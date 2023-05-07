MERVE YURTYAPAN

Genç oyuncu Ecenaz Üçer'i, ilk olarak sosyal medyada paylaştığı videolarla tanıdık. Üniversite yıllarında arkadaşlarıyla çektiği videolarla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Ardından yola tek başına açtığı kanalıyla devam etti. Kısa sürede 1 milyonun üzerinde takipçiye sahip oldu.

Atv'nin YouTube kanalı Extra TV'nin Bi Maniniz Yoksa programı için Üçer'in evine konuk oldum. Şu sıralar rol aldığı Üçlü Pürüz filmindeki Eda karakteriyle adından söz ettiren oyuncu, öncelikle film çekimlerinde çok eğlendiklerinden bahsetti. "Çekimler sırasında çok güldük. Çok başarılı oyuncu arkadaşlarımla çalıştım. Benim için Eda karakterini canlandırmak keyifli bir deneyim oldu" dedi.







EN ÇOK İZLENEN KADINDIM

Birçok genç, fenomenlerin hızla büyüyen kanallarında nasıl başarıya ulaştıklarını merak ediyor. Genç oyuncuyla sosyal medyadaki macerasını da sordum. Üçer, "Önceleri ekip olarak videolar çekiyorduk. Çok sevildi, ardından kendi içeriklerimi üretmeye başladım. Sadece fotoğraf atarak değil de videolar yükleyerek bir etkileşim sağladık. O dönem okulla oyunculuk bir arada yürümüyordu, devam zorunluluğu vardı. Ben de o süreçte sosyal medyaya ağırlık vermiştim" diye konuştu.

Üçer'in kanalı oldukça hızlı büyüdü. Peki bu işin sırrı neydi? Üçer, fenomen olmanın sırlarını da paylaştı: "Benim kanalım 100 bine çok kolay ulaştı. Bir ara en çok izlenen kadınlardan biriydim. 1 milyona da 6 ayda ulaştım. Hatta 2 plaketi de aynı anda gönderdiler. Sıcakkanlı bir insanım. Günlük hayatımda olduğum gibiydim videolarda, bu yüzden çok sevildi ve çok hızlı büyüdük. Samimi, doğal ve enerjik olduğunuz zaman daha çok insanın dikkatini çekiyorsunuz ve fazla izlenirliğiniz oluyor."







Tabii ki sosyal medyada başarı o kadar da kolay değil. Videolar göründüğü kadar kolay çekilmiyor ve milyonlarca izlenme rakamına kolay ulaşılmıyor. Güzel oyuncu, "Bazıları ne güzel çekiyorsunuz ne kolay falan diyorlar. Hiç kolay değil zorlandığım da oldu. Neyin izlenip neyin izlenmeyeceği hem çok belli, hem de bir o kadar belli değil. Değişik parametreler var. Farklı bir şey üretmek zorundasınız. Hepsini de siz yapıyorsunuz. Bir ekip toparlıyor ama yine de her şey sizin emeğinizle oluyor. İlk zamanlar istatistiklerden hiç çıkmazdım. Ne kadar izlenmiş diye bakardım. Performansınız çok yüksek kitleyi elde tutmuşsunuz yazısını görünce çok mutlu olurdum. Ama çok zor. Arkadaşımla bir kanalım olsa daha kolay olur. Ama tek başına olunca enerjinin tüm video boyunca çok yüksek olması gerekiyor" diye yaşadığı zorlukları da anlattı.







ENES İLE ÇOK İYİ ARKADAŞ OLDUK

Ecenaz Üçer, bir dönem ünlü YouTuber Enes Batur ile yaşadığı aşkla da gündeme gelmişti. 2 yıllık birlikteliğin ardından arkadaşlıklarını korumayı başardılar. Üçer'e Batur ile arkadaşlıklarını nasıl koruduklarını sordum, o da şu cevabı verdi: "Biz eskiden de çok iyi arkadaştık. Birbirimizi çok iyi anlardık. İlişkimiz bitince de aramız bozulmadı. Zaten arkadaşlarımız da ortak oyunca kopmanız daha zor oluyor. Arkadaş kalmamız daha iyi oldu. Artık her şeyi konuşup paylaşıyoruz. Birbirimizin hayatında neler olduğunu biliyoruz."