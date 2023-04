Ünlü oyuncu Burak Altay: Kız çocuğum olunca hayata bakışım değişti

atv dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’da, Habib karakterini canlandıran Burak Altay; hayatının dönüm noktasını anlattı: Kız çocuğu babası olmak, karşı cinse olan hassasiyetimi daha da büyüttü, ehlileştirdi sakinleştirdi

Burak Altay, atv dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Habib karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncu, diziyi, rolünü ve kızıyla değişen hayatını anlattı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Habib karakterini canlandırıyorsunuz. Ağır abiyi oynamak nasıl?

Habib'i ağır abi olarak düşünmüyorum, doğduğu büyüdüğü ortamda öğrendiği doğrularla hayatta kalmaya çalışan bir karakter. Bulunduğu dünyanın gerektirdiği tavıra, öğrenilmiş raconlara göre hareket ediyor, çünkü gördüğü dünya bu. Ama bir karakterin arka planı seçimlerini belirler. Nerede büyüdü? Nasıl bir hayatı oldu? Şu anda nerede? İlerleyen bölümlerde nerede ve hangi konumda olacak? Beni heyecanlandıran kısmı bu, beraber göreceğiz...

Diziye başladıktan sonra dahil oldunuz. "Bu dizide yer almalıyım" dediğiniz işlerden biri miydi?

Sezonun iddialı projelerinden birisinden teklif gelmesi güzel. Bu projeyi tercih etmemin nedeni anlatılan ve okuduğum Habib karakteri oldu.

Sette boş zamanlarınız nasıl geçiyor?

Sette boş zamanlarımı dinlenerek geçiririm genelde. Diğer sahnenin hazırlığı derken pek boş vakit kalmıyor.









SİNEMA VE TİYATROYU AYIRAMAM



Oyunculuk, yönetmenlik, seslendirme sanatçılığı. Mesleğin her alanında yer almak kendinizi daha fazla eleştirmenize neden oluyor mu?

Mesleğimin dışında değil ki bu üç farklı görünen şey. Yönetmen Burak, oyuncu Burak'a kızıyor, seslendirme yapan Burak'la beraber gelip eleştiriyorlar gibi şizofrenik bir durum yok. (Gülüyor)

Birçok genç oyunculuğu ünlü olmak için araç olarak görüyor. Onlara ne söylemek istersiniz?

Mutsuz olursunuz... Bizim işimizde ünlü olmak bir amaç değil. Oyunculuk yapabilmenin belli kriterleri var, bunları uzun uzadıya anlatmaya gerek görmüyorum. Kaldı ki günümüzde ünlü olmanın veya ün arttırmanın çok daha kolay yolları var. Amaç bir dizide oynayıp ünlü olmaksa mutsuzluk kaçınılmaz olur. Çok daha kolay yolları var örnek vermeye gerek yok.









Aynı zamanda tiyatro oyununda da oynuyorsunuz. Ekran mı, sahne mi ağır basıyor?

Oyuncular kendi geldiği disipline göre cevaplıyor bu soruyu, genelleme yapmak istemem ama soru gibi cevabı da klişe. Eğer sinema ile işe başladıysa sinema perdesi benim hayatım diyor. Eğer tiyatro kökenli ise sahne benim evim diye cevaplıyor. Benim böyle bir ayrımım yok.



BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖRMEK İSTİYORUM



Baba Burak Altay'ı nasıl anlatırsınız? Kızınız hayatınızı nasıl değiştirdi?

Baba Burak Altay'ı nasıl anlatacağımı bilemiyorum, bunun için için kızımla röportaj yapmanız gerekir. Babalık içgüdüsel bir şey değil bence biraz kendi babanızı taklit ediyorsunuz, biraz da kendi hayalinizdeki babayı olmaya çalışıyorsunuz ve her yıl her saat gelişiyorsunuz, öğreniyorsunuz, beraber yolda öğreniyorsunuz. Benim kızımla ilişkimde oyun oynamak en ön planda olan şey, oyun oynarken çözüyoruz birçok şeyi. Baba olmak kaygılı bir durum, kızım olduktan sonra her konuda daha dikkatli olmaya çalışıyorum, tırnak içinde daha korkak, kontrollü biri oldum. Çünkü büyüdüğünü görmek istiyorum. Eğitimi geleceği için daha çok çalışmam gerek duygusu oluştu. Kız çocuğu sahibi olmak karşı cinse olan hassasiyetimi daha da büyüttü. Ehlileştirdi, sakinleştirdi, bilmem böyle ifade edebilirim herhalde.









Küçük yaşta sahne tozu yuttu mu? Anne babasının izinden gider mi?

İster istemez. Kulisle, sahne ile erken tanıştı. Set ortamını küçük yaşta gördü. Anne babasının izinden gider mi bilmiyorum, bazen ben de oyuncu olacağım diyor, bazen kütüphane açacağım diyor. Doktor olabilirim diyor. Bizim görevimiz ebeveynleri olarak mutlu olacağı işi seçebilecek bilince ulaştırmak ve ona bu yolculukta destek olmak...



DİZİNİN SEVİLMESİNİN SEBEBİ OKTAY KAYNARCA



BBCS'nin geniş bir kitlesi var. Bu kadar sevilmesinin nedeni nedir?

Oktay Kaynarca. (Gülüyor) Kendisi fenomen, karakter yaratma konusunda bir marka. Dizinin yapımcılarından biri olduğu için tecrübesi ile doğru kişileri bir araya getirdiğinde başarı da beraberinde geliyor. Bu işin üç ayağı var. Hayal edilen sahneleri uygulamaya geçirebilecek bir prodüksiyon, senaryo ve yönetmen. Yıllara dayanan bir tecrübenin sonucu olduğunu düşünüyorum.









Çatışma sahnelerinde yer almanın zorluğu var mı? Nasıl hazırlanıyorsunuz? Ön hazırlık yaptınız mı?

Gerçekten zor ve meşakkatli, matematiğini kurmak, hareket trafiğini ayarlamak, dövüş sahnesi ise koreografisi vs... Ama bu konuda da ekip çok tecrübeli. Mustafa Şevki Doğan ve Baran Özçaylan yönetmenlerimiz, Zekeriya Kurtuluş, Murat Balcı görüntü yönetmenlerimiz... Bu konuda çok tecrübeli ve hızlılar, sahneyi önceden tasarlayıp provasını yapıp sahneye giriyoruz.