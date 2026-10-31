Aşk uğruna neler yapmaz insan? Peki ya aşkı yeniden kazanmak için başkasından yardım isterse? Üstelik bu yardım, henüz ortada olmayan bir aşk hikâyesi yazmakla görevli bir senaristten geliyorsa... İşte karşımızda, yalanların birbirine karıştığı, eski defterlerin açıldığı ve ilişkilerin masaya yatırıldığı eğlenceli bir oyun: Her Şey Biraz Yalan. Ünlü oyuncu Atakan Durmaz, kendisini terk etmeye hazırlanan eşi Sinem'i geri kazanmak için senarist Edip'i bir otel odasına çağırır. Aslında Edip Atakan'ı yeni filminde oynatmak için bu buluşmaya gider. Ancak Atakan'ın başka bir derdi vardır. Evliliği dağılmaktadır ve karısına, ikisi için özel bir aşk oyunu yazıldığını söylemiştir. Şimdi Edip'ten on dakika içinde bir aşk hikâyesi uydurmasını ister. Karşılığında da onun filminde oynamayı vadeder. Edip'in nişanlısıyla buluşmaya yetişme telaşı, Atakan'ın evliliğini kurtarma telaşının yanında pek de önem taşımaz. Böylece Edip, iki insanın arasındaki ilişkiyi kurtarmak için kendisini hiç istemediği bir oyunun içinde bulur. Üstelik yalnızca Atakan'ı değil, Sinem'i de ikna etmek zorundadır. Bir yanda boşanma dilekçesi, diğer yanda yeniden âşık etme vaatleri... Oyun toplantısı derken eski defterler açılır, sırlar ortaya dökülür, taraflar birbirine karşı kozlarını kullanmaya başlar.

Michael Önder'in yazıp yönettiği oyunun en eğlenceli tarafı, bütün bu ilişki meselelerini dramatik bir yerden değil, kahkaha attıran bir dille ele alması. Atakan'ın kibri, Sinem'in tepkileri ve Edip'in her iki tarafı idare etmeye çalışırken kendi hayatını da karıştırması, sahnede sürekli değişen bir güç mücadelesi yaratıyor. Edip, onların ilişkisini düzeltmeye çalışırken kendi ilişkisini bozuyor.

SEKTÖR ELEŞTİRİSİ

Gerçek ile kurmacanın, doğru ile yalanın birbirine karıştığı oyunu adeta bir tenis maçı izler gibi takip ediyorsunuz. Bir Atakan servis atıyor, bir Sinem karşılık veriyor. Arada Edip oyunu bozacak gibi oluyor ama o da gelen her topa gelişine vuruyor. Atakan'da Berk Hakman, Sinem'de Damla Sönmez ve Edip'de Yasin Çam'ın karşılıklı paslaşmaları da bu tempoyu diri tutuyor. Hakman, karakterin karizmatik ama kendini beğenmiş tavırlarını, Sönmez de aşka, sevgiye ve ilgiye muhtaç Sinem'in kırılganlıklarını çok iyi yansıtıyor. Çam ise aslında ne istediğini pek bilmeyen sünepe Edip karakteriyle oyunu yukarı taşıyor.

Ayrıca oyun, sanat dünyasına da küçük dokundurmalar yapıyor. Ünlü oyuncuların tiyatro sahnesine çıkması, kadın hikâyelerini erkeklerin kaleme alması, konservatuvar eğitiminin tek başına yetenek anlamına gelmemesi gibi sektöre dair göndermeler, hikâyenin mizahını besliyor.

Aşkın pek de matah bir şey olmadığını, hatta hayattaki en büyük acıların bazen kaynağına dönüştüğünü söyleyen oyunun bir yerinde, ilişkiler üzerine yazılacak her şeyin biraz yalan olduğu fikri öne çıkıyor. Hatta aşk, bir replikte "bir geri zekâlıya zincirlenmek" olarak tarif ediliyor. Daha ne olsun! Sürükleyici, dinamik ve beklediğimden çok daha komik bir oyun izledim. Yalnız finalde küçük bir notum var. Oyunun enerjisi o kadar yüksek ki seyirci her an yeni bir sürpriz bekliyor. Bu yüzden bitiş anı biraz havada kalıyor. Finalin güçlü bir müzikle desteklenmesi, o son enerjiyi seyirciyle birlikte yükseltip daha etkili bir kapanış sağlayabilir. Belki de prömiyer heyecanının getirdiği teknik bir eksiklikti, bilemiyorum. Ama finale müzik şart...

ORTAK HİKAYEMİZİN ADI SİNEMA

Dünyanın giderek daha fazla ayrıştığı, savaşların ve krizlerin hayatlarımızı etkilediği bir dönemde ortak değerleri hatırlamanın önemi de artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nde dile getirdiği dayanışma vurgusu, kültür ve sanat alanında da karşılığını buluyor. İşte 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, tam da bu düşüncenin peşinde. 3-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek festival, Türk dünyasının sinemacılarını, sanatçılarını ve hikâyelerini bir araya getirecek. 56 filmin ücretsiz gösterileceği festivalde 30 yapım üç kategoride ödül için yarışacak. 150'yi aşkın uluslararası konuk ve Türkiye'den 300 sektör profesyonelinin katılacağı organizasyon, yeni ortak yapımların da önünü açacak. Türkiye- Kırgızistan Proje Sunumu kapsamında dört sinema projesine destek verilecek. Festivalin açılışı ise Türk dünyasının edebiyat çınarlarından Cengiz Aytmatov'un hayatını anlatan 'Aytmatov' filmiyle, Atlas 1948 Sineması'nda yapılacak. Sinemanın gücü de bu değil mi zaten? Sınırları aşmak, birbirimizin hikâyelerini tanımak ve aslında ne kadar çok ortak noktamız olduğunu görmek. Korkut Ata da bu ortak hafızamızı beyazperdeye taşıyacak.

7 BÖLGE BU SERGİDE

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde, fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'in Türkiye'nin 81 ilinden derlediği eserlerden oluşan 'Al Sancağın Gölgesinde Anadolu' fotoğraf sergisi açıldı. Anadolu'nun köklü tarihini, kültürel zenginliğini ve ortak hafızasını aynı çatı altında buluşturmayı hedefleyen sergide, Türkiye'nin yedi bölgesinden 55 eser yer aldı. Kariyeri boyunca Türkiye'nin 81 ilini gezen sanatçı Çelik, serginin ziyaretçilere sunduğu deneyime dair, "Bu sergiyi gezerken insanlar bir kere yaklaşık 15-20 dakikada Türkiye'nin 7 bölgesini görecek. Hiçbir yorulmadan, hiçbir masraf etmeden İstanbul'un göbeğinde 7 bölgeyi ayaklarına getirdik" dedi. Sergi 10 Kasım'a kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

BULUT SEVİLDİ

Dijital platformların dinamizmini müzik dünyasıyla buluşturan Kadans Project, kreatif yapımcı Erdem Ateş öncülüğünde yeni nesil prodüksiyon anlayışına yön vermeye devam ediyor. Projelerinde Vona Yapım (Tolga Çolak) ve Studio Luvi (Burak Keleş) gibi sektörün dinamik isimleriyle çalışan grubun, son olarak sanatçı Okay Aybey ile birlikte hayata geçirdikleri, aranjörlüğünü Mert Köprülü'nün üstlendiği 'Bulut' isimli çalışma, dijital müzik platformlarında ve video paylaşım sitelerinde dinleyicilerden tam not aldı.