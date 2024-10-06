MERVE YURTYAPAN

Son dönemde ünlü isimlerin bakıcılarla başı dertte! Geçtiğimiz haftalarda ünlü sunucu Cansu Canan Özgen, oğlunun bakıcısı tarafından dövüldüğünü öne sürüp şikayetçi olmuştu. Savcılık, bakıcı hakkında basit yaralama suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Bu olayın üzerinden çok geçmeden şimdi de Avatar lakaplı ünlü boksör Atakan Arslan ve fenomen eşi Serap Korkmaz, bakıcı yüzünden sıkıntılı günler geçirdi.







2017 yılında evlenen Arslan ve Korkmaz, bir yıl sonra ilk çocukları Leon Aslan'ı kucaklarına aldı. 2023 yılında ise çiftin ikinci çocukları Zeina dünyaya geldi. Yoğun tempoda çalışan çift, çocuklarına bakması için bir ajans aracılığıyla bakıcı arayışına girdi. Ancak Arslan ve Korkmaz, geçtiğimiz aylarda tuttukları bakıcıyla sorun yaşamaya başladı. İlk başlarda aileye uygun biri olduğunu belirtip işe başlayan yabancı uyruklu bakıcı, kısa süre sonra görevlerini yerine getirmemeye ve çocuklarla gerektiği gibi ilgilenmemeye başladı, ardından da Korkmaz ve Arslan'ı zor durumda bıraktı. Bunun üzerine çift harekete geçti.







ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

Ünlü fenomen Serap Korkmaz, yaşadığı sıkıntılı günlerin ardından bakıcının işine son verdi. Ancak yaşadığı sorunları başka bir aile yaşamasın diye de ajansla birlikte hareket ederek bu kişinin bir daha çocuk bakıcılığı yapmaması için yasal yollara başvurdu. Korkmaz, "Getirdiğimiz bu kişiyi ajansla beraber tekrardan ülkesine geri gönderdik. Türkiye'de kalmasını istemedik. Eğer buna müsaade etseydik benden çıkıp sizlere gelecekti ve sizler de memnun kalmayacaktınız. Kendisi doğru bir insan değildi. Sadece kendisini Türkiye'ye getirmek isteyen bir eleman çıktı. Bu sebeplerden dolayı kimsenin zarar görmemesi adına bu şahsı yasal yollarla ülkesine geri gönderdik" dedi.

Çalışan ebeveynlerin son dönemde yaşadığı büyük sorunlardan biri bakıcı bulmak. Tabii ki işini çok doğru ve düzgün yapan kişiler çoğunlukta. Ancak kendi canlarını bakıcılara emanet eden aileler de kendilerini güvende hissetmek istiyor. Bazen işini ciddiye almadan yapan kişiler çıkabiliyor. Umarım aileler, iyi kişilerle karşılaşır ve bunun gibi olaylar bir daha yaşanmaz…