Aksiyon tutkunu çift

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Kuruluş Osman'da Cerkutay karakterini canlandıran Çağrı Şensoy, 9 Temmuz 2023'te Bolu'da gerçekleşen bir kır düğünüyle oyuncu Buse Arslan ile evlenmişti. Çiftin masalsı düğünü günlerce gündemden düşmemişti.









Rol aldıkları projeler sayesinde yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan çiftin bu mutlu günü birçok ülkede yakından takip edilmişti. Yaz sezonunda Yunanistan'a giden ve evlilik yıldönümlerini kutlayan çift, ardından rotayı Bodrum'a çevirdi. Yeni sezon öncesi soluğu Bodrum Titanic'te alan doğa tutkunu çift, enerji depolayıp dinlendi.









Dizide aksiyon dolu sahnelerde rol alan, at binmek, kılıç kullanmak ve atıcılık gibi konularda adeta ustalaşan Şensoy, tatilde de bu tutkusundan vazgeçmedi. Şensoy ve Arslan, jet car'a binip denizde şov yaptı. Şensoy, direksiyon başında hünerlerini gösterirken eşi de korkusuzca eğlendi. Tatilciler, ünlü çiftin denizdeki şovunu ilgiyle takip etti.





DÜNYANIN GÖZÜ 'BİR GECE MASALI'NDA!

ATV'nin yeni dizisi 'Bir Gece Masalı', salı akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizi, masalsı ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Özellikle Mahir (Burak Deniz) ve Canfeza (Su Burcu Yazgı Coşkun) karakterlerinin uyumu, derinlikleri ve yaratıcı anlatım tarzı, dizinin öne çıkanları oldu.









Yapımını NGM'nin üstlendiği 'Bir Gece Masalı' salı akşamının çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran dizi, ilk bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı ve övgü dolu yorumlar aldı. İlgiyle izlenen dizi; Arjantin, İspanya ve Endonezya başta olmak üzere pek çok ülkede ilk bölümü ile trendlerde en çok konuşulanlar arasına girdi. Dizi, internetteki aramalarda da birinci sıraya yerleşti ve gecenin en çok aranan konusu oldu.

'Bir Gece Masalı'nın ilk bölümünde; Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen 'Mahir', yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner. Ancak şehre geldiği ilk gün mistik bir şekilde tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık olur. Adını bir türlü öğrenemediği bu masal perisi gibi kıza 'Şehrazad' ismini takar. Bir yandan aşık olduğu 'Şehrazad'ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini bekleyen 'Mahir' beklediği fırsatı 'Kürşat'ın kızının düğününde yakalayacağını anlar. 'Mahir'in düğüne gelişi ile heyecanı yüksek bir noktada biterken, gözler 2. bölümünde yaşanacaklara kilitlendi.