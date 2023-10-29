MERVE YURTYAPAN

Kadınların en büyük sorunlarından biri şüphesiz selülit! Yaz ayları yaklaşınca ünlü ünsüz herkesin tek derdi selülitlerini gidermek oluyor. Tabii ünlülerin kumsallarda boy gösterirken görüntülenmekten en çok korktukları konu da bu.

Kimi ışık, kimi de yanlış açı kurbanı olduğunu söylerken bazı ünlüler de açık yüreklilikle kendisini eleştirmekten de çekinmiyor. İşte o ünlülerden biri de Burcu Esmersoy. Esmersoy, 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında Miss International seçildi. Türkiye'yi Japonya'da temsil edip Dostluk Güzeli unvanını aldı. Esmersoy, o yıllardan beri programların, tanıtımların ve davetlerin vazgeçilmez ismi oldu. Yüzlerce katalog ve dergi çekimine katıldı, kusursuz fiziğiyle de herkesin gözdesi oldu. Ancak herkesin hayran olduğu Esmersoy, kendisini eleştirmekten hiçbir zaman çekinmedi.

Ünlü güzel, sağlığına sporuna oldukça dikkat etmesine rağmen zaman zaman kendisinde de selülitler mağduru olduğunu itiraf etti: "Aktif spor yapıyorum, çok iyi besleniyorum. Sağlığıma çok dikkat ediyorum ama bende de zaman zaman selülit oluyor. Biraz genetik, bizim aileye bakarsanız biz Çerkez'iz yemeyi de yedirmeyi de severiz."









Bakımlarını aksatmadan yapan ve bu konuda kapsamlı araştırmalar yapan Esmersoy, "Bölgesel incelme makinesine giriyorum. Ancak bunların tek başına bir faydası yok. İşe yaraması için bir şeylerle birleşiyor olması lazım. Spor yapıyor ve beslenmeme dikkat ediyor olmam gerekiyor. Ben öyle gördüm. 'Her şeyi yiyeyim, suyumu içmeyeyim, hareket etmeyeyim, sonra güzellik merkezine gideyim şahane bir fiziğe sahip olayım' derseniz olmuyor. Olsa emin olun biz yaparız" deyip ekledi: "Zayıflama cihazı olunca tüylerim diken diken oluyor. Asla girmiyorum. Sadece bölgesel incelmeye girdim."









'BEN PLAJ YÜZÜ GÖRMÜYORUM'

Yaz aylarına girilen dönemlerde daha çok bu tarz işlemlerin yapıldığını vurgulayan Esmersoy, kendisi için durumun farklı olduğunu söylüyor: "Ben plaj görmüyorum. Yaz, kış çalıştığım için öyle bir tatilim olmadığından çekimlere hazırlanıyorum. Minimumda fotoşop uygulanabilir. Çünkü ben fotoşop uygulamasından hoşlanmam, hiç sevmem. Bu nedenle kendimi en iyi şekilde çekime hazırlarım."



İĞNELİ İŞLEMLERE KARŞIYIM

BURCU Esmersoy, yaptırdığı işlemler nedeniyle başına gelen talihsiz bir olayı da anlattı: "İğneli işlemlere çok karşıyım. Bana hiç faydası olmadı, hatta zararı oldu. Kalçamla bacağımın birleştiği noktada iğneli bir işlem yapılmasının doğru olacağını söylediler. Ancak durum öyle olmadı. Şimdi ne yaparsam yapayım iyileştiremedim bir doku oluştu orada." Esmersoy, hayranlarıyla deneyimlerini paylaşmaktan çekinmiyor. Kendi denediği ve olumlu veya olumsuz sonuç aldığı uygulamaları da anlatan ünlü sunucunun, söylediklerine kulak vermekte fayda var. Vücudundaki en ufak sorun için güzellik merkezlerinin kapısını çalan kadınlar, dikkat etmeli.