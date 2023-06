MERVE YURTYAPAN

Bugün köşemin konusu ebeveynlik. Önce Özge Özder'in annelik yolculuğunda yaşadığı zor dönemlere şahit olacağız. Ünlü oyuncu Özder, 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile dünyaevine girmiş, iki yıl önce de kızı Luna'yı kucağına almıştı.







Özder'in hayatı kızının doğumuyla renklendi ve güzelleşti. Ünlü oyuncunun en büyük destekçisi eşi Güleryüz oldu. Kızıyla çok iyi bir iletişim kuran Güleryüz, geçtiğimiz aylarda ciddi bir sağlık sorunu yaşadı. Apandisiti patlayan ve acil olarak ameliyata alınan müzisyen, bir süre hastanede kaldı. İşte bu süreçte Özder, zorlu bir hafta geçirdi. Özder, "Sinan'ın evdeki yokluğu çok zordu. O dönem hepimizi özellikle de kızımı çok sarstı. Sanki evde bir lunapark varmış da ışıkları sönmüş gibi oldu. Dönme dolap evden çıkmış ve koca bir boşluk olmuş gibiydi" diyerek başladı söze...







Henüz 2 yaşında olan Luna, yaşananları anlamlandıramadığı için büyük zorluk yaşadı. Sokakta gördüğü iri adamların arkasından 'Baba' diye bağırıyordu. Ünlü oyuncu, "Luna'nın en iyi oyun arkadaşı babasıydı. Sinan çok iyi bir kız babası oldu. Ona şefkat göstermeyi, onunla güzel bir iletişim kurmayı ve hoplayıp zıplamayı çok iyi becerdi. Tabii böyle olunca yokluğu büyük bir boşluk oluşturdu. Luna, saklambaç oynadıkları dönemlerde gibi hissetti, Sinan'ın saklandığı yerleri aradı" dedi.







Güleryüz'ün ameliyat olmak için birden evden gitmesi dengeleri de bozmuştu. Özder, "Onun yokluğu Luna da uykusuzluk, öfke nöbetleri, yemek yememe gibi durumlar yarattı. Ben ne kadar anlatsam da o babanın nereye kaybolduğunu anlamadı" deyip çareyi kızını hastaneye götürüp durumla yüzleştirmekte buldu: "Anlaması için hastaneye götürdüm. Bilinmezlik içinde kaybolması daha travmatik. Hastane yolu boyunca 'Baba' dedi. Babasını kablolara bağlı görünce buruldu ama gerçekle yüzleşmesi kaybolmasından daha iyidir diye düşündüm" dedi. Sonra görüntülü konuştular. Luna'nın moralinin bozuk olduğu anlarda ona şarkılar söyledi." Özge Özder, kızıyla yaşadıkları zorlu anları ve deneyimlerini paylaşmış oldu. Başka annelerin tecrübelerini dinlemek bizlere de yol gösterici olabiliyor.







ÇOCUKLARA KOŞULSUZ SEVGİ VERİN

Dr. Özgür Bolat, son yılların dikkat çeken isimlerinden. Boğaziçi Üniversitesi'ni birincilikle bitirdi. Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı. Doktora derecesini Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden aldı. Başarılarla dolu bir okul hayatı oldu.

Bolat ile geçtiğimiz hafta Yalıkavak'taki Avantgarde Collection'da bir araya geldik. Bir gün boyunca Bolat ile sohbet edip çocuklarla zaman geçirdik. Ben de kızım İpek Naz ile bu deneyimi yaşama fırsatı buldum.



GELİŞİME AÇIK DEĞİLLER

Ünlü eğitim bilimci, aslında biraz da kendi yaşanmışlıklarından yola çıkmış. O da çocukluk döneminde ailesine kendisini ispatlamaya çalışmış. Eğitimi sırasında da çocuklara odaklanmış. "Doktoramda okul nasıl gelişir diye kafa yordum. İyi öğrenci yüksek not alan öğrenci değildir. Duygusunu ifade edebilen, bilişsel becerisi gelişmiş, ilişki kurabilen, yaratıcılığını geliştirmiş öğrencidir" diyen Bolat, bu sistemin değişmesine yönelik çalışmalar yaptı ve anne baba okulunun tüm Türkiye'ye yayılması gerektiğini söyledi. Aslında sorun gelişime açık olmayan ebeveynler diye de ekledi.

Bolat, aileleri de uyardı: "Çocukların seviyesine inilmez çıkılır. Ebeveynlerin hatası çocuklara koşullu sevgi sunmak."

Okullarda ebeveynler arasında büyük bir yarış var. Çocuklarının ödevlerini yapıp onlara fırsat vermeyen velilerle karşılaşıyoruz. Bolat, bu konuda "Anne babalar performansa odaklanıyor. Ödevini yaparsan belki çocuğun 100 alacak ama öğrenmeyecek. Çocuğunuza o fırsatı verseniz hem öğrenir, hem de iyi not alır" dedi.

Tabii, bir de her şeyi benim çocuğum yapsın algısı var. Piyano çalsın, bale yapsın, basketbol oynasın, yüzsün, tenis oynasın, jimnastikle ilgilensin, resimde de başarılı olsun, vs... Ailelerin bu noktada da çocukları yarıştırdığına vurgu yapan Bolat, şöyle konuştu: "Çocuğa deneyim sunacağız. Kendi becerisini ve ilgisini bulana kadar devam edeceğiz."



KOLAYI SEÇİYORLAR

Bolat'ı bulmuşken ailelerin en büyük sorunu olan telefon ve tablet kullanımını da sordum. Ünlü eğitim bilimci, "Ebeveynler çocuklarıyla sohbet edip onlarla paylaşımda bulunmalı. Eğer böyle olursa her çocuk anne babasını tercih eder. Anne babalar kolayı seçiyor. Kendileri meşgul olduklarında çocuğuna telefon veriyor, sonrasında 'Neden kullanıyorsun?' diye kızıyor" dedi. Dönemin önemli sorununun sevgisizlik olduğuna da dikkat çeken Bolat'ın söyledikleri çok önemli. Her anne babanın mutlaka kulak vermesi gerekiyor.