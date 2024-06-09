MERVE YURTYAPAN

Oyuncu Elvin Levinler ile içmimar Bülent Kocamanoğlu, 8 yıl önce Bodrum'da yaptıkları düğünle hayatlarını birleştirmişti. Çift evlendikten sonra bir eve taşınmak yerine ellerinde bavulları otellerde yaşamaya başlamıştı. Çok sık seyahat eden Levinler ve Kocamanoğlu, hem yurt içinde hem de yurt dışında merak ettikleri yerlere gidip gönüllerince konaklamayı tercih etti.







Uzun yıllar yerleşik hayata geçemeyen çift, 4 yıl önce Datça'da bir arsa satın aldı. Levinler ve eşi, uzun uğraşlar sonucunda burayı yaşanacak hale getirdi. Levinler, 24 metrekarelik bu evde nasıl bir yaşam sürdüklerini şöyle anlattı: "Buraya ilk taşınacağımız zaman etrafımızdakiler 'Siz emekli misiniz? Orada sıkılırsınız' dedi. Ancak şu an herkes bizim hayatımızı yaşamak istiyor. Evimiz çok küçük tabii ki bu eve sığamıyoruz ama biz buraya 'Rüya bahçemiz' diyoruz.







Çok büyük bir bahçemiz var. Buraya adım attığımız da belimize kadar yabani otlar olan, ağaçların kurumuş olduğu bir yerdi. Bülent'le birlikte sürekli hayal kurduk. Oturma alanları yaptık. Bahçeyi yeşillendirdik. Şimdi 4 tane zeytin ağacımız, 2 dut ağacımız, 4-5 tane de badem ağacımız var. Arkaya tarla yaptık, ektik biçtik. Limon, avokado, maydanoz her şey var. 55 tane kaktüs ağacımız oldu. Kırılan kaktüsleri dikiyoruz, yerine yenileri çıkıyor. Biz burayı bu şekilde yaşanacak bir hale getirdik."







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Seyahatlerine devam eden ünlü oyuncu, artık yerleşik hayata geçme isteklerinin daha da arttığını söyledi. Yurt dışı seyahatlerinden sonra soluğu Datça'daki evlerinde aldıklarını belirten Levinler, "8 senedir evliyiz. Seyahat etmeyi seviyoruz ama pandemiden sonra daha çok yerleşik hayata geçmek istedik. Yurt dışında kaldığımız yerler geçici evlerimizdi" deyip ekledi:

"Bülent'le nereye gidiyorsak orası 24 saat dolmadan evimiz halime geliyordu. Biraz daha düzene girmeyi ve aile olmayı istiyoruz. Datça'daki evimiz çok küçük. Burayı çok seviyoruz ama şehre daha yakın bir yere geçer miyiz, henüz ona karar vermedik."

'Evin kalbinin olduğu yerdir' diyen Elvin Levinler ve eşi, artık sürekli seyahat halinde olmaktan biraz yorulmuş olacak ki daha düzenli bir hayata geçmeye adım atmış. İlk olarak Datça'da bu düşüncelerini hayata geçiren ikili, şimdi evlerinin ve doğanın keyfini sürüyor, arkadaşlarını rüya bahçelerinde ağırlıyor.