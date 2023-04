Senaryoyu okurken ‘Nazmiye’ beni hemen tavladı

‘Ateş Kuşları’nda Lara’nın kaçırılmasında önemli rolü olan ‘Nazmiye’yi canlandıran Boncuk Yılmaz, senaryoyu okur okumaz karaktere vurulduğunu söyledi: “Daha önce hiç bu kadar kalbi kararmış birini canlandırmadım. Hüzün ve masumiyet o kadar az ki onda, bu benim için yeni bir his. Bu nedenle Nazmiye beni hemen tavladı”

Atv'de yayınlanan 'Ateş Kuşları', 5 sokak çocuğunun hayat mücadelesini ekrana taşıyor. Dizide 'Lara'nın kaçırılmasında önemli bir rol oynayan 'Nazmiye' karakterini canlandıran Boncuk Yılmaz ile bir araya geldik... Trende keşfedilen Yılmaz ile oyunculuk macerasını, diziyi ve özel hayatını konuştuk...

'Ateş Kuşları', dokunaklı hikayesiyle çok beğenildi. Siz senaryoyu ilk okuduğunuzda neler hissettiniz?

'Ateş Kuşları' hikayesi ve ana çatısı itibariyle beni hemen içine çekti aslında. Yeryüzünde en hassas olduğum konu çocuklar sanırım. Kimsesiz çocukların dünyasına dair hissettirdikleri ve daha da önemlisi fark ettirdikleri sebebiyle bu kadar sevildiğini düşünüyorum. Kırmadan, dökmeden ama gizlemeden de 'sokağın çocukları'na dokunmanızı sağlıyor. İlk okuduğumda etkilendim tabii ben de... Ama yalan yok, 'Nazmiye' beni hemen tavladı. Oynamak için, sete çıkmak için sabırsızlandığım bir karakter oldu...

Son bölümlerde her şey bir bir açığa çıkmaya başlıyor. İzleyicileri nasıl sürprizler bekliyor?

Evet, seyirciyi çok uzun uzadıya bekletmiyor, hikayeyi esnetmiyor 'Ateş Kuşları'... Hikaye çok hızlı ve yüksek tempoda ilerliyor. Ve evet her bölüm çok büyük sürprizler oluyor ve büyük sırlar ortaya çıkıyor... Ben de merakla bekliyorum.

Kamera arkasında neler yaşanıyor, dinamik bir ekibiniz var. Çekim aralarınız nasıl geçiyor?

Mümkün olduğunca aralarda dinlenmeye çalışıyoruz. Beraber gülebildiğim bir ekibimiz var. Büyük bir şans...

'Ateş Kuşları'nın çok izlenmesini neye bağlıyorsunuz?

Bu hikayede bizim gördüğümüz şeyi, hissettiğimizi sanırım izleyici de gördü hissetti... Bununla ilgili olduğunu düşünüyorum...







'NAZMİYE'Yİ SEVMİYORLAR

Sokakta karşılaştığınız insanlardan nasıl yorumlar alıyorsunuz?

Takdir edersiniz ki 'Nazmiye'yi pek sevmiyorlar... Genelinde sokaktaki reaksiyon bu yönde...

Uzun yıllardır Fethi Kantarcı ile evlisiniz, bir de oğlunuz var. Aileniz rol aldığınız projeleri takip ediyor mu? Yorumları ne oluyor?

Ailem yer aldığım projelerde her zaman çok objektif davranır. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. İyiye iyi kötüye kötü derler yani. Kılıç pek televizyon izlemiyor... Fakat bazen sete geldiğinde sahnelerimi izledikten sonra mutlaka yorumunu yapar. O da bir filmde oynadı, nisanda vizyona girecek... Oyunculuğu deneyimledikten sonra performanslarımız hakkında daha çok konuşmaya başladık. Müthiş bir şey. Benim için hem çok heyecanlı hem de aşırı zevkli. Seçeceği yolda çok mutlu olur umarım...



BU HAYATTA HİÇBİR ŞEY TESADÜF DEĞİL

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunusunuz, hatta trende seyahat ederken keşfedilmişsiniz ve oyunculuk maceranız başlamış. Böyle bir durum gerçekleşmeseydi hayatım nasıl olurdu diye düşündüğünüz oluyor mu?

Daha küçük yaşlarda evet bunu düşünüyordum... Ama şimdi hayır... Muhtemelen farklı güzergahla da olsa yine böyle bir durakta olurdum diye düşünüyorum. Belki yine değişir fikrim onu da bilemiyorum... Yaşayıp görüyoruz...

Birçok kişinin rüya gibi adlandıracağı olayı siz yaşamışsınız. Bu olaydan sonra kariyerinizin böyle şekilleneceğini bekler miydiniz? Hayatta tesadüflere inanır mısınız?

Tesadüf görünümlü olaylara inanırım diyelim. Ama çok sık 'Hiçbir şey tesadüf değil' derim, onu söyleyeyim...







ÇOCUKLARIN OYNADIĞI TÜM SAHNELER BENİ ETKİLİYOR

Sizi en çok hangi sahneler etkiledi?

Açıkçası çocukların canlandırdığı tüm sahneler beni çok etkiliyor. Hepsi birbirinden yetenekli. Bazen inanamayarak izliyorum performanslarını. Gerçekten en çok onların sahneleri etkiliyor beni...



HİÇ KADAR KALBİ KARARMIŞ BİRİNİ CANLANDIRMADIM

Her projede üstüne koyarak ilerlemeyi başarıyorsunuz. 'Ateş Kuşları', 'Nazmiye'nin kariyerinizde nasıl bir yeri var?

'Nazmiye' bir ilk benim için. Daha önce hiç bu kadar kalbi kararmış birini canlandırmadım. Hüzün ve masumiyet o kadar az ki onda, bu benim için yeni bir his... Bu yüzden canlandırmaktan zevk aldığım hatta eğlendiğim bir karakter... Umarım birbirimize iyi geliriz...



KÖTÜLÜKLERİNİN NEDENİ HASTALIKLI AŞKLARINDA GİZLİ

Canlandırdığınız 'Nazmiye' aslında şiyle hikayeye yön veriyor. 'Lara'nın hayatını değiştirdiler. Onları bu kadar kötü şeyler yapmaya iten nedir?

Bu sorunun cevabı hikayedeki gizlerden biri olduğu için şimdilik bunu cevaplayamam belki ama bu sebep hikayemizin çıkış sebeplerinden biri. Birbirlerine olan aşkları hastalık boyutunda bence. Onları hasta eden şeyi öğrendiğimizde, tüm bunlara sebep olan şeyi de öğrenmiş olacağız... "Kendi aileni korumak için başkalarının ailesini çöpe atarsın" diyor Naz... Kendince kendi zihninin ve vicdanının yettiğince bahaneleri var... Bilemiyoruz. Öğreneceğiz...