MERVE YURTYAPAN

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan, en sevilen çiftlerden. Her adımı ve her yaptığı gündem olan isimlerden.

Her yaştan hayranı olan Ardan Turan'ın eşi de büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Hem videoları, hem giyim tarzı, hem de samimi halleriyle kısa sürede herkesin ilgisini çekti.









Tüm aileyle buluşmayı seven, büyük organizasyonlarda imzası olan Aslıhan Doğan Turan, mutfakta da çok maharetli. Geleneklere çok bağlı olan aile, her hafta bir araya gelmeyi de adet haline getirmiş.









Aslıhan, anne ve babasıyla mutfağa girip birbirinden güzel yemekler hazırlamayı çok seviyor. Eşinin sevdiği yemekleri yapmaya da özen gösteren Aslıhan Turan, "Arda her yerde 'kayınvalidemin işkembeli nohutunu çok seviyorum' der. Onun favori yemeklerinden biri. Annem de sık sık onun için yapar. Ben de işkembe çok tercih eden biri değilim ama bu yemeği afiyetle yiyorum" diyor.









Kayınvalidesi Yüksel Turan ve kayınpederi Adnan Turan'ı çok seven, eşinin kardeşi Okan Turan ve eltisi Katre Turan ile çok iyi anlaşan Aslıhan Turan, hem sosyal yaşamda hem de yemeklerde tüm aileyi bir araya getirmeye özen gösteriyor.









Ailece buluştukları kalabalık sofralardan herkesin çok keyif aldığını, sohbetler edip uzun saatler güzel vakit geçirdiklerini anlatan Aslıhan Turan, sözlerine şöyle devam ediyor: "Mutfak bizim ailenin hassas noktası. Herkes yemeği çok seviyor ve mutfaktan çıkmıyor. Ailemiz kalabalık olduğu için buluşmalarda 20 kişilik yemekler hazırlıyoruz. Benim videolarımı çok görmeyenler 'Sen mutfağa giriyor musun?' diye şaşırıyor ama ben çok mutfakta olmaktan çok keyif alırım."

Aslıhan-Arda Turan, hem şöhretli yaşamı dengeleyip hem de ailelerini hiç ihmal etmeyen, geleneklerine bağlı çocuklar yetiştirmeye özen gösteren bir çift. Bir arada mutlu yaşamlarının hep daim olmasını dilerim...