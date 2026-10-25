Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Birleşmiş Milletler işbirliğiyle düzenlenen "Melankoli ve Gül" konserinde sanatseverlerle buluştu. CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen konseri, İngiliz orkestra şefi Leo Hussain yönetti.

CSO'nun 2026-2027 sanat sezonu kapsamında düzenlenen konserde, uluslararası alanda "Yükselen Yıldız" olarak anılan Ukraynalı keman sanatçısı Diana Tishchenko solist olarak sahne aldı.

SANAT DOLU ÜÇ YIL

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında kapılarını açan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, üçüncü yaşını kutluyor. Beyoğlu'ndaki tarihi binasında bugüne kadar yaklaşık 350 bin sanatseveri ağırlayan müze, 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Osman Hamdi Bey, Mihri Hanım, Şeker Ahmed Paşa ve İbrahim Çallı gibi Türk sanatının önemli isimlerinin eserlerine ev sahipliği yapan müzede, 2 bin 800'ü aşkın eserden oluşan zengin bir koleksiyon bulunuyor. Sanatseverler, yıl dönümü kapsamında "Türk Resmini İzlemek" ve "1914 Kuşağı: Tanıdığımız Ressamlar" sergilerini ücretsiz gezebilecek.

ZİYA GÖKALP SERGİSİNİ HERKES MUTLAKA GÖRMELİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ziya Gökalp'in doğumunun 150. yılında hazırlanan "Millî Kütüphane Hazineleri: Ziya Gökalp Sergisi ve Paneli"ne katıldı. Gökalp'in Cumhuriyet'in devlet felsefesinin ve ülküsünün oluşumuna ciddi katkılar sunduğunu belirten Ersoy, Millî Kütüphane koleksiyonlarından hazırlanan beş bölümlü sergide, düşünürün hayatının, eserlerinin ve fikrî dünyasının bütünlüklü bir bakış açısıyla ele alındığını söyledi. Türk tarihine, kültür ve edebiyatına merak duyan herkesi Millî Kütüphane Sergi Salonu'ndaki koleksiyonla buluşmaya davet eden Bakan Ersoy, yürütülen çalışmaların Gökalp'in fikirlerini gençlere ve gelecek kuşaklara ulaştırmasını temenni etti.

İZMİR'DE FESTİVAL HEYECANI BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 24'üncü durağı İzmir oldu. Bu yıl dördüncü kez festivale ev sahipliği yapan kent, 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında 11 farklı mekânda gerçekleştirilecek 303 etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak. Gündoğdu Meydanı'ndaki ücretsiz konserlerde Demet Akalın, Derya Uluğ, Özcan Deniz, Hakan Altun, Ceza, Murat Boz gibi isimler sahne alacak. Tiyatro, opera, sergi ve çocuk etkinliklerinin de yer aldığı festivalde, İzmir'in zengin mutfak kültürü tanıtılacak.