MERVE YURTYAPAN

Sanat dünyasının en samimi ve doğal isimlerinden biri Aydilge. Müzisyen eşi Utku Barış Andaç ile 2018 yılında dünyaevine girdi.







Her zaman eşine çok aşık olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Utku Andaç ile nasıl tanıştığını anlatan Aydilge, atv'nin youtube kanalındaki Bi Maniniz Yoksa programına konuşan Aydilge, "Keman sanatçılarına büyük bir hayranlık duyuyordum. Kalbimde onun gelmesini hayal ediyordun. Sinema perdesinde bir reklam filminde keman çalan bir adam vardı. Bu kadar yakışıklı kemancı olmaz dedim. Manken sandım. Sonrasında orkestraya kemancı gerekti. Biraz soğuk ama iyi çalar dediler. Toplantı odasında kapı açıldı, Utku'yu görünce şoke oldum. Çok etkilendim heyecanlandım. Meğer eşimi seçiyormuşum" dedi.







Çift, tanıştıktan 2 sene sonra evlendi. Aydilge, düğünde ilginç olaylar da yaşadı. Yaşananları anlatan ünlü şarkıcı, "Anne tarafım Çerkez. Düğüne sürpriz olarak kafkas dans ekibi getirmişlerdi. Ekip gelip damadı alır. Damadın cesaretini göstermek için gösteri yapıyorlar. Zordur almak bizden kızı diye.







Ama biz o kadar çok fotoğraf çektirmek zorunda olduğumuz için o sırada Utku'yu bulamayan ekip şarkıcı arkadaşımız Özgün'ü almışlar. Özgün'ün üzerinden bıçaklar atılıyor. Yere yatırmışlar üstünde bir tahta var, bıçaklar koyulmuş, alevler çıkıyor. Özgün, Utku'nun yerine bunlara maruz kaldı" dedi. Kahkahalar eşliğinde yaşadıklarını anlatan ünlü şarkıcının neşesi daim olsun. Eşiyle mutluluğu da bir ömür devam etsin.







SAHNEDE BENİ ÇOK İYİ TAŞIYOR

İki müzisyen, aynı zamanda aynı sahneyi paylaşıyor. Peki bunun avantajı ya da dezavantajı oluyor mu? Aydilge, samimiyetle sorularıma cevap veriyor: "Bu durum benim için avantaj. Müzisyen olmak kalıpların dışında yaşamak demek. Çok aykırı yaşayan insanlar değiliz ama gecenin 3'ünde kalk beste yapalım demek de değişik bir durum. Bu bize normal geliyor. Konserde binlerce kişi benimle birlikte şarkı söylüyor ama kıskanmıyor, bunu hazmedebilen bir erkek olmak standart erkek anlayışına göre kolay değil. Utku bunu çok iyi taşıdı ve aynı shaneyi bile paylaşıyoruz. Çok özgüven sahibi olduğu için ben sahnedeyken sana daha da hayran oluyorum diyor."