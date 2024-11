İlk kez bir karakterde bu kadar zorlandım

Atv ekranlarında yayınlanan ‘Bir Gece Masalı’nın Selim’i Eren Vurdem, “İlk kez bu kadar kötü bir karakter oynuyorum. İlk başlarda çok zorlanıyordum. Selim’in yaptıkları akıl alır değildi. Oynarken inanılmaz yabancılaşıyorum”

Atv dizisi 'Bir Gece Masalı', yeni sezonun en iddialı projelerinden. Modern bir masalın anlatıldığı dizi ilk bölümlerinden itibaren izleyiciyi etkisi altına aldı. Dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri ise Eren Vurdem'in oynadığı 'Selim' karakteri. İlk kez bu kadar kötü bir karakteri canlandırdığını belirten ünlü oyuncu, senaryoyu ilk okuduğunda dizinin bu kadar dikkat çekeceğini anladığını söyledi. Ünlü oyuncu Eren Vurdem ile bir araya geldik. Diziyi, yeni çalışmalarını ve izleyiciden aldığı yorumları konuştuk.

Bir Gece Masalı sezonun en iddialı işlerinden. Senaryoyu okuduğunuzda bekliyor muydunuz böyle bir ilgi?

Bence en başından belliydi. Senaryoyu ilk okuduğumda ilgi çekeceğini hissetmiştim. Farklı bir hikaye ve daha farklı bir karakter vardı önümde.

'Kimse göründüğü gibi değildir. Belki Selim de gördüğümüz gibi biri değildir' diyorsunuz. Sizce haklı nedenleri var mı?

Selim bir kere normal bir insan değil. Büyük travmaları var bu adamın. Geçmişine yaptığımız yolculukta, ilerleyen bölümlerde buna hep beraber şahit olacağız. Ama hoş şeyler yaşamamış onu söyleyebilirim. Başına gelenlerden sonra normal olması beklenemez. Bir bölümde Selim; 'modern tıp tedavi edemedi beni' diye kendi de söylüyor.









SOKAKTA TEPKİLER FENA



Daha önce hiç bu kadar kötü bir karakter oynamamıştınız. Nasıl oldu sizin için?

İlk kez bu kadar kötü bir karakter oynuyorum. Hiç bu kadar zor olmamıştı. Emre Hoca ve Deniz Can Hoca'nın çok emeği var üstümde. Çok zorlanıyordum ilk başlarda. Selim'in yaptıkları akıl alır değildi. Oynarken inanılmaz yabancılaşıyorum. Çok zor oldu diyebilirim.

Siz bu sert rollere sempatik bir hava katmayı da başarıyorsunuz. İzleyici sizi sevecek bir yan buluyor. Ne diyeceksiniz bu konuda?

Ekstra bir şey yaptığım yok aslında. Ne kadar çalıştığınıza ve önemsediğinizle ilgili. Emek verip üstüne günlerce, aylarca, yıllarca çalışıyorsun, bir karakter inşa ediyorsun. Abartıdan uzak en doğal halini yakalamaya çaba gösteriyorsun. Karakteri hissetmeye çalışıyorum. Onun bir düğmesi var, ona bastığımda o nerede ne yapacağını, ne söyleyeceğini biliyor. Sahne bitiyor ve ben de tekrar düğmeye basıp kapatıyorum.

Peki Selim karakteriyle aldığınız en ilginç yorum neydi? Sokakta tepki alıyor musunuz?

"Bir kere de Selimmm! Canfeza'yı rahat bırak Selimmm!", "Psikopatsın ha!", "Ama çok kötüsün Selimmmm!". Bunların dışında bir de geçen gün şöyle bir yorum aldım: "Selim, yeni dizinizi anneciğimle izliyordum. 'Asker dizisini izlerken ne ağlamıştım onun için meğer ne kötü adammış' dedi."

Evlenmek istemeyen bir kızı babasıyla birlikte evliliğe zorlamışlardı. Ne düşündünüz bu sahneleri oynarken?

Vallahi ben çok zor oynadım o sahneleri. Benim için zor geçti.

Modern bir masal anlatıyorsunuz dizide. Masallar gerçek olur mu?

Masallar ancak masalların içinde gerçek olur.

İzleyicinin bu kadar sevmesinin nedeni o masalsı aşklara olan özlem mi?

Masallar güzeldir. Sıcak hissettirir. Tıpkı bir battaniyenin altına girmiş gibi. Çocukken hep masallar dinlerdik ve o masalları dinlerken kendimizi güvende hissederdik. İnsanlar büyüse de ne zaman bir masal duysa çocukluğundaki güvenli hissettiği anları hatırlar, özler. Belki de ondandır.









BİR HAFTA ÇAY DAĞITTIM



Karadenizli karakterleri çok iyi canlandırıyorsunuz. Peki aslen nerelisiniz? Bu arada internette hakkınızda en çok aratılan bu olmuş...

Aslında 2 kere oynadım Karadenizli karakter. Öyle çok sayıda oynamadım. O zaman 'aman gerçekçi olsun, yapmacık olmasın' diye çok çalışmıştım. Kalktım Trabzon'a gidip bir kahvehane buldum. Sene 2014-2015 sanırım. Çay dağıttım, bayağı 1 hafta orada insanlarla konuştum. İzledim dili iyice öğreneyim diye. Biraz fazla iyi öğrenince sıkıntı oldu. Ama ben çok severim Karadeniz'i. Bütün arkadaşlarım Karadenizli zaten. Bazen bende oralıyım sanıyorum. Ama Aslen Konyalıyım.

Dövüş sporlarını seviyorsunuz. 3 yıl boks yapmışsınız. Devam ediyor musunuz?

Evet, devam ediyorum. Setten her fırsat bulduğumda boks yapıyorum. Beni zinde tutuyor, boksun el ve göz koordinasyonu için de desteği bilinir.



SOSYAL MEDYAYA ANLAM YÜKLEMEM



1.9 milyon takipçiniz var. Ama siz kimseyi takip etmiyorsunuz neden? Yakınlarınızdan beni takip et baskısı alıyor musunuz?

Sosyal medya beni seven ve destekleyen insanlarla buluştuğum bir yer. Bir platform, o kadar büyütüp hayatın en üstüne koyup ilişkilerimi onunla şekillendirmem. Anlam yüklemem. Yakınlarımda benim bakış açımı bildiği için baskı söz konusu değil.