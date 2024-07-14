MERVE YURTYAPAN

Kim demiş eltiler geçinemez diye! Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ile Okan Turan'ın eşi Katre Turan'ın arasından su sızmıyor. Altın günlerinde buluşuyorlar, birlikte pazar alışverişine çıkıyorlar. Tatillerde de birbirlerinden ayrılmıyorlar.

Katre, Turan'ın çocukları Asil Aslan ve Hamza Arda ile de çok iyi geçiniyor.









Haftada birkaç gün çocuklarla buluşup adeta annelik provası yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda oltaları alan Katre, çocuklarla etkinlik düzenledi ve onları alıp Boğaz'da balık tutmaya gitti. Aslıhan Turan, "Yaz tatillerimizi teknede geçiriyoruz. Bu nedenle çocukların ilgisini çekecek aktiviteler bulmaya çalışıyorum. Onlardan biri de balık tutmak. İlk defa Katre sayesinde İstanbul'da da balığa çıkıp keyifli bir gün geçirdik" dedi.









'ABLAM GİBİ'

Katre Turan'ın en büyük hobisi pazardan taze sebze, meyve almak. Aslıhan Turan'la birlikte pazara çıkıp alışveriş yapıyorlar ve ardından eve gelip tüm aileye mükellef bir sofra kuruyorlar. Katre, "Tüm aile mutlaka her hafta bir gün toplanırız. Birlikte yemek yapıp büyük sofralarda buluşmayı, uzun sohbetler etmeyi çok seviyoruz. Aslıhan ablam gibi... Birçok konuyu ona danışıyorum ve bana çok yardımcı oluyor. Birlikte seyahat etmekten, vakit geçirmekten çok hoşlanıyoruz" dedi.

Son olarak Marmaris'te tekne tatiline çıkan eltiler, gün boyu denize girip keyif yaptı. Çocuklarla ilgilenip bol bol oyunlar oynayan Katre ve Aslıhan Turan, bu anlarında da bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

Ne diyelim, aralarından su sızmayan eltilerin Allah muhabbetini artırsın ve onların bu tatlı ilişkisi herkese örnek olsun.