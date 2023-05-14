MERVE YURTYAPAN

Kim demiş sanat dünyasında dostluk olmaz diye.

Birçok ünlü isim, sanat camiasındaki ilişkilerin yüzeysel olduğundan yakınır. Hatta çoğu 'Sanatçıdan dost olmaz' lafını destekler.

Ancak bazı isimler, bu düşünceye inat çok uzun yıllardır arkadaşlıklarını koruyor. Fahriye Evcen ile Enise Gür de sektörün kıskançlıkları, dedikodularına inat, arkadaşlıklarını sürdürenlerden.







İkilinin dostlukları yıllar öncesine dayanıyor. Hem de bundan tam 13 yıl öncesine. İkili, öyle yakın oldu ki, iyi günde kötü günde birbirlerinden hiç ayrılmadı. Yer aldıkları projelerden sonra, yakın arkadaşları dolayısıyla tanışan ikili, ardından dostluklarını devam ettirdi. Başka dizilerde yer alsalar da, çekim aralarında hep bir araya geldiler. Gür, çoğu zaman arkadaşını setinde ziyaret edip ona destek oldu.

Birbirlerinin ailelerini tanıdılar. En özel günlerinde yanı başlarında oldular. Yurt dışı tatillerinde, yılbaşı kutlamalarında hep birliktelerdi.







ÇOCUKLARLA BİRLİKTE DOSTLUK DA İLERLEDİ

Aileleri büyüdükçe ilişkileri daha da pekişti.

Önce kendi doğum günlerinde buluşan ikili, bu sefer çocuklarının mutlu anlarını paylaşmaya başladı. Karan'ın doğum gününde birlikte çocuk oldular, şişme kaydıraktan kayıp çocukluklarına döndüler.







Gür, "Canım arkadaşım Fahriye iyi ki var, buluşmalarımızda şen kahkahalar eksik olmaz" diyerek arkadaşına olan sevgisini dile getirdi.

Eski arkadaşlıklarına değer veren, okuldaki arkadaşlarıyla da sık sık bir araya gelen Evcen ise "Hayat dostlarla paylaşınca güzel" dedi.

Her buluşmalarında kahkahalara boğulduklarını belirten Evcen ile Gür, son olarak yine bir kutlamada bir araya geldi.

Gür'ün ablasının baby shower'ında buluşan ikili, renkli fotoğraflarıyla dikkat çekti.







İLK DİZİSİNDE ÖZÇİVİT İLE OYNADI

Enise Gür, ilk dizisi olan Zoraki Aşk'ta Evcen'in eşi ünlü oyuncu Burak Özçivit ile birlikte rol aldı. 2007 yılında birlikte oynayan Gür ve Özçivit, 2010 yılında da İhanet adlı dizide başrolü paylaşmıştı. Gür, Özçivit'in çok eski arkadaşı olduğunu ve projelerde birlikte çalıştıkları için çok mutlu olduğunu söylemişti.