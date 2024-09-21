‘İddia edilen yazışmalar gerçek dışı’

Leyla Alaton, Ebru Ünlü’nün oğlu Efe Eros Günyeli tarafından ölümle tehdit edildiği iddiası hakkında konuştu. Alaton, “Ebru Ünlü şirketime zarar verdiği için işten atıldı. Hakkında yakalama kararı var. Kendisinin iddiaları karalama kampanyasından ibaret ve gerçek dışıdır” dedi

Ünlü işkadını Leyla Alaton'un basketbolcu oğlu Efe Eros Günyeli'nin, Ebru Ünlü adlı kadını ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında tedbir kararı çıkarıldığı haberimiz çok ses getirdi. Alaton, oğlunun, "Alaton Ailesi hayatınızı sonlandırmak için gerekli yerlere talimat vermiştir" anlamına gelen İngilizce e-mailler atarak Ünlü'yü tehdit ettiği iddiası ve oğlunun, Ebru Ünlü'ye yaklaşmaması ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi yönündeki karar hakkında GÜNAYDIN'a konuştu. İşte Leyla Alaton'un açıklaması:









Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibi olduğum Alvimedica şirketine zarar vermeye çalıştığı için bu yıl başında, yüksek tazminat ile işten atılan Ebru Ünlü; asılsız ve haksız ithamlarla hem kamuoyunu hem de adli makamları meşgul etti. Bu konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldım...

Oğlum Efe Eros Günyeli'nin, bu kişiyle herhangi bir ilişkisi veya iletişimi yok. İddia edilen yazışmalar, tehdit konusu, tüm belgeler gerçek dışı ve asılsız. Ebru Ünlü'nün bu karalama kampanyası niteliğindeki iddialarının sebebi, halen devam etmekte olan bir dava sürecini negatif yönde etkilemeye yönelik.







Eros Günyeli'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia eden Ebru Ünlü, şahsıma ait şirketlere yönelik organize şekilde suç teşkil eden eylemler icra etmesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Bürosunun yürüttüğü, gizlilik kararı olan, soruşturma dosyasında şüpheli sıfatı ile yer alıyor. Dosyada tutuklu şüpheliler bulunmakla birlikte, tehdit iftirasında bulunan Ünlü hakkında da Türkiye sınırlarına girer girmez yakalanmasına ilişkin mahkeme kararı bulunuyor.









Soruşturma dosyası şahsımın şikayet dilekçesi sunması neticesinde 29 Mayıs'ta açıldı ve aynı gün şüphelilerin tamamının ifadesinin alınması için İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından işlemler yapıldı, ifadesi alınan şüphelilerden bir kısmı derhal tutuklandı. Ebru Ünlü'nün İtalya'da yaşıyor olması nedeniyle ifadesi alınamadı ancak 1 Temmuz tarihli mahkeme kararı ile hakkında yakalama kararı düzenlendi. Bu kişi Türkiye'ye girdiği anda bahse konu soruşturma dosyası kapsamında yakalanacak.









KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

Bakırköy Aile Mahkemesi'nin uzaklaştırma kararı, Ünlü tarafından hukuka aykırı bir şekilde yorumlanarak sunulmuş. Efe Eros Günyeli'nin kişilik haklarına açıkça saldırı niteliğindedir. Mahkemenin verdiği bu karar gerekçesiz olup, herhangi bir somut delile dayanmamaktadır.

Bu tür uzaklaştırma kararları, somut bir tehdit unsuruna gerek duyulmaksızın, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince, başvuru sahibinin kadın olması nedeniyle, yalnızca talep üzerine kolaylıkla alınabiliyor.



POZİTİF AYRIMCILIĞIN KÖTÜYE KULLANILMASINA İZİN VERİLMEMELİ

Bahse konu uzaklaştırma kararı, Ebru Ünlü tarafından kanunun kadınlara tanıdığı pozitif ayrımcılığı kötüye kullanmaktan ibaret. Şöyle ki; Ünlü, İtalya'da ikamet ediyor. Türkiye'ye girdiği anda yakalanacak olması nedeniyle ülkeye dahi giremeyen bir kişinin kendisine yaklaşılmasından imtina etmesi mantık ilkelerine aykırı mahiyette. Gerçek delillere dayanmayan bu suçlamaya itibar edilmesi, gerçekten pozitif ayrımcılığa ihtiyacı olanlara bile şüphe ile bakmaya neden olacaktır. Bu tür asılsız iddia ve suçlamalara duyarlı ve hassasiyetle yaklaşmak toplumsal bir sorumluluktur.