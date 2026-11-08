Animasyon sinemamızda çocukların hayal dünyasına dokunan yapımların sayısı giderek artıyor. İstanbul Muhafızları ve Akıncı gibi önemli projelere imza atan Neher Prodüksiyon ile Sinehane Film Prodüksiyon, bu kez izleyiciyi zamanda ve mekânda sıra dışı bir yolculuğa çıkarıyor. Türk animasyon sektörünün gelişimine katkı sunan yönetmen Muhammet Musab Gündüz'ün imzasını taşıyan '6.2.2. Evrenin Merkezine Yolculuk', 13 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak. Üç kardeşin uzay gemileriyle çıktıkları galaksiler arası yolculuk, beklenmedik bir kaza sonucu bambaşka bir maceraya dönüşüyor. Kendilerini 622 yılında bulan kardeşler, bir yanda modern teknolojinin sunduğu imkânları, diğer yanda geçmişin zorlu yaşam koşullarını deneyimlerken pek çok engelle mücadele ediyor.

Filmin hikâyesini ilgi çekici kılan en önemli unsurlardan biri ise kardeşlerin Peygamber Efendimiz'i görebilme arzusu etrafında gelişen olaylar. Hasan Burak Kayacı, Ayşe Sevim Günay, Zeynep Güneş Kayacı ve Ayşe Şahinboy'un kaleme aldığı yapım; dostluk, cesaret, merak ve paylaşım gibi değerleri eğlenceli bir anlatımla çocuklara aktarmayı hedefliyor. Filmin müziklerinde ise Oscar ödüllü besteci A.R. Rahman'ın imzası bulunuyor. Açıkçası animasyon sinemasının yalnızca eğlendiren değil, çocuklara tarih, kültür ve değerler dünyasının kapılarını da aralayan bir anlatı alanı olması gerektiğine inanıyorum. '6.2.2. Evrenin Merkezine Yolculuk' bilim kurguyla tarihî bir yolculuğu buluşturarak bu alanda farklı bir kapı aralamaya aday. Bakalım üç kardeşin bu sıra dışı serüveni, 13 Kasım'dan itibaren küçük izleyicilerin hayal dünyasında nasıl bir yolculuk başlatacak? Ben de merak ediyorum.



Adana'da festival heyecanı başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali Adana'da sona eriyor. Bu yılki 26'ncı ve son durak olan Adana yine kültür, sanat ve gastronomi coşkusuna ev sahipliği yapıyor. Dün Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın katılımıyla başlayan ve 15 Kasım'a kadar sürecek olan festivalde 12 mekânda, 23 ayrı noktada 252 etkinlik düzenlenecek. Dün akşam Sagopa Kajmer'in sahne aldığı festival, aynı zamanda sergilerle de öne çıkıyor.

Onlardan biri de "SUNAR Kartpostal Koleksiyonu / Çatı Arasından Çıkan Adana Sanayi İzleri" sergisi... Serginin hikayesi ise film gibi bir başarı hikayesi. Koleksiyonun sahibi, 1892 doğumlu Adanalı sanayici ve mucit Namık Yarman. Çocuk yaşta açtığı küçük atölyede çalışmaya başlayan Yarman, Cumhuriyet'in ilk yıllarında tarım makineleri üretti, tekstil tezgâhlarını onardı ve çeşitli mekanik sistemler geliştirdi. Yarman, Avrupa'daki teknolojik yenilikleri ise makine görsellerinin yer aldığı kartpostallar aracılığıyla takip ediyordu. Bu görselleri inceleyerek kendi makinelerini geliştiren Yarman, 1937'de ürettiği tekstil ütü makinelerini "Made in Turkey" ibaresiyle yurtdışına da gönderdi. Yarman'ın 1962'deki vefatından sonra uzun yıllar bir evin çatı arasında saklanan kartpostallar yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkarılarak sergiye dönüştü. İşte o çatı katında bekleyen yüzlerce kartpostal arasından seçilen 52 eser, Adana Sanayi Müzesi'nin otantik atmosferinde bugün ziyaretçilerle buluşuyor.



Altı Asırlık Hafıza bu sergide

Her gün Marmaray'la önünden geçtiğim Kazlıçeşme meğer altı asırlık bir hafızayı içinde saklıyormuş. Zeytinburnu Belediyesi'nin hazırladığı "Kazlıçeşme'nin Altı Asırlık Hafızası" sergisi, bu hafızayı gün yüzüne çıkarıyor. Kazlıçeşme Sanat'ta kapılarını açan sergi, adını üzerindeki kaz figürüyle tanınan tarihî çeşmeden alan semtin Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulan tabakhanelerden fabrikalara uzanan hikâyesini anlatıyor. Deri ustalarının emeğiyle şekillenen Kazlıçeşme, yalnızca İstanbul'un değil, Türkiye'nin de önemli üretim merkezlerinden biriydi. Tabakhanelerin 1993 yılında Tuzla'ya taşınmasıyla birlikte semt de büyük bir dönüşüm yaşadı.

Serginin en kıymetli taraflarından biri, bu değişimi yalnızca tarihî bilgilerle değil, sanatın farklı disiplinleri üzerinden de anlatması. İzzet Keribar, Yıldız Çelik, Ali Öz, Gültekin Çizgen ve Mehmet Alpay'ın fotoğrafları; Givanian, Süheyl Ünver, Muhsin Kut, Ümit Çamaş ve Levent Akçay'ın resimleri Kazlıçeşme'nin geçmişine görsel bir yolculuk sunuyor. Tarihi yapılar, efsaneler ve anekdotların yanı sıra Afife Jale, Necdet Elmas ve Hasan Yelmen gibi semtle özdeşleşmiş isimlerin hikâyeleri de bu hafızanın parçaları olarak karşımıza çıkıyor. Açılışını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un yaptığı sergi, 23 Şubat'a kadar gezilebilir.



Başar hayaline kavuştu

Tiyatro salonu kiralarının fahiş fiyatlara yükseldiği, bir dönemde yönetmen ve oyuncu Kemal Başar, kendi tiyatro mekanını hayata geçirerek hayaline kavuştu. Merhum babası Savaş Başar'ın adını verdiği sahneyi tiyatro dünyasına kazandıran Başar, Maslak'taki sahnede yalnızca Tiyatro Keyfi'nin oyunlarına değil, tiyatro topluluklarının da kullanımına açacak.

Tiyatro Keyfi'nin uluslararası arenada da sahnelenen müzikal komedisi Cyrano Rock ile açılışını yapan sahne, Tiyatro Keyfi Oyunculuk Atölyeleri'ne de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca yeni oyunlar 'Penceredeki Atlar' ve 'Yapraklar' bu sahnede seyirciyle buluşmayı sürdürüyor.