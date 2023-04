Hacer’e baktığımda içim sızlıyor

atv’nin Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe karakterinin halası Hacer’i canlandıran Gonca Cilasun, “Bu dizi, büyük şehirlerde görmezden gelinen insanların hikayesini anlatıyor. Özellikle Hacer’in öyküsü beni çok etkiliyor” diyor

Atv dizisi Ateş Kuşları, sokak çocuklarının yaşadığı hüzünlü hikayeyi her hafta izleyiciyle buluşturuyor. Gonca Cilasun, dizide bebekten çöpe atılan Gülayşe karakterinin halası Hacer'i canlandırıyor. Oyuncu, dizideki duygusal sahneler ve özel hayatıyla ilgili konuştu.

■ 5 sokak çocuğunun hikayesi. Ateş Kuşları'nın senaryosunu okuduğunuz zaman neler hissettiniz?

Senaryoyu okuduğumda heyecan duydum, projeye dahil olmak istedim. Özellikle büyük şehirlerin görmezden gelinen insanlarının içinde olduğu hikaye, dizi olarak çekilecekse çorbada benim de tuzum olsun istedim.

■ Her bölüm oldukça duygusal sahneler oluyor. Siz çekimler sırasında neler yaşıyorsunuz?

Her bölümde çok duygusal sahneler oluyor evet. Özellikle Köksüzler'in yer aldığı, Ateş Kuşları'nın tekamüllerini gördüğümüz bölümler çok daha duygusal bence. Oyuncu olarak profesyonelce işimizi yapıyoruz ancak insan olarak etkilenmemek mümkün değil.









■ Birtakım kişilerin hırsları nedeniyle bir çocuk çöpe atılıyor. Dizideki karakterlere bakınca bu kadar da olmaz dediğiniz oluyor mu?

Ah! Olmaz olur mu? Çatal'ın, Menderes'in hele o Nazmiye'nin yaptıkları yok mu... Ya Suat`a ne demeli? Ama biz biliyoruz ki insanoğlu her zaman, her şeyi yapabilir. Ta Habil ile Kabil'den bu yana canım dediğiniz hiç çekinmeden canın çıksın diyebilir. Aç gözlü olmak çok ama çok kötü.

■ Hacer öz yeğeniyle karşılaştı. O sahneyi çekerken neler hissettiniz?

Ah! Hacer'e dışarıdan bir göz ile baktığımda içim sızlıyor. Hele o kavuşma sahnesi yok mu... Köz oldu düştü yüreğine. Yıllardır özlemi ile yasını tuttuğunuz, yaşadığını gördüğünüzde elinizin ayağınızın titrediği ama kim olduğunuzu konuşamadığınız o çok sevdiğiniz kişiye sarılıyorsunuz. Offf! Saçlarının kokusunu ciğerlerinizi doldurana kadar çekmez misiniz içinize? Ben de öyle yaptım.

■ Yıllarca birlikte yaşamış çocuklar, birbirlerine sahip çıkmışlar. Birden gerçek aile ortaya çıkıyor. Peki onları birbirinden ayırmak doğru mu?

Bu soru çok zor... Elbette ayrılmamalılar hatta birlikte daha mutlu, güvenli, sağlıklı nasıl bir gelecekleri olacağına birlikte karar vermeliler; gerçek aile de onlara canı gönülden destek vermeli diyor benim gönlüm. Senaristlerimiz ne der bilmem.

■ Eğlenceli paylaşımlar yapıyorsunuz. Sosyal medyayla aranız nasıl?

Paylaşımlarımı eğlenceli bulmanıza sevindim. Sosyal medyaya bazı günlük sıkıcı durumları kolayca atlatmama yardımcı oluyor. Komik videolar izlemek, fotoğraflara bakmak kafa dağıtmak için bire bir. Hele set arasında çok işe yarıyor doğrusu. Benim de 4 tane kedim var her biri ayrı komik bazen onları, bazen de kendimle ilgili şeyleri paylaşıyorum. Hatta bir ara soru cevap yapayım bak uzun zamandır yapmadım.









İÇİMDE KÜÇÜK BİR ÇOCUK VAR

■ En büyük tutkunuz nedir?

Oyunculuk. Her rol için ayrı heyecan duymak, karakterin zaman içinde değişimine şahitlik etmek, senaryo içinde evrilen yaşamlar... Küçük bir çocuk var içimde ve bu çocuk şükür ki mesleğim gereği kocaman bir insan olmama rağmen özgürce oyun oynayabiliyor.

■ 2010 yılından beri yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Proje konusunda şanslı olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Çok şükür çok iyi projelerde, çok iyi yönetmenlerle ve harika oyuncularla çalıştım. Dilerim bundan sonra da böyle olur. Sanırım proje seçiminizi doğru yaparsanız, rolünüzün hakkını verirseniz şans da sizden yana oluyor.

■ Kamera arkasında neler yaşıyorsunuz?

Yan yana olmaktan, birlikte çalışmaktan keyif alan bir ekibiz. Koca koca insanlar küçük çocuklar gibi şakalaşıp eğleniyoruz.



İLKOKUL ÇOCUKLARI GİBİYİZ SETTE

■ Setin en eğlencelisi, en komiği kimdir?

Bizim konağın en eğlencelisi Şirin karakterini canlandıran Sedef. O setteyken hepimiz ilkokul çocuklarına dönüyoruz.

■ Diziyi izlerken neler hissediyorsunuz?

Dizimizi sade bir izleyici gözü ile izlemek benim için mesleki olarak zor. Ama Köksüzler'in her bir sahnesini büyük bir keyif ve merakla izlediğimi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Onlara bayılıyorum. Her birinin hayranıyım.