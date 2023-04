20 bin kişi Nihat Hatipoğlu’yla dua edip iftar açtı

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun iftar ve sahur programları milyonları ekrana kilitledi. Hatipoğlu Ramazan boyunca stüdyoda ise 20 bin kişiyi ağırladı. Hatipoğlu’nun anlattığı bilgileri dinleyen vatandaşlar, dualar edip iftar açtı

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar ve sahur programları, Ramazan ayı boyunca her gün atv ekranında izleyiciyle buluştu. Programlara her sene olduğu gibi bu yıl da ilgi çok büyüktü. Stüdyo, 7'den 70'e izleyicilerle dolup taştı. Hatipoğlu merak edilen tüm soruları yanıtladı. Özellikle gençler Hatipoğlu'na sorularını sorabilmek için stüdyoya akın etti. Her gün iftar ve sahur programlarına 300'er kişi konuk oldu. Toplamda 20 bine yakın vatandaş ağırlandı. Programa gelen kişiler, önce Hatipoğlu'nun anlattığı bilgileri dinledi, hep birlikte dua etti ve ardından da stüdyonun dışında kurulan çadırlarda iftarlarını açtı. Programların sonunda ise Hatipoğlu ile konuşmak, onunla fotoğraf çektirebilmek için konuklar sıraya girdi.







Canlı yayınlarda kedisi de yine Hatipoğlu'nu yalnız bırakmadı, her gün stüdyoya gelip Hatipoğlu'na eşlik etti. İnci adlı kedisini ekran başındakilere de gösteren Hatipoğlu, "Bizim kedimizin adı İnci, ailenin bir ferdi artık İnci Hanım. 4 yıldır bizimle yaşıyor. Çok güzel bir kedi. Hayvanları sevmek, onlara merhamet etmek, onlara yakınlık göstermek dinimizin emirleridir" dedi.







Hatipoğlu, kedisi İnci'yi ailelerinin bir parçası gibi sevdiklerini, aileyi sayarken sayılarına onu da eklediklerini dile getirerek hayvan sevgisine dikkat çekti. Hatipoğlu, bu yıl da en çok izlenen iftar ve sahur programı olma özelliğini korudu, milyonlarca insan ekran başına kilitlendi. Mekke ve Medine'den özel görüntüler, birbirinden özel ilahiler ve kasidelerle gönüller huzur buldu. Peygamber Efendimizin ve sahabenin hayatından çok özel kesitler, abdestten namaza, oruçtan zekâta merak edilen sorular ve cevaplarla dolu programlar ilgiyle izlendi.







EN DİKKAT ÇEKEN SORULAR

Konuklar merak ettikleri soruları sordu, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da her soruya cevap verdi. Bu yıl programda en dikkat çeken soruları ise şöyleydi:

Namaz kılarken aklıma başka şeyler geliyor günah mı?

Anneye mirastan dolayı küsmenin günahı var mı?

İnsan vefat ettikten sonra öldüğünü ne zaman anlar?

Anne-babanın çocuğunu başka çocuklarla kıyaslamasının günahı nedir?

Kedi ve köpeklere çarpan insanları Allah affeder mi?









Saçlarım döküldüğü için kaynak saç yaptırdım, caiz midir?

Küçükken bilmeden domuz eti yedim günah mı?

Kaçtığım için babam 19 yıldır benimle görüşmüyor, günahı nedir?

Sevenin ahı tutar mı?

Dileğimizin yerine gelmesi için üst üste istihare namazına yatmamızın sakıncası var mı?

Annem protezleriyle gömüldü günah mı?

Müslüman olmak sadece şehadet getirmekle mi olur?









DEV ÇADIRDA YEMEK YEDİLER

Programa katılan konuklar, sahurda ve iftarda stüdyo dışına kurulan dev çadırda yemeklerini yedi. Bir günlük iftar menüsü ise şöyleydi: İftariyelik (peynir, zeytin, hurma, pastırma), çorba, tantuni, pilav, salata ve meze çeşitleri, meyve...