Türkiye'nin arkeolojik mirasını gün yüzüne çıkarma hedefiyle yürütülen çalışmalar uluslararası alanda da karşılık buluyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın Paestum kentinde düzenlenen 28. Akdeniz Arkeolojik Turizm Buluşması'nda 2026

Paestum Ödülü'nü aldı. Ödülün gerekçesi ise Geleceğe Miras Projesi kapsamında hayata geçirilen çalışmalar oldu. Ersoy'un törende paylaştığı rakamlar, Türkiye'nin arkeoloji alanında hedef büyüttüğünü gösteriyor.

Bir zamanlar üç dört ayla sınırlı kalan kazı çalışmaları artık yılın tamamına yayılıyor. Geleceğe Miras Projesi ile kazı bütçeleri üç dört kat artırılırken, Efes'te son üç yılda ortaya çıkarılan alanın oranı yüzde 25-26'dan yüzde 45'e yükseldi. Türkiye genelinde arkeolojik kazı yapılan alan sayısının 157'den 261'e çıkması da bu dönüşümün bir başka göstergesi. Elbette arkeolojik mirasın değeri yalnızca kazılan alanların büyüklüğüyle ölçülmüyor. Ortaya çıkarılan eserlerin korunması, bilimsel yöntemlerle belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması da en az kazılar kadar önemli. Paestum Ödülü, bu alandaki çalışmaların uluslararası görünürlüğü açısından değerli. Bakan Ersoy'u tebrik ediyorum.



Geri sayımda

Mizahını ve kalemini çok sevdiğim isimlerden biri olan İbrahim Büyükak'ın tek kişilik sahne gösterisi Bakıcaz nihayet İstanbul'da. Şu sıralar Oğuzhan Koç'la Yol Arkadaşım filminin üçüncüsü için sette olan Büyükak'ın ilişkilerden arkadaşlığa, çocukluğundan evliliğine ve babalığına kadar hayatının en özel ve eğlenceli anlarını sahneye taşıdığı gösterisi 27 Kasım'da İstanbul'un Ayazağa'daki kültür sanat duraklarından Uniq'te. Merakla bekliyorum. Mekanın ayrıca kasım ayı programında da Aydınlıkevler, Zengin Mutfağı gibi oyunlar kapalı gişe yoluna devam ederken, Ali Disko ise özellikle ara tatil döneminde çocuklara iyi bir alternatif olacak.



Ata'dan Yadigâr Şarkılar AKM'de

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Ata'dan Yadigâr Şarkılar" konseriyle anılacak. Usta yorumcu Fatih Erkoç, kanun virtüözü, aranjör ve orkestra şefi Ahmet Baran yönetimindeki orkestra ve İyilik Korosu ile sahne alacak. Atatürk'ün hatırasına ithaf edilen gecede, sevilen eserler özel düzenlemelerle seslendirilecek. Fatih Erkoç, 10 Kasım'da sahne almanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtirken Ahmet Baran ise projenin Atatürk'e duyulan özlem, sevgi ve minnet duygusundan doğduğunu ifade etti. Konserle dinleyicilerin yalnızca bir müzik etkinliğine değil, ortak bir hatıraya ve duyguya ortak olması amaçlanıyor.



Güneş ezber bozmaya devam ediyor

Sihirbazlıkta ezberleri bozan Güneş Batmaz, seyircileri gösterinin bir parçası haline getiren interaktif performansıyla sahne almaya devam ediyor. Kahkaha ve şaşkınlığı bir araya getiren genç illüzyonist, "Oyunlar oynayarak çağdaş sihirbazlığın büyülü dünyasını keşfediyoruz" diyor. İzleyicilerine alışılmışın dışında, sihir ve eğlence dolu bir deneyim vadeden Batmaz, 10 Kasım Salı akşamı Kadıköy'de olacak. Bakalım bu kez gözlerimize nasıl oyunlar oynayacak?





Perdeden tuvale

Yönetmen Ferit Karahan'ın yazıp yönettiği, 6 Kasım'da vizyona girecek "Cinlerin Düğünü", beyazperdenin ötesine uzanan bir yaratım sürecine ilham verdi. Ressam Sait Mingü, yönetmenle birlikte izlediği filmin dünyasından yola çıkarak yeni bir eser üretti. İki farklı sanat disiplinini bir araya getiren bu çalışma, Sait Mingü'nün Nişantaşı'ndaki atölye ve galerisinde ilk kez sanatseverlerle buluştu.



Türk Dünyası Film Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Uluslararası Sinema Derneği tarafından düzenlenen "6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali", doğduğu şehir olan İstanbul'da yeniden sinemaseverlerle buluştu. Festivalin Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen açılışında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğüne bağlı Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu, Türk dünyasından farklı eserleri seslendirdiği konser verdi. Toplam 56 filmin izleyiciyle buluşacağı festivalde, 30 film ödül için yarışacak.