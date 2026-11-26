Türk tiyatrosunun 94 yıllık klasiği Lüküs Hayat yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment'ın 2027- 2028 sezonunda sahneleyeceği müzikal, şimdiden merak uyandırdı. Ekrem Reşit Rey'in yazdığı, Cemal Reşit Rey'in ölümsüz müzikleriyle hafızalara kazınan eser, bu kez yeni bir yorumla seyirci karşısına çıkacak.

Lüküs Hayat'ın geçmişi başlı başına bir tiyatro tarihi. 1933'te İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başlayan yolculuğunda nice usta oyuncuyu ağırladı. Ancak 1985 yılında Haldun Dormen yönetiminde yeniden sahnelendiğinde Rıza karakterini üstlenen Zihni Göktay'ın performansı, oyunun hafızalara kazınan en önemli unsurlarından biri oldu. Göktay, yalnızca Rıza karakterini canlandıran bir oyuncu değil, sahne enerjisi, kusursuz zamanlaması ve kendine özgü yorumuyla Lüküs Hayat'ın ruhunu temsil eden isimdi. 28 yıl boyunca aynı karaktere hayat vererek onu adeta kendi oyunculuk mirasının bir parçasına dönüştürdü; Türk tiyatrosunda kolay kolay tekrarlanamayacak bir iz bıraktı. Dolayısıyla yeni prodüksiyonun en büyük sınavlarından biri de Rıza karakterini kimin üstleneceği olacak. Elbette Zihni Göktay'ın yeri dolmaz.

Ama bu kez mesele onun yerini doldurmak değil, karaktere yeni bir soluk getirebilmek. Bir başka mesele de tiyatroya yönelen oyuncular. Televizyon dizilerinin giderek zorlaşan çalışma koşulları, daralan oyuncu kadroları ve yapım sektöründeki ekonomik sıkışma, tiyatroyu oyuncular için daha önemli bir sahneye dönüştürüyor. Öğrendim ki yapımcılar Sadri Alışık ile Cemil Demirok'un telefonları hiç susmuyormuş. Bu büyük prodüksiyonda rol alabilmek isteyen oyuncular kendilerini hatırlatmak için iki yapımcıyı adeta abluka altına almışlar. Bugüne kadar yapmış oldukları prodüksiyonlarla tiyatro dünyasında iz bırakan iki genç yapımcının işi kolay olmayacak belli ki... Öte yandan bu role talip oyuncular için de büyük bir risk bu. Tarihe geçmiş kült karakterleri canlandırmak gibi bir sorumluluğa girişecekler. Ben bir tiyatro seyircisi olarak bu büyük prodüksiyonda kimleri izleyeceğimizi merak ediyorum açıkçası. Rıza'yı, suç ortağı Fıstık rolünü kim oynar sizce? Bakalım isimler netleşince göreceğiz yeni Lüküs Hayat, geçmişin hatırasına yaslanmak yerine kendi efsanesini yaratabilecek mi?

OSMAN HAMDİ BEY'İN ESERİ İLK KEZ SATIŞTA

Türk resim sanatının öncü isimlerinden, ressamlığının yanı sıra arkeolog ve müzeci kimliğiyle de Osmanlı kültür hayatında iz bırakan Osman Hamdi Bey'in 1870'li yıllara tarihlenen "Şark Pazarında Kubbeli Camii" adlı tablosu ilk kez müzayedeye çıkıyor.

Eser, Hüseyin Kocabaş'ın üçüncü nesil temsilcisi olduğu müzayede evinin 29 Kasım'da düzenleyeceği 51. Müzelik Eserler Müzayedesi'nde 75 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 800 bin TL) güncel fiyatla satışa sunulacak. Türk resim sanatından eserlerin yanı sıra Osmanlı sarayına ait tarihi eşyalar, belgeler ve kişisel koleksiyon parçalarının yer alacağı müzayedenin öne çıkan eserlerinden biri olan, karton üzerine yağlı boya tekniğiyle hazırlanan 41,5 x 57,3 santimetre boyutlarındaki eserde, Latin harfleriyle "O.H." monogramı ve Osmanlıca "Hamdy" imzası bulunuyor.

Osman Hamdi Bey'in şahsi müze mührünün de satışa çıktığı 143 eser arasında Galatasaray'ın kurucu başkanı Ali Sami Yen'e, kulübün 20. kuruluş yıl dönümünde armağan edilen 1925 tarihli GS amblemli altın cep saati, Sultan II. Abdülhamid için hazırlanan elmas bezeli hançer, Talat Paşa'nın cep saati ve Sultan Abdülmecid'in 1855 tarihli diplomatik mektubu da dikkat çekiyor.

YAPAY ZEKÂ, SANATÇININ YERİNİ ALMAZ

Bunu ben değil Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi Kurucusu Halil Aksu söylüyor. Son dönemde malum gündem yapay zeka... Aksu ise 9 yıldır Türkiye Yapay Zekâ Zirvesi'ni düzenleyen bu konudaki öncü bir isim. Geçtiğimiz hafta 9.'su düzenlenen bu etkinlik, her geçen yıl daha da geniş kitlelere ulaşıyor. Çünkü yapay zekanın hayatımızdaki yeri her geçen gün artıyor. Kimine göre korkutucu boyuta geliyor kimine göre hayatı kolaylaştırıyor. "Ajanlar Aramızda" temasıyla düzenlenen zirvede teknolojinin geleceği, sektörlere etkileri tartışılırken ben de yapay zekanın sanat dünyasına etkisini Aksu'ya sordum... Aksu, yapay zekâdan korkup kaçınmak yerine uyum sağlayarak yaklaşılması gerektiğini söylüyor.

Aksu "Yapay zekâyla artık sekiz kollu, dört bacaklıyız. Daha çok görüyor, duyuyor, üretiyor; angarya işleri teknolojiye yaptırabiliyoruz." diyerek çarpıcı bir benzetme yaptı. Aksu, "Herkesin birkaç komutla müzik üretebildiği bir dönemde özgün sanatçının değeri daha da artabilir. Çünkü mesele yalnızca bir şarkıyı dinlemek değil, o şarkıyı yapan insanı sahnede görmek, sesini canlı duymak. Mesela Taylor Swift konserleri hala büyük ilgi görüyor. Dolayısıyla bu, dijital çağda bile insanın gerçek deneyime duyduğu ihtiyacı gösteriyor." dedi. Neticede mesele yapay zekâyı durdurmak ona karşı olmak değil, onunla nasıl yaşayacağımızı öğrenmek...

İKİ KLARNET TEK BİR HAYAL

Konservatuvar koridorunda yolları kesişen iki klarnet sanatçısı İrem Ece Gülensoy ve Miray Eslek'in 2013 yılında başlayan dostlukları ilk meyvesini verdi. İkili Hakan Kurşun'un prodüktörlüğünde hazırlanan ve 11 özgün eserden oluşan Noctanima adlı albümleriyle dinleyiciyle buluştu.

Albümde her iki müzisyenin ayrı ayrı imzasını taşıyan bestelerin yanı sıra ortak çalışmalar da yer alıyor. Biri ses teknolojisi ve kompozisyon, diğeri sosyoloji, doğaçlama ve performans alanındaki birikimini müziğine taşıyan Gülensoy ve Eslek, genç yaşlarına rağmen disiplinlerarası yaklaşımları ve üretkenlikleriyle dikkat çekiyor. Yolları açık olsun.