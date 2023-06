Kalabalık ev seviyoruz 2 kedi, 3 köpek, bir de kaplumbağamız var

Atv dizisi ‘Üvey Anne’de ‘İpek’karakterini canlandıran Aslı Tandoğan, Riva’daki evinin kapılarını bayrama özel GÜNAYDIN’a açtı. Eşi, iki çocuğu, 3 köpekleri, 2 kedileri ve kaplumbağaları ile huzurlu bir hayat yaşayan Tandoğan, “Kalabalık ev seviyoruz. Çocuklarımızla geçen her an cennet gibi. Arkadaş grubumuzla da sık sık toplanıyoruz. Kendimize yeşillikler içinde güzel bir yuva kurduk” dedi

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan, 2013 yılında Cahit Tan Yeşilada ile evlenip Atlas ve Arya adında iki çocuk sahibi olmuştu. Evlendikten sonra Riva'da yaşamaya başlayan Tandoğan, ailesine sessiz, sakin ve doğal bir ortamda, yeşillikler içinde, bir yuva kurdu. Ünlü oyuncuyu Kurban Bayramı'nda evinde ziyaret ettik. Atv dizisi 'Üvey Anne' ile ekranlara gelen oyuncu, uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Uzun bir süre çocuklarımla vakit geçirebilmek için çalışma tempomu düşürdüm. Onlarla geçen her an cennet gibi" diyen oyuncu; bayramları geleneksel bir şekilde kutladıklarını, tüm aile kahvaltı masasında buluştuklarını sözlerine ekledi.

'Üvey Anne' dizisiyle ekranlara dönüyorsunuz. 'İpek' karakterinde sizi ne etkiledi?

Uzun zaman sonra tekrar ekranlara dönmenin heyecanı içerisindeyim. Bu projede yer almanın başlıca nedenlerinden biri yapımcımız, senaristimiz ve yönetmenimiz. İlk görüşmeye gittiğimde dizi ile ilgili çok inançlılardı ki, senaryoyu öyle güzel anlattılar ve beni çok etkilediler. Zaten ilk bölümü seyredenler ne kadar özenle çekildiğini ve oynandığını gördüler. Benim canlandığım 'İpek' karakteri senaryoda ikinci hatta üçüncü bölümden sonra yoğunluk kazanıyor. Çok fazla ipucu vermek istemem ama kısaca 'İpek' karakteri varlıklı bir sanatçı, yaratıcı, kocasıyla büyük bir aşkla evlenip daha sonra sorunlar yaşamış, oğluyla çok güzel ilişkileri olan, en yakın arkadaşının ölümünden sonra duyguları ve mantığı arasında gel-git'ler yaşayarak sıkışıp kalacak bir karakter.







Aslında 'İpek'in sizinle de ortak yönleri var. İyi bir anne, enerjik, duygusal ve sanatçı naifliğinde. Canlandırdığınız karakterlerle bir yakınlık kurar mısınız?

Aslında kendimle 'İpek' arasında bu söylediğiniz özellikler dışında (bu arada teşekkür ederim güzel sözleriniz için) pek bir yakınlık kuramıyorum. Benim karakterimden çok uzakta, bambaşka bir kadın.

Dizide çocuklarına bağlı bir babanın aileye hırslı bir üvey anne getirmesiyle dengeler değişecek. Neler yaşanacak biraz bahseder misiniz?

Aslında başta en yakın arkadaşımın çocuklarını koruma içgüdüsüyle başlayan ve kadınlarda olan o altıncı hisle Serap'ın niyetinden şüphelendiğim ve tüm bu yaşanan olaylar sırasında kendi duygularımla karşı karşıya kaldığım, tüm dengelerle birlikte kendi dengemi de değiştireceğim bir hikaye ile giriş yapacağım.

Siz bir anne olarak yaşanacakları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu hikayede anlatılan olaylar aslında hayatta da çokça yaşanan olaylar. Kadın erkek ilişkilerinde çıkar ve duygular uğruna ne yazık ki çoğu zaman çocukların mağdur olduğu, şahit olduğumuz olaylar...







İlk bölüm çekimlerini Muğla'da gerçekleştirdiniz. Tam yaz tatili döneminde Muğla'da çalışmak keyifli oldu mu?

Kesinlikle çok keyifli oldu, çekim yaptığımız ev çok güzeldi. Keşke yaz boyunca Bodrum'da kalabilseydik. Hikayemiz İstanbul'da devam ediyor. Bu yüzden biz de İstanbul'da çekimlerimize devam edeceğiz.

Set ortamı çok yoğun. Peki çocuklarla nasıl bir denge kuruyorsunuz?

Uzun süre bu dengeyi kuramayacağımı düşündüğüm için dizi yapmadım. Ama yapımcım ve yönetmenim beni bu konuda olabildiğince rahatlatıyorlar. O yüzden ben de huzur içinde çalışabiliyorum.

Üçüncü çocuğu düşünür müsünüz?

Daha erken yaşta çocuk sahibi olsaydım olabilirdi. Biz eşimle kalabalık ev çok seviyoruz. Zaten üç köpeğimiz, iki kedimiz ve bir de kaplumbağamız var. Kısacası şu anda düşünmüyorum. İsteyen herkese nasip olsun inşallah.







ÇOCUKLARA HEDİYE ALIR BÜYÜKLERİMİZİ ARARIZ

Bayramları nasıl geçiriyorsunuz? Geleneksel bir şekilde kutlar mısınız?

Bayramlarda mutlaka birlikte kahvaltı eder ve büyükten küçüğe kutlarız. Eşim mutlaka herkese minik hediyeler alır. Gün boyu tüm akrabalarımızı, büyüklerimizi ararız.

Bu bayramı nasıl geçireceksiniz?

Bu bayram seyirci ile buluşan yeni dizimizin setinde olabilirim. Üvey Anne'nin yeni bölümleriyle seyircimizi buluşturmak için bayram ve tatil boyunca sette olacağız. Benim çekim günlerim bayrama denk gelirse sevgili yönetmenim Yasemin Türkmenli'nin elini öper, harçlık alırım artık. (Gülüyor) Ailemle olursam bayram rutinlerimizi yaparız diye düşünüyorum.

Bayram ritüellerini yerine getiriyor musunuz?

Küçüklere harçlık veririz, büyüklerimizi ziyarete gidemesek de mutlaka ararız.







KIZIM VE OĞLUMLA EN ÇOK DANS ETMEYİ SEVERİZ

Çocuklarınızla yapmayı en sevdiğiniz aktivite nedir?

Dans etmeyi çok severiz. Geceleri ışıkları kapatırız, sırayla herkes bir şarkı çalar ve çılgınca dans ederiz. Ayrıca birlikte yüzmek, suyun altında oyunlar oynamak üçümüzün de en sevdiği aktivitedir.

Eşiniz ev işlerinde ve çocuklar konusunda size ne kadar yardımcı?

Evimizde herkesin ilgisine ve becerisine göre iş bölümü var. Çocuklara gelince gerçekten çok ilgili, çocukların her şeyiyle A'dan Z'ye ilgilenen, mükemmel bir baba.

Evinizde kalabalık arkadaş grupları ağırlar mısınız?

Evet, ağırlarız. Kalabalığı çok seviyoruz. Arkadaş grubumuzla sık sık kalabalık şekilde toplanıyoruz. Hazırlık yapmak, arkadaşlarımızla birlikte olmak bizi çok mutlu ediyor.



EŞİM VEJETARYEN BEN DE PESKETARYENİM!

Mutfakla aranız nasıl? Evde yemekleri kim yapar? Favori yemeğiniz nedir?

Artık çok pratik ev aletleri var. Onları kullanarak pratik şeyler yapmayı seviyorum. Eşim vejetaryen, ben de pesketaryenim (Balık veya diğer su ürünlerinin tüketildiği fakat başka hayvanların etlerine yer verilmeyen beslenme düzeni). Bu yüzden akşam ne yeneceği bizim için her zaman karışık bir konu. Meze çok severim. Bu aralar humus favorim.







ETRAFIMDA HUZURLU İNSANLARIN OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

İstanbul'da ama doğayla iç içe bir hayat kurdunuz. Bahçenizle kendiniz mi ilgileniyor musunuz?

Şehirde olmayı seviyorum ama şehir dışında olmayı daha çok seviyorum. Evime ulaşmak için biraz zaman harcıyorum ama geldiğim zaman sanki gün yeniden başlıyormuş gibi uzuyor. Bir süre bahçemle çok güzel ilgilendim. Her türlü sebzem vardı, son bir iki senedir pek ilgilenemiyorum. Ama bahçemdeki diğer bitkiler ve çiçeklerle ilgilenmeyi çok seviyorum. Doğayla iç içe güzel bir yaşantımız var.

Huzur sizin için ne ifade ediyor?

Huzur önemli. İçimde ufak huzursuzluk olsa gece uyuyamam. Etrafımda huzurlu insanlar olmasını severim. Kötü enerji beni çok yıpratır.



RAHAT BİR ANNEYİM, DÜNYAYI KEŞFETMELERİNE İZİN VERİRİM

Oğlunuz ve kızınızla hayatınız daha da güzelleşti. Atlas ve Arya'dan sonra hayatınız nasıl değişti?

Her anne babanın yaşadığı gibi kökten bir değişiklik oluyor. Hayatınıza, evinize giren yavrunuz sizi baştan sona değiştiriyor. Ben özellikle uzun süre çocuklarımdan ayrılmamak için çalışma tempomu düşürdüm. Onlarla geçirilen her an gerçekten cennet gibi.

Nasıl bir annesiniz? Kaygılı mı, yoksa rahat mı?

Ben oldukça rahat bir anneyim. Çocuklarımın keşfetmesine, büyük tehlike oluşturmayacaksa yaşayarak öğrenmelerine izin veririm. Tabii burada sadece annenin değil, anne baba olarak nasıl bir tavır içinde olunduğu da önemli.