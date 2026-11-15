Özel tiyatro yöneten iki holdingi çok rahat yönetir

A Para’da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan’ın sunumuyla ekrana gelen ‘Biz Bize’ye, oyuncu Ali Poyrazoğlu, Güneş Berberoğlu, Ece Özdikici ve şarkıcı Ece Ata konuk oldu

ALİ POYRAZOĞLU



Tiyatroda disiplini severim. Meslek bunu gerektiriyor, öyle öğrendik. Okulda Yıldız Kenter disiplini vardı. İyi ki de içimize yer etmiş. Bunca yıl bu meslekte kalabildiysek hocalarımızdan aldığımız disipline borçluyuz.

Bu sene Ali Poyrazoğlu tiyatrosunun 52'nci yılı. Birçok şapkam var.

Özel tiyatro yönetiyorum. Özel tiyatro yöneten iki holdingi rahat yönetir, o kadar zor. Her saniye koşullar değişiyor. 50 yıldır kriz yönetimi yapıyoruz alışığız bu durumlara.

Tak Tak Takıntıyı prova ediyoruz onu sahneleyeceğiz yeniden. İlk sahneye koyduğumuzda bana rol yoktu. Ama Bülent Kayabaş, 'Sen oynamazsan tutmaz' dedi ve ikna etti beni. Ben de oyuna bir karakter yazdım. Muammer Karaca'nın kadın kılığında bir resminden ilhamla Madam Arsaluz...

SORUMLULUK BÜYÜK

Bunun yanı sıra Yıldız Kenter'e saygı duruşu yapacak bir oyun oynayacağız. Hocanın büyüsü içimize işlemiştir. Hocaların hocası diye boşuna denmez. Piyasadaki herkes onun öğrencisi. Hocanın baş lafı 'Caniko'ydu. Biz de onun bu lafından hareketle Caniko adlı oyunu sahneye koyacağız. Yıldız Hoca'yı Güneş oynayacak. Büyük sorumluluğu var. Yıldız Hoca'ya yakışır bir şey yapmaya çalışıyoruz. Hayatı da enteresan.

Eskiden TV'nin takibi yoktu. Televizyon tiyatrodan seyirci çalıyordu. Şimdi dijital mecralar TV'den seyirci çalıyor. Her şey hafızaya alınıyor şimdi. Yıldız Kenter Tiyatrosu'nun hiçbir oyununun kaydı yok. Devlet tiyatrolarında efsane hocaların usta isimlerinin kaydı yok. Gidenden geriye bir şey kalmıyor. Hafızaya alınmamış. O yüzden toplumsal alzheimer'a düşmemek için kayıt altına alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Yapay zekaya meydan okuduk bizi geçti. Kendimizi formatlamalıyız. Onu sonuçta insan yönetecek. İp insanın elinde kalacak. Bazı meslekler yok olacak. Tiyatroda seyirci ile oyuncu birebir olduğu için yapay zekadan etkilenmez.

50 yıldır kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Değişen dünyaya ayak uydurmaya çalışıyorum.

Ben sinemada döküntü filmde oynamak zorunda kaldım. Tavizler verdim. Gerekirse para kazanmayayım dedim ama tiyatroda oyunları ben seçiyorum. İstediğim oyunları oynadım. Bir sürü ödül aldım. 200 yıllık bir kaplumbağayı da oynadım. Kendime meydan okumak istiyordum. Bunları yaptığımda mutlu oluyordum.

Kesintisiz mutluluk aptallar içindir. Hayal ettiği her şeyi kim yapabilmiş? Ben de normal bir insan olarak inişler çıkışlar yaşadım. Heves ettiğim şeyleri yapmak için koşulları zorladım.



GÜNEŞ BERBEROĞLU

HAYATI YILDIZ HOCA'DAN ÖĞRENDİM

Caniko oyununu çalışıyoruz. Zor ama çok heyecan verici. 17 yaşımla 35 yaş arası Yıldız hocayla geçti. Hocaya bağım, saygım çok fazla. Sadece oyunculuk değil hayatı da ondan öğrendim. Dolayısıyla askeriyeyi mi bitirdim konservatuarı mı bilmiyorum. Arada kuşaklar yetiştirmiş. Layık olmak istiyorum. Çok tutkulu çalışkan bir insandı. Kendini yaptığı işe ve öğrencilerine adayan biriydi.

DURUMLARI KÖTÜYMÜŞ

Yıldız Hoca, genç kızlık döneminde ailece maddi olarak çok kötü durumda oldukları için evlere temizliğe gidermiş. Bu beni çok etkiledi. 'İlk alkışı orada duydum' derdi. 'Bulaşık yıkadım, temizlik yaptım diye beni alkışladılar. Bu alkışlar çok hoşuma giderdi' diyordu. Bu benim çok kalbimi acıtıyor. Çalışmak kutsaldır.

İnsan ne yapıyorsa yapsın hep öğrenci kalmalı. Taze kalmak, eğitim almaya devam etmek gerek. Ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Toprakla ilgileniyorum, tarımla uğraşıyorum. "Aktör atlet gibi olmalıdır" derdi Yıldız Hoca.



ECE ATA

OPERADAN VAZGEÇMİŞ DEĞİLİM

Çocukluğum Nerede şarkımı yeni çıkardık. Güzel bir Sezen Aksu bestesi. Aslında bu beste Gönül Akkor'a yapılmış. Müziğe bir süre ara vermişti sonra yeniden dönüş yapması için bu şarkı yapılmış. Programda söyledim ilgi gördü. Yapısını bozmadan modernleştirerek sunduk.

En çok dikkat çeken yönüm çok yönlülüğüm oldu. Her tarzda şarkı söyleyebiliyorum. Opera mezunuyum, birinciliklerim var. Arabesk tınıları seviyorum.

Müzisyen bir aileden geliyorum. O yüzden geniş bir repertuvarım olmaması düşünülemez. Klasik müzik eğitimi aldım. Devlet Opera Balesi'nin çocuk korosuyla başladım eğitimime. Opera en büyük aşkım, vazgeçmiş değilim. AKM şehrin sanat kalbi. Orada izleyici olmayı da sahneye çıkmayı da çok seviyorum.



ECE ÖZDİKİCİ



TİYATRODA ŞİŞME MONTLAR DA YASAKLANSIN

Miss Turkey oyunum devam ediyor. Miss Turkey, "Türkiye Güzellik Kraliçesi" demek aslında ama biz burada farklı nesillerden kadınları aktarıyoruz. Her dönemin kadınlarını anlatan komedisi de olan draması da olan bir oyun.

Biz sahneden o telefonlara bakıldığını görüyoruz.. Anlamıyoruz sanıyor seyirci ama fark ediyoruz. Hatta yurtdışında bir çok oyuncu oyun durdurup seyirciyi uyardı. Benim de oyunu durdurup ikaz etmeme ramak kaldığı zamanlar oldu. TV izleme alışkanlığından sanırım.

Bir de oyunlarda 'telefonlarınızı kapatın' uyarısıyla beraber 'şişme montlarınızı çıkarın' uyarısı yapmak istiyorum. Kışın en büyük sorunu bu bence. Hışır hışır ses geliyor sürekli.