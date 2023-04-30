MERVE YURTYAPAN

Cansın Yılmaz Yaşar, son dönemin dikkat çeken isimlerinden. Aslen Rizeli olan 26 yaşındaki oyuncu, 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Yaşar, üniversite sonrasında oyunculuk yapmaya başladı.

Ankara'da çekilen günlük dizilerde adını duyurdu. İlk önce Beni Affet dizisinde rol alan oyuncu, daha sonra 2019-2020 yıllarında atv ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde Özge karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Ünlü isim, bu rolüyle de oldukça dikkat çekti. Ardından da Acemi Anneler dizisinde canlandırdığı naif, dürüst ve duygusal Hayat karakteriyle izleyicilerin gönlünü kazandı.







SORUNLARI DİNLEDİ

Cansın Yılmaz Yaşar, oyunculuk yaparken de memleket meseleleriyle ilgili bir genç kadın oldu. Uzun yıllar AK Parti Gençlik Kollarıyla koordineli bir şekilde çalışan Yaşar, geçtiğimiz yıl da Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesine katkı sağlayacak olan Cumhuriyetimizin referans projelerini ifade eden Türkiye Yüzyılı tanıtım programı için hazırlanan 'Başlasın Türkiye Yüzyılı' şarkısı için stüdyoya girdi. Parçayı seslendirenlerden biri olan Yaşar, klipte de yer aldı.







Ünlü oyuncu, 28. Dönem AK Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı seçildi. 12. sıradan aday gösterilen Yaşar, ilk günden beri hızlı bir şekilde çalışmalarına başladı. Ankara'yı karış karış gezen Yaşar, her yaştan insana ulaştı. Özellikle kadınların yanlarında olduğunu hissettirdi. İş hayatındaki kadınları destekledi. Esnafı gezip sorunlarını dinledi, her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Yüzyılın afetini yaşayan aileleri ziyaret edip onlara yardım eli uzattı. Depremzede ailelerle iftar yemeklerinde buluştu. Ramazan ayında Yenimahalle'de sokak sokak dolaşıp iftara yetişemeyenlere ulaştı. Gençlerle sohbet edip dertlerine ortak oldu. Yaşlıların ihtiyaçlarını dinledi, çocuklar ve gençlerle el ele hareket etti.







"Biz yaptık yine yapacağız" diyen Cansın Yılmaz Yaşar, sözlerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız gençlerin yanında biz de onun yanındayız. Ecdadımızın bize emanet ettiği bu vatana sahip çıkmak için buradayız. Gençlere güvenen liderle doğru adamla yola devam."