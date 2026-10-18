İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kurucu kadrosunda yer alan sahne tasarımcısı Özlem Karabay, Levent Üzümcü döneminde işten çıkarılmasının ardından açtığı işe iade davasını kazanmıştı. Bu süreçle ilgili gelişmeleri bu köşeden aktarmaya çalışmış Karabay gibi hakkı yenen sanatçıların sesi olmaya çalışmıştım. Karabay, Üzümcü'nün istifasının ardından açtı ağzını yumdu gözünü..

Kendisi hakkında yaptığı karalama kampanyalarından yok sayılmasından bahseden Karabay, "Sahne tasarımcısı olarak görevime devam ettiğim yedi aylık süre boyunca yok sayıldım. Beni sınavsız olmakla suçladı. Satın alma usulsüzlüğü yapmakla suçladı. 25 yıldır çalışma ahlakımla, emeğimle, bilgimle, alın terimle inşa ettiğim kariyerimi itibarsızlaştırmaya çalıştı. Asla hak etmediğim şeylerle mesleğime gölge düşürdü" diyerek Üzümcü'nün kendisine mobbing uyguladığını anlattı. Karabay, kendisiyle birlikte Hatice Altan ve dramaturg Ege Kızık'ın da işlerini kaybettiğini belirterek görevden almaların gerekçesinin, Şehir Tiyatroları'nın eski genel müdürü Yücel Erten'e yakınlıkları olduğunu ileri sürdü.

DÜPEDÜZ MOBBİNG YAPMIŞ

"Faşizmin en iyi bildiği şey sanatçının ekmeğiyle oynamaktır" laflarıyla sosyal medyada gündem yaratmaya çalışan Üzümcü'nün sanatçılarına uyguladığı şey tek kelimeyle mobbingtir. Karabay, bu 1,5 yıl boyunca psikolojik maddi ve manevi olarak zarara uğradığını söyledi. Karabay, "1.5 yıldır sustum ama artık iş iftiralara geldi. Bu süreçte çok yıpratıldım. Hayatımı geleceğimi karattın Levent Üzümcü. Zerre kadar vicdan azabı duymadın. Benimle ilgili söylediklerin de hiçbir zaman gerçekle örtüşmedi. Tarlamı ve geleceğimi yaktın gittin. Sana ahım büyüktür."

Karabay'ın sözleri, İzmir Şehir Tiyatroları'nda yaşananların yalnızca bir görevden alma meselesi olmadığını, sanatçıların mesleki itibarları ve gelecekleri üzerinde de derin izler bırakabildiğini ortaya koyuyor. Görevi sürecince 300 bin lirayı bulan maaşıyla gündeme gelen Üzümcü'nün istifasının ardından gelen bu çıkış, geride kalan 1.5 yılın hesabını soran bir sanatçının haykırışı niteliğinde. Karabay'ın yaşadıkları çok ağır. Karabay gibi hakkı yenen başka sanatçıların da olduğunu düşünüyorum. Bakalım Üzümcü'nün kırdıkları yok saydıkları kişiler Karabay gibi kendini anlatma cesareti gösterebilecek mi?



GAZZE'DE YAŞANANLARA KAYITSIZ KALAMAZDIK

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Gazze'de yaşanan soykırımı ve ayakta kalmaya çalışan bir ailenin direnişini anlatan "Sumud (Gazze)" oyununu AKM'de prömiyerle seyirciyle buluşturdu. Oyunu izleyenler arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı da vardı. Oyun sonrası konuşan Karadağlı, "Gazze'de yaşananlara kayıtsız kalamazdık, kalmadık, kalmayacağız. Bu gece burada sadece bir oyun izledik ama Gazze'de bu soykırım her gün yaşanıyor. Her gün bunu yaşayan binlerce aile var." dedi.

Oyunun finalinde oyuncuların selama çıkmaması ve arkadaki perdede beliren yazı ise salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı. Sahnede beliren "Hanzala yüzünü dönene kadar bu oyunda seyirci selamı verilmeyecektir" ifadesi, Filistin direnişinin simgesi olan Hanzala karakterine ve Gazze halkının mücadelesine anlamlı bir saygı duruşu olarak kayıtlara geçti. Devlet Tiyatrosu Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer'in süpervizörlüğünde İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Cem Zeynel Kılıç'ın yazıp yönettiği oyun, Gazze'de bir evin dört duvarı arasında sıkışıp kalan Mahmud ve Zahire ailesinin yaşamı üzerinden soykırımın acımasız yüzünü gözler önüne seriyor. Şebnem Bilgeer, Mehmet Yıldız, Buse Bedir, Erhan Tuna ve Cemal Faik Yıldız'ın başrolde yer aldığı oyunu mutlaka izleyin.



AZRA AKIN ÇOCUKLAR İÇİN TURNEDE

Türkiye eski güzeli Azra Akın'ın rol aldığı çocuk tiyatrosu "Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz!" oyunu üçüncü turnesine Hakkari'den başladı. Halkbank Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen Hakkı Ergök'ün yönettiği oyunda çocuklara rehberlik eden öğretmen karakterini canlandıran Akın, 6-12 yaş grubuna hitap eden 35 dakikalık interaktif oyunla ilgili olarak

"Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür" temasıyla kaynakları doğru kullanmanın önemini günlük yaşamdan örneklerle aktarıyoruz. Çocukların sahnedeki saf merakı ve enerjisi bizim en büyük motivasyonumuz. Yeni turnemizle birlikte Türkiye'nin her yerindeki çocuklarla buluşacak olmak benim için tarifsiz bir mutluluk." ifadelerini kullandı. Oyun 23 Aralık'a kadar 37 ilde toplam 74 gösterim gerçekleştirecek.

YENİ REKOR 1.3 MİLYON

TÜRKİYE'NİN müze ve ören yerleri, gece müzeciliği uygulamasıyla gün batımından sonra da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gece müzeciliğindeki rekoru sosyal medya hesaplarından duyurarak 1 milyon 326 bin 590 ziyaretçiye ulaşıldığını açıkladı.

Geçen yıl 1 milyon 8 bin 80 olarak kaydedilen ziyaretçi sayısının yüzde 32 arttığını belirten Ersoy, tarihî ve kültürel mirasın eşsiz güzelliklerini gecenin büyüleyici atmosferinde ziyaretçilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Efes Ören Yeri 501 bin 811 ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı.