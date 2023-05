MERVE YURTYAPAN

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş ve eşi Buğra Toplusoy, son dönemde paylaştıkları videolarla çift olarak herkesin sevgisini kazandı. Ben de bugün çiftin eğlenceli ilişkisinden bahsedeceğim. Ateş, dizi ve filmlerin aranılan yıldızlarından biriyken ani bir kararla sevgilisi Buğra Toplusoy ile Amerika'ya gitmişti. Toplusoy, ABD'de işlerini yoluna koyup başarılara imza attı. Bu süreçte bazı projeler için Türkiye'ye gelip giden ünlü oyuncu, 2018 yılında Miami'de ünlü iş adamıyla dünya evine girmişti.







Çiftin mutlulukları, kızları Talia'nın doğumuyla daha da perçinlendi. Ünlü çift, ilişkileri hakkında eğlenceli açıklamalar yaptı. Henüz yeni tanıştıkları dönemde eğlenceli olaylar yaşadığını anlatan Ateş, "Buğra, beni et yemediğim halde çok meşhur olan bir köfteciye götürdü. Kalkıp Edirne'ye gitmiştik. Et yemiyorum deyince sevmiyorum diye algılamış. O yeri çok seviyormuş. Gidince de 'Sen salata ye o zaman' dedi. Sonra karşımda inanılmaz yemek yedi. Bir de o dönem et konusunda daha hassastım" diyerek unutamadıkları bir anıdan bahsetti.



AŞKLARINA SAHİP ÇIKTILAR

Buğra Toplusoy ise yeni sevgili oldukları dönemde Bodrum Gümüşlük'te yaşadıkları ilginç olayı anlattı: "Teknede oturuyorduk. Ceyda dondurma almak istedi. 'Ben şu an gidemem sen istersen git' dedim. Teknenin küçük motoru vardı ama kıyıya yakın olduğu için onu takmak istemedim. Ceyda botla gitmeye başladı. Kürek çekiyordu ama rüzgar çıktı. Denizin ortasında kaldı."







Bu sırada araya giren Ateş ise "Tam gitmeye çalışıyorum, kenara yaklaşıyorum rüzgarın etkisiyle geriye gidiyorum. Buğra o sırada yüzerek hemen gelemeyeceği için botu çekmeye çalışıyor. Bayağı çaresiz savruluyordum. Çocukluğum Gümüşlük'te geçtiği için oradaki insanlar beni tanıyor. Sağ olsun etraftaki esnaflar yardım etmişti. Dördüncü ayımızdı ve bu yaşadığımız olayı hiç unutamıyorum" dedi.

Çift, 10 yıllık ilişkilerine acı tatlı birçok olay sığdırdı. 2014 yılında Türkiye'den ayrılan çift, aşkları uğruna herkesi karşılarına almış ve o dönemde gündem olmuştu. Aşklarının arkasında duran Ateş ve Toplusoy, mutlu bir yuva kurdu ve herkes onların ilişkisine saygı duydu. Şu sıralar yaşamlarına ABD'de devam eden çift, ileride bir sahil kasabasında yaşamayı ve dünyayı gezmeyi çok istediklerini söyledi.

Mutlulukları daim olsun...