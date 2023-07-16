MERVE YURTYAPAN

Sosyetik isimlerden Dila Tarkan, son dönemde genç kızların yakın takibinde. Renkli hayatı ve sosyal medyadan paylaştığı videolarla kısa sürede sıkı bir takipçi kitlesine ulaştı. Cemiyet hayatından arkadaşları, katıldığı davetler, eşi ve kardeşiyle çıktığı seyahatlerden kesitleri takipçileriyle paylaşan Tarkan, sevilen infuluecer'lardan biri oldu.

Tarkan, 25 Mart 2022'de 3 yıllık sevgilisi işadamı Dağhan Doğruer ile Atina'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Çiftin bir süre sonra oğulları Luca Kartal dünyaya geldi. Bu hafta size köşemde Dila Tarkan'ın doğum hikayesinden bahsedeceğim. O da bu süreçte birçok ilginç olay yaşamış.



KENDİNİ SAKLAMIŞ

Hamilelik sürecinde birçok davete katılan Tarkan, doğumdan bir önceki gün yine bir davetteydi. Oğlunun doğumuna 1 ay gibi bir süre olan Dila Hanım, davetten doğuma gitmiş gibi bir durum yaşadı. Tarkan, o günlere döndü ve şunları söyledi:

"Bodrum'da yine bir davetteydim. Perşembe günüydü, pazar günü de İstanbul'a dönecektik. Doğuma da bir ay vardı. Eşyalar toplanmaya başlandı, ev kapanacaktı. Ben bir davete gittim. 22.00 gibi eve döndüm. 00.30 gibi yattım. Sonra bir sancıyla uyandım. Hastaneye gittik gece 04.00'te. Hemşire doğum sürecinin başladığını söyledi. Biz hiç hazır değildik. 'İstanbul'a mı dönsek?' diye düşündük ama ailelerimiz Bodrum'daydı. 24 saat içinde de bebeğimiz dünyaya geldi."







Bebeğin cinsiyetini öğrenme sürecinde de komik olaylar yaşadılar. Tarkan, "3.5 ayda detaylı ultrasona girdik ve doktor, cinsiyeti kesin olarak gördüğünü söyledi. Bize söylemesini istemedik ve bir kağıda yazdırdık. Sonra baktık kız olduğunu gördük. Biz de zaten kız hissediyorduk. 5.5 ayda yine bir detaylı ultrason var, ona girdiğimizde Dağhan, "Bir baksanıza hala kız mı?" diye espri yaptı. Doktor, "Aaaa erkek" dedi. Biz büyük şok geçirdik. 2.5 ay kız olduğunu sandık, isim düşündük, hayaller kurduk. Neye uğradığımızı şaşırdık. Meğer oğlumuz başta kendini saklamış" dedi. Hal böyle olunca isim bulmak da zor olmuş.

Eşiyle ortak noktada buluşuncaya kadar bayağı zorlandıklarını söyleyen Tarkan, "Dağhan'ın ilginç isim önerileri vardı. İlk önerisi Zorbey'di. Ben biraz daha internasyonel bir isim olmasını istiyordum. Rio'yu beğenmiştim, eşim beğenmedi. Eskiden beri beğendiğim bütün kız ve erkek isimlerini not ederdim. O listede Luca isimi de vardı. Dağhan'la tek ortak noktada buluştuğumuz bu isim oldu. İkinci ismi de Kartal oldu, eşim çok istedi" dedi.



DOĞUMU YURT DIŞINDA YAPMAK İSTEMEDİM

Cemiyet hayatından ve sanat dünyasından birçok kişi doğum için yurt dışında gitmek istiyor. Ancak Dila Tarkan, hamilelik sürecinin başından beri oğlunu Türkiye'de dünyaya getirmek istedi. Tarkan, "Arkadaşlarımla ve ailemle olmak istedim. Burada kendimi daha rahat hissettim. Ben Kanada vatandaşıyım. Oğlum zaten bunu alabilecek. Ben de yurt dışına gidip doğum yapmak istemedim" diye konuştu.