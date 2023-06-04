MERVE YURTYAPAN

Ünlü sanatçı Linet, güçlü sesi, mütevazı duruşuyla herkesin sevgisini kazanmış bir isim. Annesi bir dönemin önemli Türk sanat müziği şarkıcılarından Leyla Özgecan, babası Şumuel Menaşe. Ailesinin işleri nedeniyle İsrail'e gitmesiyle orada doğup büyüdü.

İlk sahne deneyimini henüz 5 yaşındayken İsrail'de yaşadı. 10 yaşında ise ilk albümünü çıkardı ama aklında hep Türkiye'de ünlü bir şarkıcı olmak vardı. Annesi, onun yeteneğini keşfetti ve arkasında durdu. Ortaokuldayken "Türkiye'de çok ünlü bir sanatçı olmak istiyorum" demişti ve dediğini de yaptı.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta Mersin'de hayranlarıyla buluştu.







Konser sonrasında şehri gezen Linet, gittiği mekanda unutulmaz bir anı yaşadı.

Mekanda düğün hazırlıkları yapılıyordu. Şef garson, Linet'in yanına gelerek mutfak personelinin düğün için yoğun bir şekilde hazırlık yaptıklarını ve bu nedenle mutfaktan çıkamadıklarını söyledi. "Sizinle fotoğraf çektirmek istiyorlardı ama vakit olmadığı için hepsi gelemiyor. Size selamlarını ilettiler" dedi. Bunu duyan ünlü şarkıcı, "Çalışan insan baş tacım. Emekçi kardeşlerimin işi varsa biz onların ayaklarına gideriz" diyerek mutfağa girdi.

Mutfak personeliyle sohbet eden Linet, hepsine tek tek sarılıp fotoğraf çektirdi. Dertlerini dinledi, onlara destek olup motive etti. Hepsi Linet'in bu jestinden çok mutlu oldu. Linet, "İnsanların mutluluğu her şeye değer" dedi.









YARIM ELMA, GÖNÜL ALMA

Ünlü sanatçı Linet'i tanıyanlar ya da onunla karşılaşmış olanlar ne kadar sıcak, samimi ve içten biri olduğunu bilir. Yanındaki insanları mutlu etmeyi sever, bulunduğu ortama neşe katar, esprileriyle herkesi kahkahaya boğar. Hem sohbetiyle size bilmediğiniz şeyler katar, hem de sizi can kulağıyla dinleyip dertlerinizi paylaşır, anılarınıza ortak olur. Linet, bu kez de gittiği mekanda çalışanları mutlu etmiş.

Onun gibi mütevazı starları daha çok görmek dileğiyle...