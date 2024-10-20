MERVE YURTYAPAN

Aslı Gümüşel, cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden. Bilkent Üniversitesi mezunu olan Aslı Hanım, insanlardan uzak bir yaşam sürmek yerine sosyal medyada bir takipçi kitlesi edindi. Alışkın olduğumuz sosyetik isimlerin dışında, insanlara daha yakın bir iletişim kurmayı seçen Gümüşel, hayatına dair her şeyi açık yüreklilikle anlatanlardan.

Sosyal medyada ve sanat dünyasında hayatın tozpembe olduğunu düşünenler var. Tabii bu düşüncede insanlara yansıtılan şeyler büyük önem taşıyor. Herkes yaşamların günde 10 dakika paylaşılan story'lerden ibaret olduğunu sanıyor. Bu noktada Aslı Hanım, yaşamlarının hem iyi hem de zor yanlarını açıkça anlatmaktan çekinmiyor. Her kim olursa olsun herkesin hayatında birçok sorunun olduğunu, hayatın sosyal medyada gözükenden ibaret olmadığını sık sık anlatıyor.







Bir süre iş hayatından uzak kalan Gümüşel, kendi markasını kurduğunda da birçok zorluk yaşadı. Aslı Gümüşel, bu süreçte yaşadıklarını da şöyle anlattı: "Markamı kurarken 'Sen yapamazsın, git takıcı ol, kıyafetçi ol' dediler. Onların sesini dinlemedim. Kendi iç sesimi dinleyebilme cesaretini gösterdim. Okyanusta ters yüzmek kadar zor bir şeydi. Kısa bir süreç değildi. Bana 'Biz de girişimciyiz hiç tökezlemediniz mi?' diye soruyorlar. Bin 500 kez vazgeçmek istedim. Başarı bin 500 kez düşüp bir kez daha ayağa kalkabilmekte. Ben bunu başardım."

Sosyetik isim, gelecekle ilgili hayalini de şöyle açıkladı: "Markamın bir dünya markası olmasını istiyorum. Amerika'da yaşayan birinin de bilmesini istiyorum ve bence bu uzak bir hayal değil. Hayaller sizi başarıya götüren en önemli araç."







'ESKİ EŞİMDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM'

Aslı Gümüşel, geçtiğimiz yıl Metin Şen ile 23 yıllık evliliklerini bitirmişti. Ayrıldıktan sonra eski eşiyle iletişimini korudu. Çocuklarıyla birlikte bayramlarda tüm aile toplanmaya devam ettiler. Boşanma sonrası ilk kez konuşan Gümüşel, "Hayatımda aldığım en büyük karar evlilik ve en büyük değişim ise boşanmaydı. Boşanmama rağmen çok net söyleyebilirim ki; iyi ki eski eşimle evlenmişim, iyi ki çocuklarımın babası olmuş. Ondan çok şey öğrendim. Allah başımızdan eksik etmesin, varlığı bizim için çok değerli" dedi.

Sanat camiasında birçok kişi boşanma süreçlerinde dava haberleriyle gündemden düşmüyor. Ancak Aslı Hanım, bu noktada çok güzel bir duruş sergiledi. Ailesini korumak, çocuklarını ve eski eşini güzel bir iletişimde tutmak isteyen Gümüşel'in davranışı, evliliklerini kanlı bıçaklı bitirenlere örnek olmalı.