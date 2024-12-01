MERVE YURTYAPAN

Ünlü oyuncu Olgun Şimşek, sanat dünyasının en gözde isimlerinden… Rol aldığı komedi projeleriyle tanınan, uzun soluklu dizilere adını yazdıran oyuncu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Beyaz Gelincik ve Kapalıçarşı dizilerindeki rolleriyle de geniş çaplı bir izleyici kitlesine ulaştı.









Canlandırdığı karakterlerin yanı sıra sesiyle de projelerde ön plana çıkan Şimşek, yer aldığı projelerin dışında özel hayatıyla gündemde olmayı sevmeyen isimlerden. 2011 yılında Zeynep Kocabeyoğlu ile evlenen ve iki çocuk sahibi olan Şimşek, sessiz sakin ve doğayla iç içe bir yaşamı tercih etti.

Olgun Şimşek, geçtiğimiz yıllarda gözlerden uzak yerleri keşfe çıktı. Bursa doğumlu olan ünlü oyuncu, rotasını bu bölgeye çevirdi. Bursa'nın Keleş ilçesi Menteşe köyünde güzel bir yer keşfeden Şimşek, babası Kekil Şimşek'i de buraya götürüp onun da rızasını aldıktan sonra burayı satın almaya karar verdi.









Tam 3.5 dönüm araziyi, babası için alan Şimşek, burada bulunan küçük evi dönüştürerek babasının yaşayacağı güzel bir taş ev yaptırdı.

Ünlü oyuncu, çocuklarıyla da burada sık sık vakit geçirmeye başladı. İstanbul'da yaşarken hafta sonları çocuklarıyla birlikte babasının yanına gidip köy yaşantısını çocuklarına aşılamaya çalıştı. Kekil Şimşek de bu geniş araziyi ekip biçerek hem sakin, hem de doğal bir yaşam içinde keyifli vakit geçirmeye başladı.









BODRUM'A TAŞINDI

ÜNLÜ oyuncu Olgun Şimşek de karmaşık ve gürültülü şehir yaşamından sıkılıp doğal yaşama geçen ünlüler kervanına katıldı. Şimşek, bir süre önce İstanbul'a veda eden sanatçılardan oldu. Ünlü oyuncu, eşi ve çocuklarıyla birlikte daha doğal ve gözlerden uzak bir yaşamda olmayı tercih edip Bodrum'a taşındı. İşlerine Bodrum'dan gidip gelen Şimşek, tatillerde ailesiyle birlikte babasını ziyaret edip köyde vakit geçiriyor. Umarım, herkes Şimşek gibi hayallerini bir an önce hayata geçirebilir…