MERVE YURTYAPAN

Ünlü oyuncu Hande Soral, dizilerin aranılan yıldızlarından... bir komedi programının izleyicisiyken sahneye çıkmasıyla hayatı değişti. Programdaki oyunculuk performansı beğenilen Soral, bir diziye başrol olarak seçildi. Ardından oyunculuk kariyeri art arda gelen rollerle hızlı bir yükselişe geçti.







Soral, son olarak atv dizisi 'Ateş Kuşları'ndaki 'Mercan' rolüyle adından söz ettirdi. Düzgün yüz hatlarıyla dikkat çeken oyuncu hakkında internette en çok aratılanlardan biri "estetiksiz hali nasıl?" sorusuydu. Ünlü oyuncunun ergenlik dönemindeki fotoğraflarıyla şu anki halini karşılaştırıp yollar içindeki değişimini inceleyen siteler oldu. Soral, merak edilen bu konuya açıklık getirdi ve estetiğe bakış açısını şu sözlerle anlattı: "Estetiksiz halimi zaten görüyorsunuz. Herhangi bir operasyon geçirmedim. İzleyici beni yüzümdeki çizgilerimle görüyorlar. Alın çizgilerim, göz kenarındaki kaz ayaklarım... Botoksum da yok. Özellikle bu iş özelinde ve canlandırdığım son karakter için de böyle bir müdahale olmaması gerektiğine inanıyorum. Zaten yeni doğum yaptığım için böyle bir estetik yaptıramazdım. Ama ondan önce de estetik müdahalem olmadı."







ÖZEL KARIŞIMLARIM YOK

Hande Soral, güzellik konusunda genetik açıdan şanslı olanlardan. Tabii, Bir oyuncu olarak estetiğe bakış açısı da takdir edilecek türden... Güzellik sırlarından da bahseden ünlü oyuncu, herkesin bahsettiği ilginç karışımları olmadığını anlattı: "Özellikle cildimin nefes almasına dikkat ediyorum. Sahne aralarında makyajımı silip biraz yüzüme nefes aldırıyorum sonra yeniden yaptırıyorum. Ama bunların dışında özel karışımlarım, kürlerim yok."