misafirlerimizle "Güneşin Kıyısı" sergimizi ziyaret ettik. Sergi ziyaretimizin ardından gerçekleştirdiğimiz toplantıda ise sürdürülebilirlik ve sıfır atık odağında hayata geçirilebilecek projeler ve iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunduk." "Güneşin Kıyısında" sergisi ay sonuna kadar devam edecek.



İDSO sezonu açıyor

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, 2026-2027 sezonu programı Güzel Sanatlar Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Aycan Küçüközkan ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Orkestra Şefi Hasan Niyazi Tura tarafından açıklandı.

İDSO, sezonu 9 Ekim'de dünyaca tanınan Kanadalı piyanist Jan Lisiecki ile açıyor. AKM'de Şef Duncan Ward yönetiminde gerçekleşecek konserde Edvard Grieg'in La Minör Piyano Konçertosu ile Sergei Prokofiev'in 5. Senfonisi seslendirilecek.