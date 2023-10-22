MERVE YURTYAPAN

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, son dönemin en popüler isimlerinden. 2004 yılında Best Model yarışmasında gelecek vaad eden model seçildi. 2005'te yeniden yarışmaya katılan Özçivit, bu sefer birincilik unvanını kazandı. Ardından da ekran kariyeri başladı.

Kısa bir modellik macerasının ardından dizilerde rol alan Özçivit, oynadığı her projede dikkat çekti ve çok sevildi. Uzun soluklu işlerde yer alan ünlü oyuncu, şöhretinin zirvesine kuşkusuz 'Kuruluş Osman' dizisindeki 'Osman Bey' karakteriyle çıktı. Öyle ki bu projeyle Özçivit'in ünü ülke sınırlarını aştı.







Dizi, birçok ülkeye satıldı ve yayınlandığı kanallarda reyting rekorları kırdı. Ünlü oyuncunun şöhreti de gün geçtikçe daha çok arttı.

Amerika, Avusturalya, Afrika gibi birçok ülkenin gözdesi olan dizinin bu başarısının ardından Özçivit de yurt dışında özel davetlerde ağırlanmaya başlandı. Ünlü oyuncu, hem diziyi tanıttı, hem de tarihimizin daha çok insan tarafından merakla araştırılmasına vesile oldu.







Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta da bir parfüm tanıtımı için Pakistan'a gitti. Pakistan'da birkaç gün kaldı ve yer yerinden oynadı. Özçivit, iki gün üst üste bir AVM'de tanıtım yaptı. Alışveriş merkezinin tüm katları hıncahınç doldu. Genci, çocuğu, yaşlısı Özçivit'i görebilmek için akın etti.







Ünlü oyuncu, yürümekte zorlandı. Daha sonra da hayranlarına imza dağıttı. Minik bir çocuk da Özçivit'in yanına gelip tişörtünü imzalatmak istedi. Oyuncu, hayranına önce imza verdi, sonra da sevdi.

Özçivit'in hayranlarına saatlerce imza verip onlarla küçük sohbetler etmesi herkesi mutlu etti. Oyuncu, yurt dışındaki hayranlarının sevgisini ve takdirini bir kez daha kazanmış oldu.