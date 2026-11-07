Edebiyatımızın iki büyük kalemi Sait Faik Abasıyanık ile Orhan Kemal'i aynı hikâyede, üstelik hayali bir karşılaşmada buluşturmak tam da Ahmet Sami Özbudak'ın kaleminden çıkacak bir iş. Afişe Fatih Koyunoğlu, Murat Akkoyunlu, Barış Yıldız ve Özge Özberk'i, rejiye de Emrah Eren'i de koyunca zaten daha en başından iddialı bir oyun izleyeceğinizi anlıyorsunuz. Zira; oyun, kağıt üstündeki iddiasını son sahneye kadar sürdürmeyi başarıyor. Tiyatro Hayali'nin Düş Payı adlı oyunundan bahsediyorum. Hikâye, Sait Faik'in Marmara Kliniği'nde tedavi gördüğü günlerde başlıyor. Bir gece odasının kapısı çalınıyor. Gelen, Orhan Kemal. Üstelik eli boş değil; büyük umutlarla kaleme aldığı yeni film senaryosunun taslağını da yanında getirmiş. Adı 'Acı Çikolata'... Orhan Kemal, kendi oluşturduğu karakterlerin yanına Sait Faik'in hikâyelerinden karakterleri de yerleştirmiş. Ancak filmin hayata geçebilmesi için Sait Faik'in imzasına ihtiyacı var. Sait Faik, kendine özgü nüktedanlığıyla Orhan Kemal'in teklifine önce burun kıvırıyor, "İstemem" diyor. Fakat Orhan Kemal'in ısrarı karşısında bir şart öne sürüyor: "Beni hastaneden kaçıracaksın!"

İşte böylece iki yazarın Burgazada'ya uzanan gece yolculuğu başlıyor. Bu yolculukta gerçek ile kurmaca birbirine karışırken Sait Faik'in ada insanları, Orhan Kemal'in toplumsal gerçekçi dünyasının karakterleriyle buluşuyor. Dostluk, fikir ayrılıkları, kahkahalar, kırgınlıklar ve özgürlük arayışı hikâyenin temel duraklarını oluşturuyor.

Bir tarafta insanın yalnızlığını, denizi, adayı ve küçük insanların büyük hikâyelerini anlatan Sait Faik; diğer tarafta işçileri, yoksulluğu, sınıfsal eşitsizlikleri ve toplumsal mücadeleyi kaleme alan Orhan Kemal... Bireyci ve toplumcu edebiyatın iki önemli temsilcisi aynı sahnede buluşunca ortaya hem düşünsel hem de dramatik açıdan zengin bir anlatı çıkıyor.

SİNEMA TADINDA

Üstelik bu karşılaşmanın merkezinde bir de sinema var. Orhan Kemal'in 'Acı Çikolata' senaryosu, iki yazarın dünyalarını bir araya getirirken aşk hikâyesi üzerinden de farklı hayatlara kapı aralıyor. Aşkı uğruna çalıştığı yeri bile soyan Semih'in gönlü Işık'ta. Ancak Işık'ın kalbinde çocukluk aşkı Teodori var. Işık ve Semih karakterlerini Özge Özberk ile Barış Yıldız canlandırıyor.

Oyunculuk performansları da oyunun başarısında önemli bir paya sahip. Orhan Kemal'i Fatih Koyunoğlu, Sait Faik'i ise Murat Akkoyunlu oynuyor. İkili, iki büyük yazarın karakteristik özelliklerini, nüktedanlıklarını ve fikir ayrılıklarını sahneye taşırken birbirleriyle kurdukları uyumla dikkat çekiyor. Kimi zaman anlattıkları rol kişisine bürünerek oluşturdukları tiplemelerle seyirciyi kahkaha krizine sokuyorlar. Özberk ve Yıldız da hikâyenin kurmaca dünyasına güçlü yorumlarıyla eşlik ediyor. Edebi metinlerin ağdalı sıkıcılığına düşmeden, abartılı oyunculuklardan uzak, keyifle izlenecek bir oyun olmuş 'Düş Payı'. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Siz de mutlaka denk gelmeye çalışın.



İş Sanat yeni sezonu açtı

İş Sanat 27. sanat sezonu, önceki akşam dünyaca ünlü keman virtüözü Viktoria Mullova'nın Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde verdiği konser ile başladı. Hasan Ferit Alnar'ın geleneksel Türk müziğinin makam ve ritimlerini senfonik müzikle buluşturan "Prelüd ve İki Dans" eseriyle başlan konser Beethoven'ın Re Majör Keman Konçertosu'nun zarif ve dingin dünyasıyla devam etti. Konserin ikinci yarısında ise güçlü dramatik anlatımıyla Çaykovski'nin 5. Senfonisi'ni seslendiren Rusya doğumlu İngiliz sanatçı ilgiyle izlendi.



Londra'dan New York'a

Uluslararası sanat danışmanı, küratör ve kültür stratejisti Destina Ecem Bulut, yurtdışında ülkemizi gururla temsil ediyor. 2026 yılında Venedik, Hamptons, Londra ve New York arasında uzanan çalışmalarıyla uluslararası sanat sahnesindeki varlığını güçlendiren Bulut, koleksiyoner danışmanlığından sanatçı gelişimine, küratoryal projelerden uluslararası sanat işbirliklerine uzanan geniş bir alanda çalışmalar yürütüyor. Yakın zaman önce Londra'da Frieze Week kapsamında gerçekleşen ve Katherine Bradford, Nathaniel Mary Quinn gibi uluslararası sanat dünyasının dikkat çeken isimlerini bir araya getiren presence isimli karma sergisini sanatseverlerle buluşturan Bulut'un uluslararası küratoryal programı New York'ta GODS TDMK projesiyle devam ediyor. Venedik ve Hamptons'taki projelerin ardından Londra ve New York'u kapsayan bu program, Bulut'un farklı sanat merkezleri arasında kurduğu uluslararası işbirliği ağını da ortaya koyuyor.



Pavarotti'nin son öğrencisi geliyor

Opera tarihinin gelmiş geçmiş en büyük tenorlarından biri kabul edilen Luciano Pavarotti, yalnızca eşsiz sesi ve sahne yorumuyla değil, yetiştirdiği sanatçılar üzerindeki etkisiyle de müzik dünyasında iz bıraktı. Pavarotti'nin hayatının son iki yılında birlikte çalıştığı, onun sanat anlayışından ve deneyiminden yararlanma fırsatı bulan Türk tenor Deniz Leone de bu mirası yaşatan isimlerden biri. İtalya'da opera eğitimi alan ve Pavarotti'nin tedrisatından geçen Leone, İtalyan opera geleneğiyle kurduğu derin bağı bu kez İstanbul'da sanatseverlerle paylaşmaya hazırlanıyor. İtalya Büyükelçiliği ve Puccini Vakfı işbirliğiyle ilk kez Türkiye'de düzenlenecek özel konser, 9 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Deniz Leone, Pavarotti ile çalıştığı dönemde edindiği sanatsal birikimi ve İtalyan operasının köklü yorum geleneğini sahneye taşıyacak. İki ülkenin ortak sanat mirası etrafında buluşmasına vesile olacak bu özel gece, Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel diyaloğun güçlenmesine de katkı sunacak. İtalyan opera kültürünün eşsiz mirasını İstanbul'da yaşatacak olan konser, sanatseverlere unutulmaz bir müzik deneyimi vaat ediyor. Ben de Pavarotti gibi bir opera devinin sanat anlayışından beslenmiş bu tenorun sahnesine tanıklık etmek için sabırsızlanıyorum.