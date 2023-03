MERVE YURTYAPAN

Aslışah Alkoçlar Demirağ, cemiyet hayatının sevilen isimlerinden. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu, Ender-Gülşah Alkoçlar'ın kızı. Aslışah Hanım, tam bir spor tutkunu. Geçtiğimiz yıllarda bir spor merkezi açmış, ardından eğitmenlik yapmıştı. Pandemi sürecinde de evinin bir odasını spor salonuna dönüştürmüş, yüzlerce kişiye online ders vermişti.







Ünlü güzelin hayatı, 2021 yılında iş adamı Kaan Demirağ ile evlenmesiyle değişti. Aslışah Hanım, 2022'de ilk çocuğu Cem'i kucağına aldı. Doğum sonrası kendisini çocuğuna adadı, her anını oğluyla geçirip onun büyüme evrelerini yakından takip etti. Çok geçmeden ikinci bebeğine hamile kalan ünlü isim, geçtiğimiz ay da kızı Ada'yı kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.







TAM BİR DOĞA AŞIĞI

Demirağ, çocuklarının dünyaya gelmesinin ardından evin birçok köşesini onların aktivite yapacağı alanlara çevirdi. Hatta evin durumunu da "Demirağ Kreşi" diyerek esprili bir şekilde tanımladı. Demirağ Ailesi, tam bir doğa aşığı. Çocuklarını da doğayla iç içe büyütüyorlar. Oğlunu her fırsatta at çiftliğine götüren ünlü güzel, "Hayvanlarla sevgi bağı kuran çocuğun hem sosyal becerileri gelişiyor, hem de ailesi ve çevresiyle kurduğu ilişkiler daha güçlü oluyor. Empati becerileri ve merhametleri daha kuvvetli oluyor. Hayvan sevgisi olan çocuk dış dünyadaki tüm canlıları sevmeyi öğreniyor" diyor.







Anne ve anne adaylarının en çok takip ettiği kişilerden biri oldu Aslışah Hanım. Kendileriyle aynı süreci yaşadığını gördükleri Demirağ'dan tavsiyeler alıyor, özellikle evde yaptığı aktiviteleri kendileri de çocuklarına uyguluyorlar. Kendisinden tavsiye bekleyen annelere destek olan ünlü isim, sağlıklı beslenme konusunda tüyolar veriyor, çocuklarına yaptığı yemekleri insanlarla paylaşıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde anneannesi Hülya Koçyiğit'in "Mutlaka okumalısın" diyerek kütüphanesinden verdiği kitabı okumaya başladığını belirtip faydalı olan bilgileri de takipçilerine aktardı.







Yeni doğum yapan annelere en güzel destek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek. Milyonlarca kadın benzer olaylar yaşıyor. Bu süreçte başka kişilerin de aynı güçlükleri yaşadığını bilip bundan destek alıyorlar. Ünlü güzel de, uykusuz kalanlara, kendisini yorgun hissedenlere moral veriyor. "Yalnız değilsiniz, doğru yaklaşım ve uygulamayla bugünler geçecek. Sabırlı olmak, sakin kalabilmek ve tabii ki eşinizin desteği çok önemli" diyor. Ayrıca, "Anneler uzun maraton koşucusudur, hiçbir zaman yılmaz" diyerek de tüm annelere güç veriyor.