MERVE YURTYAPAN

Ünlü oyuncu Ergün Demir'in, Giresun'dan Arjantin'e uzanan ilginç bir hayat yolculuğu var. Demir, henüz 5 yaşındayken ailesiyle birlikte Fransa'ya yerleşti. Oyunculuk sevdasınan küçükken kapılanlardan. 10 yaşında tiyatroya başladı, hatta Fransa Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. Yurt dışında oyunculuk kariyerini sürdürürken 2005 yılında Ayla Algan'ın davetiyle Türkiye'ye döndü ve burada da ünlü bir oyuncu oldu.







Rol aldığı projelerle adını duyuran Demir, 2015-2018 yılları arasında Arjantin'de, bir televizyon kanalından aldığı davetle dans yarışmasına katıldı. Ardından orada iki tiyatro oyununda rol aldı. Yurt dışında birçok canlı yayına katıldı, TV programlarında projelerini anlattı. İngilizce, Fransızca, İspanyolca bilmesine rağmen katıldığı programlarda hep Türkçe konuşmayı tercih etti. 35 dergiye kapak oldu. Dans yarışmasına katılmak için iki aylığına gittiği Arjantin'de üç yıl yaşayarak, popüler bir hayat sürdürdü. Ancak 2018 yılında rotayı tekrar Türkiye'ye çevirdi.







Ergün Demir, 'Binbir Gece Masalları' adlı tiyatro oyununda 'Şah Şehriyar' karakteriyle başrolü oynadı. Oyuncu adaylarına dersler verdi, workshop'lar düzenledi. 2019'da vizyona giren 'Zerk' filminde rol aldı. Ünlü oyuncu pandemi sürecinde ise hayatını tamamen değiştiren bir karar verdi ve doğada yaşamayı tercih etti. Bunun için de memleketi Giresun'u tercih etti.







'EKRANDA OLMAK İSTİYORUM'

Bir süredir ailesiyle birlikte Giresun Tepeköy'de yaşayan Demir, bölgenin şartlarına da ayak uydurdu. Sanatçı, artık ağustos-eylül aylarında tarlalarda çalışıp fındık topluyor. Demir, "Toprak yalan söylemez, hile bilmez. Emek verdiğinde sana mahsul olarak cevap veriyor yalansız" diyor.

Kariyerinin temellerini Fransa'da atan, Türkiye'de birçok projede başrol oynayan ünlü oyuncu, "Paris'te evim var ama Giresun'da doğdum, toprak adamı bağlıyor. Ülkemi bırakamam" diyerek memleketine olan bağlılığını dile getiriyor.







Yaz aylarında yoğun bir şekilde fındık tarlalarında çalışan Demir, yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Toprak azim istiyor, sabır istiyor. Beni çalışırken görenler, hep aynı soruyu soruyor: 'Film çekmek mi zor, yoksa fındık toplamak mı?' Ben de 'Allah bu mahsul için emek veren tüm kardeşlerime güç kuvvet versin' diye cevap veriyorum."

Demir, son yıllarda ekranlarda uzak kalsa da oyunculuk aşkından hiçbir zaman vazgeçmedi. Ancak film ve dizi sektörüne sitemini de şu şekilde dile getiriyor: "Ülkemizdeki yapımcıların beni görememelerine, dizilerde olmayışıma, yurt dışından, Arjantin'den aldığım alkış ve yoğun ilgiden daha çok şaşırıyorum. İyi bir dizi teklifi geldiğinde, ekranda olmak istiyorum."