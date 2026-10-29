Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla müzikten operaya, danstan panele uzanan özel etkinlikler düzenlenecek. Onlardan öne çıkanları hatırlatmak istedim. İstanbul Devlet Opera Balesi, Süreyya Operası'nda bu akşam "Atatürk ve Sanat" başlıklı programla Cumhuriyet'in kültür ve sanat yaşamının şekillenmesinde öncü olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak Cumhuriyet'in 103. yılını kutlayacak. Metnini tenor Hüseyin Likos ve Sühendan Erdin'in hazırladığı "Atatürk ve Sanat", Hüseyin Likos'un sahne düzenlemesi ve solistliği, Ebru Cansız'ın koreografisiyle piyanist Can Okan eşliğinde sahneye taşınacak.

Bir diğer program ise İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) yarın akşam Atatürk Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde şef Kıvanç Tepe yönetiminde "Benim Adım Cumhuriyet – Cumhuriyet'in Kalbine Yolculuk" başlıklı bir konser verecek. Muammer Sun, Turgay Erdener, Kıvanç Tepe'nin eserlerinin seslendirileceği konserde koro şefi Volkan Akkoç yönetiminde Sirene Filarmoni Korosu ve Ayşe Ceylan (Metin-Anlatıcı), Volkan Severcan (Anlatıcı), Sezen Alanbay (Soprano), Saliha Salcan (Soprano), Hasan Çelik (Bariton), Ulaş Kocatürk (Mehmetçik-Tenor) Yunus Emre Öğüt (Atatürk) Murat Çamlıtepe (Hasan Tahsin) ile dansçılar Çağaç Arın Öztornacı ve Hakan Aydemir sahnede olacaklar.

Türk sanat dünyasının seçkin sanatçıları, Türk Devletleri Teşkilatı Cumhuriyet Bayramı Konserleri kapsamında sanatseverlerle bir araya geliyor. Dün Ankara'da Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde dünyaca ünlü Kazak sanatçı Dimash Qudaibergen ve Türk dünyasının değerli solistlerinin verdiği konser, bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Türk Devletleri Teşkilatı devlet başkanlarının onuruna düzenlenecek programda Dimash Qudaibergen kendi müzik topluluğuyla sahne alacak.



TÜRK DANS EKİBİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Uluslararası arenada Türk sanatçıların elde ettiği başarılara bir yenisi daha eklendi. Bu kez göğsümüzü kabartan başarı dansta geldi. Hem de salsada... Dünyanın dört bir yanından dansçıların buluştuğu İspanya'daki La Negra World Championship'te yarışan Büşra ve Emek Yeter'in kurucusu olduğu Cuban Mambo, salsa kategorisinde birinciliğe ulaşarak dünya şampiyonu oldu.

Bir hafta süren, 45 ülkeden yaklaşık 2 bin dansçının katıldığı organizasyonda kazanılan bu zafer, Türkiye'nin La Negra World Championship'teki ilk dünya şampiyonluğu olarak tarihe geçti. 11 yıldır uluslararası yarışmalarda ülkemizi başarıyla temsil eden, ödüller alan ekip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde gelen şampiyonlukla, gururu ikiye katladı. Kupayı kaldıran ekip, İstiklal Marşı'nı uluslararası arenada yankılandırırken ay yıldızlı bayrağımızı da dalgalandırdı.



KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NDE SIRA ANTALYA'DA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde sıra Antalya'da... 31 Ekim–8 Kasım 2026 tarihleri arasında dördüncü kez festivale ev sahipliği yapacak olan Antalya Kültür Yolu Festivali'nde konserlerden sergilere, opera ve bale gösterilerinden tiyatroya, arkeoloji gezilerinden geleneksel sanat atölyelerine ve çocuk etkinliklerine uzanan kapsamlı bir program gerçekleştirilecek.

Festivalin gastronomi programında ise 40'tan fazla lezzet noktası, şef buluşmaları ve Antalya'nın farklı ilçelerini kapsayan gastronomi rotalarıyla kentin zengin mutfak kültürü ön plana çıkacak. Ayrıca Aspendos başta olmak üzere Side, Phaselis, Sillyon, Perge, Patara gibi antik kentlere kazı başkanları eşliğinde düzenlenecek geziler de festivalin öne çıkan cazip etkinliklerinden.