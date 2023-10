Seyircimiz kendini evinde hissediyor

atv dizisi ‘Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari, dizinin bu kadar sevilmesinin sırrının samimiyet olduğunu söyledi. Minkari, “Olabildiğince dürüst olmaya çalıştığımız için izleyenlere dokunduğumuzu düşünüyorum. Samimi olursanız, izleyici de kendisini evinde gibi hisseder” dedi

Anne-babasını kaybeden kardeşlerin hayatta kalma mücadelesini anlatan atv dizisi 'Kardeşlerim'de 'Aybike' karakterini genç oyuncu Melis Minkari canlandırıyor. Diziyle birlikte kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip olan Minkari ile bir araya geldik. Genç yaşta gelen şöhreti, diziyi, kamera arkasını ve hakkında merak edilenleri konuştuk...

'Kardeşlerim' 4. sezonunda da yine aynı ilgiyle izleniyor. Neler bekliyor izleyiciyi bu sezon?

İzleyiciyi keyifli bir sezon bekliyor. Dizimizde bu sezonda da aile olmayı, kardeşliği, birbirimize sıkı sıkı bağlanırsak her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizi göreceğiz.

Birçok dizi 13 bölümü göremezken 'Kardeşlerim' 4 sezondur devam ediyor. Sizce neden bu kadar sevildi?

Gerçekten çok güzel dostluklar kurduk, aile olduk. Biz kamera arkasında şu an ekiple ve diğer oyuncu arkadaşlarımızla nasılsak, kayıtta da aynı enerjide, aynı sıcaklıkta ve aynı gerçeklikte durmaya çalışıyoruz. Sahnelerde kendimizi fazladan bir şey yapmaya zorlamıyoruz, neysek oyuz. Olabildiğince dürüst olmaya çalıştığımız için izleyenlere dokunduğumuzu düşünüyorum. Biz ne kadar samimi olursak, onlar da bizi izlerken o kadar evlerinde gibi hissediyor...









BENİM İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLDU



'Kardeşlerim' sizin için dönüm noktası oldu diyebilir miyiz?

Kesinlikle dönüm noktası oldu diyebiliriz. Oyunculuğu mesleğim olarak yaptığım ilk yer. 'Kardeşlerim'den önce iş hayatı diye bir şey bilmiyordum.

Bu kadar genç bir ekip set aralarını nasıl değerlendiriyor? Kamera arkasını nasıl geçiriyorsunuz?

Eğer sahne aramız 1.5-2 saatin üstündeyse setten çıkıp kahve içmeye, yemek yemeğe gidiyoruz, havamız değişiyor. Eğer az bir aramız varsa da sette kalıyoruz, sohbete orada devam ediyoruz.

Recep Usta ile çok uyumlu buluyor izleyici sizi. Partnerinizle yakın arkadaş olmak mı bu uyumun kaynağı?

Öyledir herhalde diye düşünüyorum. Mesela anlaşamadığım biri olsaydı Recep, yeni bölümü okur okumaz hemen birbirimize mesajlar atmazdık. Böyle ufak şeyler bile bence ekrana yansıyor. Bu mesajı atamayacağım, bu hislerimi paylaşamayacağım biri olsaydı partnerim, böyle bir uyum yakalayamayabilirdik.











İŞİMİ İYİ YAPMAK ÖNEMLİ



Genç yaşta gelen bu şöhret size ne hissettirdi, hayatınızı kısıtladı mı?

Çok güzel bir his sevildiğini bilmek ve bunu hissetmek. Hayatımı kısıtlamadı aslında, hayatıma eskisi gibi devam ediyorum. Sadece toplum içinde bir tık daha dikkatli olmam gerekiyor. Tanınır olmaktan çok işimi iyi yapmak, gece kafamı yastığa koyduğumda o gün çektiğim sahnenin içime sindiğini hissetmek daha çok şey ifade ediyor benim için. Bunlar yoksa tanınır olmam bana bir şey ifade etmez.









İYİ Kİ KIVIRCIK DOĞMUŞUM



Kıvırcık saçlarınızı seviyor musunuz? Sizi farklı ve daha güzel kıldığının farkında mısınız?

Seviyorum saçlarımı çünkü düz fön çok yakıştırmıyorum kendime. İyi ki kıvırcık doğmuşum. (Gülüyor)

Sevimli, sempatik bir duruşunuz var. Hep böyle pozitif misiniz?

Hep böyle değilim tabii, düşük olduğum zamanlar da elbette oluyor ama insan seven biriyim, o yüzden size o enerji geçiyor olabilir.



SEVGİ DOLU AİLEDE BÜYÜDÜM



Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?

Kendimi bildim bileli oyunculuk eğitimi almak istiyordum, lisenin başlarında da artık bu işin eğitimini almaya başladım. Çok eğlenceli ve beni dönüştüren bir eğitim süreciydi, beni daha da canlılaştırdığını hissettim. Oyunculuğu meslek olarak yapmayı hep istiyordum ama eğitim almaya başladıktan sonra ne kadar renkli bir süreç olduğunu görünce de bu yolda hep devam ettim.

Nasıl bir ailede büyüdünüz?

Sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Sevildiğimi, önemsendiğimi hep hissettim. Bazı şeyleri keşfedebilmem için, ilgi alanlarıma zaman ayırabilmem için bana çok güzel alan verdiler, bu konularda hep destekleyiciydiler.

Unutamadığınız bir set anınız var mı?

ATV sürmemiz gereken birkaç sahne vardı. O gün hava da çok güzeldi ve güneş batana kadar şehrin uzağında çok yeşil bir yerdeydik. Çekim yaptığımız arazinin manzarası da çok güzeldi ve uzun bir süre ATV sürdük orada. O günü unutamıyorum, çok keyifliydi.



'SENİ MİLYONLAR İZLEYECEK' DEDİKLERİNDE İÇİMDEN GÜLMÜŞTÜM



Henüz kariyerinizin başında böyle bir çıkış yakalayacağınızı bekliyor muydunuz?

Hiç beklemiyordum açıkçası. En ufak bir fikrim bile yoktu. Dizinin ilk görüşmelerinde bana "Seni milyonlar izleyecek, takip edecek, hazır mısın?" diye sormuşlardı. İçimden güldüğümü hatırlıyorum, bu kadarını, ilk işimin bu kadar izleneceğini hayal edememiştim aslında. Çok şükür dizi sevildi, tuttu. Çok şanslıyım bence bu konuda, 'Kardeşlerim' bana uğurlu geldi.