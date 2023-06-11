MERVE YURTYAPAN

Son zamanlarda özellikle metropollerde yaşayan birçok insanın ortak isteği var. Bir gün doğal yaşama dönmek, sessiz sakin bir beldede yaşamak. İşte bazı ünlüler bu hayalleri gerçekleştirdi.







Bir dönemin ünlü oyuncusu Elvin Levinler, mimar Bülent Kocamanoğlu ile dünyaevine girip sıra dışı bir evlilik yaşıyor. İstanbul'da ev tutmayan çift, valizlerini alıp tüm dünyayı gezdi. Çift bu sırada da Datça'da bir köy evi kiralayarak önce içini yaptırdı, ardından da bahçesini yeniledi. Türkiye'de oldukları zaman vakitlerini burada geçiren çift, "Birlikte bir rüyayı gerçek yaptık" dedi.







Bir zamanların en gözde sosyetik güzeli Yasemin Kozanoğlu. Gece hayatının aranılan ismi, sevgilileriyle dikkat çeken, fırtınalı hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen güzel. Yalıda büyüyen Kozanoğlu, 2016 yılında İstanbul'u terk edip Ibiza'ya yerleşti. Doğayla iç içe mütevazı bir hayat yaşayan sosyetik güzel, kendisinin ve potansiyelinin farkına varınca tüm hayatını değiştirdiğini söyledi.







Hepsi grubunun üyelerinden Eren Bakıcı. Her zaman grubun en naif üyesi olarak anıldı. Grubun dağılmasının ardından kendine başka bir yol çizdi, kendi içine döndü ve sessiz sakin bir hayat kurdu. Evlenip Bursa'ya taşınan Bakıcı, hem doğanın keyfini çıkardı hem de birçok ülke gezdi. Ünlü şarkıcının daha sonra bir çocuğu oldu.

Bir dönemin ünlü sanatçıları ortadan kaybolmaya tahammül edemezdi. Unutulmamak için art arda şarkı çıkarıp sürekli bir projede yer almak isterdi.

Ama artık kurallar değişti. Unutulmaktan korkmayan isimler, kendilerine yepyeni bir sayfa açıp yeni hayatlar kuruyor...