MERVE YURTYAPAN

Ünlü model ve oyuncu Burak Hakkı, son dönemde yurt içinde ve yurt dışında rol aldığı önemli projelerle adından söz ettiriyor. Hakkı, özel hayatında da sakin bir ilişki yaşıyor. Sema Şimşek ile 2001 yılında nikah masasına oturan Hakkı, 2008 yılında oğlu Rüzgar'ın doğumuyla ilk kez babalık heyecanını tatmıştı. Ancak çiftin evliliği 11 yıl sürdü. 2012 yılında yollarını ayıran çiftin boşanma süreci o dönem çok konuşulmuştu. Hakkı ve Şimşek, ayrılığın ardından dost olmayı başardı. Geçmişe sünger çeken ikili, oğullarının mutluluğu için görüşmeye devam etti. Daha sonra iki ünlü mankenin de hayatına yeni isimler girdi.







Burak Hakkı, iki yıldır gözlerden uzak bir ilişki yaşamaya başladı. Naz adlı genç bir kadınla birlikte olan Hakkı'nın aşkı uzun bir sürenin ardından ortaya çıktı. Ünlü manken, önceki gün doğum gününü sevgilisiyle kutladı. Naz Hanım, ilk kez sevgilisiyle fotoğrafını paylaşıp aşkını ilan etti. Genç kadın, "Sende gördüğümü kimse göremez, iyi ki doğdun adamım" diyerek Hakkı'ya olan aşkını dile getirdi.







İş hayatında yoğun bir tempoda çalışan ve ülkeler arasında mekik dokuyan Hakkı, bu kez sakin ve huzurlu bir ilişki yaşamayı tercih ediyor. Naz Hanım'ın da tüm aileyle iyi anlaştığı söyleniyor. Mutluluklarının artarak devam etmesi dileğiyle...







ÇOK İYİ ARKADAŞ OLDUK

Burak Hakkı'nın 11 yıllık evliliğini 2012'de sonlandırdığı Sema Şimşek'ten de yeni ilişkisine tam destek geldi. Şimşek, bir süre önce tanıştığı Naz Hanım'ı sosyal medyadan takibe aldı ve çiftin fotoğrafına kalp emojisi koydu. Şimşek, "Burak ile aramız çok iyi, oğlumuz Rüzgar da çok mutlu. Her zaman oğlumun babası olarak hayatımda olacak" demişti. Ünlü manken, Hakkı'nın sevgisiyle de çok iyi arkadaş olduklarını belirtmişti.







Burak Hakkı ile iki yıldır gözlerden uzak bir ilişki yaşayan sevgilisi Naz, ilk kez sevgilisiyle fotoğrafını paylaşıp aşkını ilan edip "İyi ki doğdun adamım" diyor.