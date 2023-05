BBCS okul, bizler de bahçede top oynayan mutlu çocuklar gıbiyiz

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ‘Cafer’i Ahmet Yıldırım, “Bu kadar büyük bir projede yer almak benim için çok öğretici oldu. ‘BBCS’ bana okulu hatırlatıyor” diyerek ekledi: “Oyunculardan kamera arkasına kadar o kadar büyük isimlerle çalışıyoruz ki, kamera arkasına geçince kendimizi okulun bahçesinde top oynayan çocuklar gibi mutlu görüyorum. Çok güzel arkadaşlıklar edindim”

Salı günleri atv ekranlarında yayınlanan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı dizide 'Cafer' karakterini canlandıran Ahmet Yıldırım, GÜNAYDIN'a konuştu. İlk sahnesinin kendisi için çok zor geçtiğini belirten Yıldırım, dizi setinden Rize'deki yaşamına kadar hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

'Ben Bu Cihana Sığmazam' her hafta aksiyonlu sahneleriyle dikkat çekiyor. 'BBCS'de yer almak sizin için nasıl bir deneyim oldu?

Benim için bu kadar büyük bir projede yer almak çok öğretici oldu. Usta oyuncularla aynı sahneleri paylaşmak ve onlardan bir şeyler öğrenmek gerçekten bir nimet benim için... Bu yüzden çok şanslıyım.









POLİGONA GİDİYORUZ



Çatışma sahneleri için özel bir çalışma yapıyor musunuz?

Sahne öncesi zaten bunun için bir zaman ayrımı oluyor, zor sahneler çünkü. Bazen zaman buldukça oyuncu arkadaşlarımızla poligonda atış yapmaya gideriz. Bu da bana farklı deneyim katıyor elbette.

Dizide sizi en zorlayan sahne hangisi oldu?

İlk sahne benim için çok zordu çünkü setin ilk günüydü ve ilk sahne de benim sahnemdi. Mental açıdan çok zorlanmıştım çünkü çok heyecanlanmıştım... Benim için bu ilk heyecanı atmak açısından zor bir andı.

Güçlü bir kadro var. Usta oyuncularla rol almak kariyer yolculuğunuz için nasıl bir deneyim oldu?

İlk soruda da bahsetmiştim, bu bence benim için çok büyük bir şans. Bu denli usta oyuncularla çalışmak, aynı sahneyi paylaşmak harika bir deneyim katıyor ve ister istemez size oyunculuk yönünden büyük etki sağlıyor.







Genç bir ekip de var. Kamera arkası nasıl geçiyor? Sanırım iyi arkadaşlıklar da kuruldu...

'Ben Bu Cihana Sığmazam' bana okulu hatırlatıyor. Oyuncu kadrosundan tutun da kamera arkasına kadar o kadar büyük isimlerle çalışıyorsunuz ki kamera arkasına geçince kendimizi okulun bahçesinde top oynayan çocuklar gibi mutlu görüyorum, çok güzel arkadaşlıklar edindim, hepsine buradan selamlar.

Bu diziyle de daha çok tanınır oldunuz. Sizin için şöhret ne ifade ediyor?

İnsanların samimi yaklaşımları son derece mutlu etmekle birlikte yaptığımız işin karşılığını almak, izleyicimiz sayesinde ne kadar değerli olduğunu hissetmek gurur veriyor.









HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI EŞİMLE TANIŞMAM



Eşiniz ile de meslektaşınız. Evde iş konuşuyor musunuz?

Eşim ile aynı mesleği yapmamızın en güzel yanı birbirimizin görmediği eksikliklere yardımcı olmamız. Evde dış göz olması ve üstelik bu işi yapıyor olması benim açımdan avantajlı oluyor. Sahnelerimizi beraber izleyip değerlendiriyoruz.

Birbirinizin projelerini takip edip eleştirir misiniz?

En keyif aldığım nokta da bu çünkü birçok konuda çok realist bir şekilde birbirimize yaklaşabiliyoruz. Birbirimizin gönlünü hoş etmek için alelade yaklaşmıyoruz. Daha iyi nasıl olur kısmından yaklaşıyoruz.

İleride aynı projede yer almak ister misiniz?

İkimiz için de farklı bir deneyim olabilir, o yüzden bunu yaşamak isterdim.

Hayatınızın dönüm noktası neydi?

İnsanın hayatında birden çok dönüm noktası vardır. Kimi kendi kararlarımız, kimi dış etkenler tarafından şekillenir. Mesela pandemi eminim birçoğumuzun dönüm noktasıdır. Ben bu süreçte sağlığın önemini çok daha iyi anlamıştım, bu yüzden en çok manevi anlamda etkiledi. Kendimi mental ve fiziksel açıdan hırpalamak yerine kendime değer vermeyi öğrenmiş oldum. Ama benim son dönüm noktam ise eşim ile tanışıp evlenmem olmuştur. Artık tek başıma düşünmüyorum. İki kişiyiz, aynı evin içinde aynı yolda yürüyoruz ve artık yere daha sağlam basmam gerek çünkü yol arkadaşım var yanımda, tek değilim.



ÇAY TOPLAMAK ZORDUR AMA KÖYDE ELİMDEN HER İŞ GELİR



Doğayla iç içe bir yaşamınız olmuş. Çay toplarken videolarınızı paylaşmıştınız. Memleketinize sık gidiyor musunuz?

Rize benim sevdam. Kendimi köyde çok özgür hissediyorum. Oranın insanlarına da doğasına da havasına da aşığım. Çocukken yazları hep oradaydık, o yüzden her yerinde hatıralarım var. Fazla gidemiyorum ama gittiğim zaman hakkını fazlasıyla veriyorum. Çay toplamak çok zor iş, bunu çay toplayanlar bilir ama beni tanıyanlar da orada benim nasıl keyifle çalıştığımı iyi bilir. Sadece çay toplamak değil, işini hakkı ile yapacaksın. İşten kaçan bir adam değilim. O iş yapılacaksa keyif ile yapılacak. Köyde elimden her iş gelir, o toprakların adamıyım sanırım.