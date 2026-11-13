‘Beni aşağılayan Fazıl Say’la daha da çalışmam’

Klasik müzik dünyası bu olayı konuşuyor! Yeni kurulan Özyeğin Filarmoni Orkestrası’nın başkemancısı Hande Küden, sanat direktörü Fazıl Say’ın kendisine karşı takındığı tavırdan rahatsız olduğunu gerekçe göstererek istifa etti. Küden “Bir daha Fazıl Say’la çalışmam” dedi. Fazıl Say ise “İddialar gerçek değildir, buna tüm orkestra üyelerimiz şahittir’ diye yanıt verdi

PROVADA KRİZ ÇIKTI

Sanat direktörlüğünü Fazıl Say'ın üstlendiği Özyeğin Filarmoni Orkestrası'nda daha ilk konserin ardından büyük bir kriz patlak verdi. Dünyanın en prestijli klasik müzik topluluklarından Berlin Filarmoni Orkestrası'nın da üyesi olan keman sanatçısı

Hande Küden, başkemancı olarak sahne aldığı orkestranın provalarında Fazıl Say'la sorun yaşadı. Sanatçı, sosyal medya hesabından da yaşananları anlattı.

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Sanatçı Küden, Say'ın kendisine karşı aşağılayıcı tavırlar sergilediğini öne sürerek, ünlü sanatçıyla bir daha çalışmayacağını açıkladı. Fazıl Say ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Hande Küden'in dile getirdiği iddialar gerçek değildir.

Yapılan açıklamalar bizi derinden üzmüştür. Sadece provalarda kendi eserime ilişkin isteklerimi dile getirdim. Bu sırada mesleki saygı ve profesyonellik sınırlarını korudum" dedi.