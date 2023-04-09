Çocuk oyuncudan parlayan yıldıza

Ekranda gördüğümüz birçok ünlü, aslında geçmişte televizyon deneyimi olan isimler... Birçoğu küçük yaşlarda keşfedilmiş ya da kast ajanslarıyla çalışarak yola başlamış, sonrasında reklam ve dizi projelerinde rol almış. O isimlerden biri de İlayda Akdoğan. Ünlü oyuncunun annesi, bebeklik fotoğraflarını bir dergiye gönderdikten sonra yapımcıların dikkatini çekmeyi başarmış. Sonrasında da oyunculuk kariyeri başlamış.

Aslında birçok kişi Akdoğan'ı rol aldığı Mustang filmiyle tanıdı.







Oyuncu, bu filmde canlandırdığı karakterle festivallerden ödüllerle dönmüştü. Akdoğan'ı bazıları da pandemi döneminde yaşadığı olaylarla tanıdı. İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'i ziyaret için Tahran'a giden Akdoğan, orada pandemi nedeniyle uçuşlar iptal olduğu için mahsur kalmıştı. Tam dört ay boyunca Türkiye'ye dönemeyen güzel oyuncu, bu süreçte yaşadıklarını sosyal medyada paylaşmış ve videoları milyonlarca kişi tarafından takip edilmişti.







Oysa ki Akdoğan'ın oyunculuk serüveni 2004 yılına dayanıyordu. Akdoğan, henüz 6 yaşındayken ilk ekran deneyimini yaşadı.







O dönem başrolünde Hamdi Alkan'ın yer aldığı 'En İyi Arkadaşım' dizisinde çocuk oyuncu olarak rol aldı. Bu dizideki performansı beğenilen Akdoğan, art arda birçok projede yer aldı. Son yıllarda da yine dizilerin ve filmlerin aranılan ismi haline geldi.











BARIŞ MANÇO TAKLİDİ YAPTI

Ekranların aranan oyuncularından İsmail Hacıoğlu da çocukluk zamanlarında TV ile tanışan ünlülerden.







Çok küçük yaşlardan bu yana ekranda olan Hacıoğlu, henüz minik bir çocukken katıldığı programda usta sanatçı Barış Manço'nun taklidini yaptı.







İlk oyunculuk deneyimini 16 yaşında rol aldığı projeyle yaşayan Hacıoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldıktan sonra dizilerin aranılan isimlerinden biri oldu.