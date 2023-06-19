Narsist sevgilim hayatımı kararttı

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, ekranların en sevilen yüzlerinden... 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında Miss International seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve Dostluk Güzeli oldu. Ardından sunuculuk kariyeri başladı ve yıllardır en çok iş yapan isimlerin arasında yerini aldı.

Esmersoy, samimiyeti ve dobralığıyla da herkesin sevgisini kazandı. Hayatıyla ilgili birçok gerçeği zaman zaman tüm açıklığıyla anlattı. Ünlü sunucu, özel hayatıyla ilgili yine samimi bir açıklama yaptı ve geçmiş yıllarda narsist bir sevgilisi olduğunu söyledi.

Ünlü sunucu, "Benim hayatımda böyle biri vardı. Bir anda sizi tam olarak avucunun içine alıyor ve onun radarına giriyorsunuz. Yaptıkları şeyler ise sizi kötü hissettirmek, yok saymak, onsuz hiçbir şey olduğunuzu düşündürmek, sizi en yaralı olduğunuz yerlerden vurmaya çalışmak. Bunun nasıl olduğunu o dönem anlamıyorsun. Ben kendimi kötü ve suçlu hissetmiştim. Bu insanlar, mobbingin uzmanları aynı zamanda. Ben bunların hepsini yaşadım" dedi.







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Esmersoy, bu konuda bir tespitte de bulundu. Ünlüler dünyasından örnek veren ünlü güzel, "Hayatlarını uzaktan görebildiğimiz ünlü isimlerin yıldızı, aslında narsist bir ilişki içinde oldukları zaman sönüyor ve ardından içe kapanıyorlar. Kimi ilişki sizi daha parlatır, kimi de daha aşağı çeker. Yıldızı parlayan biri bir ilişkiye girdiğinde ya kayboluyor ya da daha da parlıyor. Ama kişi bu durumu içindeyken çok fazla anlayamıyor. Çünkü o duygusal boşluğu kapatıyor" diye konuştu.







Özsever olarak tanımlanan narsist kişiler, başkalarını ötekileştiren, maneviyatı çok önemsemeyen, son derece benmerkezci olan kişileri ifade eder. Etraflarındaki kişileri aşağı çekmeye çalışan, bunun nedeni sorulduğunda da karşı tarafı suçlamaya yönelik yorumlar yaparlar. Bu kişileri anlamakta güçlük çeken ve yıllarını harcayan birçok insan var. Durumu farklı anlamlandırmaya çalışıp kendisini suçlu hisseden de.

Herkes hayatının bir döneminde narsist kişilerle karşılaşmıştır. Belki özel hayatında belki de iş hayatında. Önemli olan bu durumun farkına çabuk varabilmek ve bu süreçte kendinizi yıpratmamak. Kim bilir belki Burcu Esmersoy gibi bu duyguları yaşayan kişiler, daha sonraki iletişimlerinde daha bilinçli ve öngörülü olmayı başarabilmiştir.