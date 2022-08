Estetik yaptırmak için Arda’yı zor ikna ettim

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, ameliyat masasına yattı. Burun estetiği olan Turan, “Uzun yıllardır estetik yaptırmak istiyordum. Arda karşı çıkıyordu, zor ikna ettim. Operasyondan sonra beğenilmezse diye çok stres yaşadım” dedi

Aslıhan Doğan Turan, ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi. Son dönemde çektiği videolarla adından söz ettiriyor. İki çocuk annesi olan Turan'ın son günlerde yüzünde yaptığı değişim de oldukça dikkat çekiyordu.

Daha önce birçok kez botoks ve dolgu uygulamalarını yaptıran ünlü güzel, bunları açıklamaktan da çekinmiyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde ilk kez cesaretini toplayıp bıçak altına yattı. Birkaç yıldır burnundan rahatsızlık duyan Turan, sonunda eşi ve yakınlarını estetik operasyon yaptırma fikrine alıştırdı. Tam dört ay önce de ameliyat masasına yattı. Aslında doktor küçük bir müdahale olacağını söylemişti ama bu süreçte bazen zorlu anlar da yaşadı.







Turan, ameliyat sürecinde yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Burnumdan küçük bir estetik operasyon geçirdim. Burnumun uç kısmında minimal bir değişiklik yaptık. Senelerdir burnumun ucunda gözüme batan bir düşme vardı ve çok rahatsız oluyordum. Birkaç yıldır yaptırmak istiyordum ama ailem, özellikle de Arda karşı çıkıyordu. 'Ne gerek var? Neden yaptırmak istiyorsun?' diyorlardı. Ama ben kafaya koymuştum."



TEDİRGİN OLDUM

Ünlü güzel, sonunda doktorun kapısını çaldı ve harekete geçti. Turan, ameliyattan sonra yaşadığı küçük süreli pişmanlığı da şöyle anlatıyor: "Doktora gidip danıştım. O da basit bir operasyon olacağını söyledi, ben de yaptırdım. İlk 3 gün 'Ben ne yaptım, neden böyle bir şeye kalkıştım?' diyorsunuz. Çünkü tamponlardan dolayı nefes almanız, uyumanız çok zor oluyor. Ayrıca yüzünüzde morarmalar oluyor."









Yaşadığı ufak tefek zorlukların ardından bandajların çıkartılacağı gün gelip çatıyor. Ancak Turan için gergin dakikalar da başlamış oluyor. Ya istediğim gibi olmadıysa şüphesi yaşayan Turan, "10 gün sonra bandaj açılmadan önce çok tedirgindim. Benim istediğim minimal değişimin dışında bir şey olup olmadığını merak ettim. Yüz ifadem değişti mi? Ailem ne diyecek? İnsanlar beğenecek mi? soruları kafamda dolaştı, çok stres oldum. Anneme 'Karşımda dur ama yüz ifadenle bana nasıl olduğunu belli etme. Eğer sen beğenmezsen ve bunu anlarsam çok üzülürüm' dedim. Annem, 'İnanılmaz güzel, çok doğal olmuş' deyince sinir boşalması yaşadım ve ağlamaya başladım. Kendimi çok kasmışım. Bunun sonrasında iyileşme süreci iyi geçti" diyor.









ÇOCUKLARIM DA KARDEŞ İSTİYOR

KALABALIK aileleri çok sevdiğini belirten Aslıhan Turan, her fırsatta yeniden çocuk sahibi olmak istediğini dile getiriyor. Art arda Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki çocuk dünyaya getiren Turan, üçüncü çocukla ilgili fikirlerini de söylüyor: "Üçüncü çocuğu çok istiyorum. Hatta çocuklarıma 'Kardeş ister misiniz?' diye soruyoruz. Onlar da istediklerini söylüyorlar. Eşim de ben de çok istiyoruz ama tabii ki bunlar kısmet. Ne zaman olacağını bilmiyoruz. Kalabalık aileleri seviyoruz ve ilerleyen dönemlerde çok çocuklu bir aile olmayı düşünüyoruz."









ELTİLER KANKA OLDU

ARDA Turan'ın kardeşi Okan Turan, geçtiğimiz günlerde Katre Turan ile dünyaevine girdi. Beykoz'da oturan çift, evlilik süreçlerinde en büyük desteği Aslıhan- Arda Turan'dan gördü. Aslıhan Turan ile çok iyi anlaşan Katre, eltisinin kendisine her konuda çok yardımcı olduğunu söylüyor: "Evi çok kısa sürede bitirdik ve her noktasında emek var. 2.5 ayda evin tadilatı tamamlandı. Okan biraz heyecanlandı. O yüzden acele etti. Arda abi de sabırsız davrandı ama Okan, ondan daha tez canlı. Aslıhan, düğünü organize ederken de mutfak eşyası seçerken de çok ilgilendi."