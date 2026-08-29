Devlet Opera ve Balesi eski genel müdürü Tan Sağtürk, uluslararası alanda yeni bir başarıya daha imza attı. Uluslararası Bale Birliği'nin Bolşoy'da gerçekleştirilen genel kurulunda oy birliğiyle Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Yarışmalar Başkanı seçilen Sağtürk, haberi büyük bir heyecanla duyurdu. Aslında bu başarı, bir anda ortaya çıkmış değil. Tan Sağtürk, son yıllarda Türkiye'de bale sanatının daha geniş kitlelere ulaşması için verdiği mücadeleyle olduğu kadar uluslararası alandaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. 2024 ve 2025 yıllarında Seul'de düzenlenen Kore Uluslararası Bale Yarışması'nda Jüri Başkanı olarak görev yapması da bunun önemli göstergelerinden biriydi.

Şimdi ise kariyerine çok daha geniş bir uluslararası sorumluluk ekliyor. Dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıları, eğitmenleri ve kurumları bir araya getiren böylesine önemli bir yapıda Türk bir sanatçının üst düzey görev alması dikkat çekici. Üstelik seçimde oy birliğinin sağlanması da işin ayrı bir anlam taşıyan tarafı. Sağtürk'ün yeni görevi, onu yalnızca sahnede ya da jüri koltuğunda değil, Avrupa'daki bale yarışmalarının geleceğine yön veren isimlerden biri haline getiriyor. Anlaşılan o ki Sağtürk için perde henüz kapanmadı. Tam tersine, yeni bir perde açılıyor. Sanat dünyamızda heyecan yaratan bize gurur yaşatan bu başarıdan ötürü Sağtürk'ü tebrik ediyor, başarılar diliyorum.



Sırbistan'dan Özel Ödül aldı

Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kız çocuklarının güçlenmesine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği "Dağ Gibi Arkanızdayız" projesi, uluslararası alanda önemli bir ödüle layık görüldü. Projeyi ve üç genç kızın kayakla başlayan dönüşüm hikâyesini beyaz perdeye taşıyan "Dağ Gibi Arkanızdayız" belgeseli, Sırbistan'da düzenlenen

15. FICTS Zlatibor Spor Filmleri Festivali kapsamında "Sinema ve Spora Katkı" özel ödülüne layık görüldü. Yönetmenliğini Gökçe Kaan Demirkıran'ın üstlendiği film, Erzurum Palandöken'de kayak sporuyla tanışan üç kız çocuğunun hayallerini, mücadelelerini ve sporla değişen hayatlarını anlatıyor. "Dağ Gibi Arkanızdayız" projesi kapsamında seçilen üç kız çocuğu, 10 yıl boyunca desteklenerek profesyonel kayak eğitimi alacak.



AKM'de yeni sezon başlıyor

İstanbul'un gözbebeği Atatürk Kültür Merkezi'nin, 2026-2027 sanat sezonu programı açıklandı. Yeni sezonda operadan baleye, tiyatrodan konsere uzanan geniş bir program sanatseverlerle buluşurken, Lang Lang, Royal Philharmonic Orchestra, Emma Shapplin ve Christian McBride gibi dünyaca ünlü isimler ve topluluklar AKM sahnelerinde yer alacak. Yeni sezonun açılışını 11-12 Eylül tarihlerinde Rusya'dan Novaya Bale topluluğu, "Bu Bir Masal Değil: Fındıkkıran" gösterisiyle yapacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi 19 Eylül'de gerçekleştireceği 2026–2027 Sezon Açılış Konseri ile Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisi'ni sanatseverlerle buluşturacak. 26 Eylül-4 Ekim tarihlerinde İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM; Royal Philharmonic Orchestra, Emma Shapplin, Christian McBride, Arap Ulusal Orkestrası ve Anadolu Ateşi gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak. Önceki sezon 2 bin 390 etkinlikte 650 bine yakın sanatseveri ağırlayan AKM bu sezon bu sayıyı yukarı taşıyacak gibi



Turne öncesi yeni şarkı

Aralık ayında ülkemize gelecek olan Hollandalı şarkıcı Kovacs, turne öncesi yeni şarkısını yayınladı. Güçlü vokali, sinematik atmosferi ve karanlık soul estetiğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı önümüzdeki aylarda Ankara, İzmir ve İstanbul'da sahne alacak.

Bu yılın başlarında "A Perfect Crime" ile başlayan yeni bir dönemin ikinci single'ı olan "Leave the Sun Behind"ı ise müzikseverlerle buluştu.